Rászállt a kormánysajtó a KDNP-re, itt a válaszuk
Október végén megszűnt a KDNP mátészalkai szervezete, amiről Magyar Péter miniszterelnök is szót ejtett ma a parlamentben. A párt beszámolója szerint ezután a kormánypárti 24.hu elkezdte felkeresni a KDNP alapszervezeteit.
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