Bombatámadással és a miniszterelnök elleni merénylettel fenyegetőzött egy férfi

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Bombatámadásokat helyezett kilátásba több rendőrkapitányság ellen, emellett Magyar Péter miniszterelnököt és Orbán Viktor volt kormányfőt is életveszélyesen megfenyegette egy férfi. A fenyegetőzés előzménye egy elveszített pénztárca miatti indulatos telefonhívás volt. A Budakörnyéki Járásbíróság elrendelte a terhelt letartóztatását.

Gábor Márton
2026. 11. 16. 17:29
Bombatámadással és a miniszterelnök elleni merénylettel fenyegetőzött egy férfi
Fotó: HALIL SAGIRKAYA Forrás: ANADOLU

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Forrás: AFP)

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