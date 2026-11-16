Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Forrás: AFP)
Bombatámadással és a miniszterelnök elleni merénylettel fenyegetőzött egy férfi
Bombatámadásokat helyezett kilátásba több rendőrkapitányság ellen, emellett Magyar Péter miniszterelnököt és Orbán Viktor volt kormányfőt is életveszélyesen megfenyegette egy férfi. A fenyegetőzés előzménye egy elveszített pénztárca miatti indulatos telefonhívás volt. A Budakörnyéki Járásbíróság elrendelte a terhelt letartóztatását.
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