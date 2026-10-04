Akár 140 százalékkal is drágulhat az internet egyetlen hónap alatt – és ez teljesen legális

A régi csomag helyett gyakran csak drágább marad

A díjcsomagok kivezetése különösen hátrányos lehet azoknak, akik hosszú ideje ugyanazt a konstrukciót használják. Ilyenkor előfordulhat, hogy a korábbi csomaghoz hasonló, de azzal megegyező árú alternatívát már nem kínál a szolgáltató.

Az NMHH tájékoztatása szerint a mobiltelefonos szolgáltatások esetében is ugyanez az alapelv érvényes: ha a szolgáltató módosítja a feltételeket, az előfizető az értesítéstől számított 45 napon belül további következmények nélkül felmondhatja a szerződést. Ha azonban nem él ezzel a jogával, a módosítás hatályba lép, és a szolgáltató már az új, magasabb díjat számlázhatja