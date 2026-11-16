Univerzum: egy korai kvazárpáros megkérdőjelezi a fekete lyukak keletkezésére vonatkozó modellt

A Nāpōwawāʻenakaulua kvazárpárból a J1602+4228A, valamint a J1602+4228B katalógusjelű kvazárok tömege 1,5 milliárd, illetve 400 millió naptömeggel egyenlő.
A Földtől mért távolsága alapján a J1602+4228AB kvazárpár az ősrobbanáshoz képest mindössze 900 millió évvel később keletkezhetett.
Az ősrobbanás kozmológiai elmélete szerint az ismert univerzum nagyjából 13,8 milliárd éve egy szupersűrű és szuperforró szingularitásból keletkezett a kozmikus inflációnak nevezett tágulási folyamat következtében. Az ősrobbanás előtt nem létezett sem a tér, sem pedig az idő. Az ősrobbanásra vonatkozó legfontosabb bizonyíték a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás.
A Nāpōwawāʻenakaulua eddig mindössze a harmadik olyan ismert kvazárpár, amely a kozmikus hajnal korszakából származik. Ebben az időszakban az univerzum első csillagai, galaxisai és fekete lyukai még viszonylag fiatalok voltak.
Az univerzum hajnalának egyik legnagyobb titka
Az univerzum hajnaláról származó J1602+4228AB kvazárpár rendkívüli tömege éppen ezért próbára teszi a nagy léptékű kozmikus struktúrák kialakulásáról alkotott jelenlegi elképzeléseinket.
„Nincs végleges elméleti magyarázat arra, hogyan létezhet akár csak egy is ezek közül az óriási kvazárok közül az univerzumunk történetének ilyen korai szakaszában – nemhogy kettő” – mondja Dr. Silvia Onorato, az NSF NOIRLabjának posztdoktori kutatója, és a The Astrophysical Journal Letters csillagászati szakfolyóiratban november 10-én publikált tanulmány vezető szerzője, akit a Sci.News tudományos hírportál idéz.