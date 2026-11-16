Univerzum: egy korai kvazárpáros megkérdőjelezi a fekete lyukak keletkezésére vonatkozó modellt

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A Nāpōwawāʻenakaulua nevet viselő kompakt kvazárpár két, gyorsan táplálkozó szupermasszív fekete lyukból áll, amelyeket mindössze 18 100 fényév választ el egymástól. Létezésük az univerzum kozmikus történetének ilyen korai szakaszában, mindössze 900 millió évvel az ősrobbanás után, megkérdőjelezi a fekete lyukak keletkezésére vonatkozó jelenlegi modelleket.

Elter Tamás
Forrás: Sci.News2026. 11. 16. 19:57
Univerzum: egy korai kvazárpáros megkérdőjelezi a fekete lyukak keletkezésére vonatkozó modellt
Az univerzum hajnalának még számos nehezen megmagyarázható jelensége van Forrás: European Southern Observatory
Egy közeli kvazár. A ragyogó, központi csillagszerű fényforrás kitakarása után feltűnik a kvazárnak otthont adó halvány galaxis  Fotó: NASA/J. Bahcall (IAS)

A Nāpōwawāʻenakaulua kvazárpárból a J1602+4228A, valamint a J1602+4228B katalógusjelű kvazárok tömege 1,5 milliárd, illetve 400 millió naptömeggel egyenlő. 

A Földtől mért távolsága alapján a J1602+4228AB kvazárpár az ősrobbanáshoz képest mindössze 900 millió évvel később keletkezhetett.

Az ősrobbanás művészi ábrája   Fotó: Live Science

Az ősrobbanás kozmológiai elmélete szerint az ismert univerzum nagyjából 13,8 milliárd éve egy szupersűrű és szuperforró szingularitásból keletkezett a kozmikus inflációnak nevezett tágulási folyamat következtében. Az ősrobbanás előtt nem létezett sem a tér, sem pedig az idő. Az ősrobbanásra vonatkozó legfontosabb bizonyíték a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás.

A Nāpōwawāʻenakaulua eddig mindössze a harmadik olyan ismert kvazárpár, amely a kozmikus hajnal korszakából származik. Ebben az időszakban az univerzum első csillagai, galaxisai és fekete lyukai még viszonylag fiatalok voltak.

Az univerzum hajnalának egyik legnagyobb titka

Az univerzum hajnaláról származó J1602+4228AB kvazárpár rendkívüli tömege éppen ezért próbára teszi a nagy léptékű kozmikus struktúrák kialakulásáról alkotott jelenlegi elképzeléseinket.

Egy összeolvadó feketelyuk-páros művészi ábrája   Fotó: California Academy of Sciences

 „Nincs végleges elméleti magyarázat arra, hogyan létezhet akár csak egy is ezek közül az óriási kvazárok közül az univerzumunk történetének ilyen korai szakaszában – nemhogy kettő” – mondja Dr. Silvia Onorato, az NSF NOIRLabjának posztdoktori kutatója, és a The Astrophysical Journal Letters csillagászati szakfolyóiratban november 10-én publikált tanulmány vezető szerzője, akit a Sci.News tudományos hírportál idéz. 

„A Nāpōwawāʻenakaulua-t az univerzum korának mindössze egy tizenharmadát kitevő időszakban figyeltük meg, és megdöbbentő módon a benne található szupermasszív fekete lyukak éppen olyan hatalmasak, mint amilyeneket a napjainkban látunk” -magyarázza a kutató.

A legősibb ismert kompakt kvazárpár, a Nāpōwawāʻenakaulua  művészi ábrája  Fotó: NoirLab2627a

A J1602+4228AB kvazárpárt az amerikai, az európai, illetve a kanadai űrkutatási szervezetek, a NASA, az ESA és CSA  James Webb űrteleszkópjának a közeli infravörös spektrográf integrált mezőegységével ( Near-Infrared Spectrograph Integral Field Unit) fedezték fel. 

A James Webb űrteleszkóp művészi ábrája   Fotó: James Vaughan/Science Photo Library/AFP

A Gemini North távcső Gemini Near-Infrared Spectrograph (GNIRS) nevű műszerével végzett utánkövető megfigyelések lehetővé tették a csillagászok számára, 

hogy a két kvazárt különálló objektumként azonosítsák.  

A Gemini Multi-Object Spectrograph (GMOS) további adatai pedig még pontosabban meghatározták a kvazárpár tulajdonságait. 

Át kell gondolni a fekete lyukak keletkezésére vonatkozó ismereteinket

A kutatók felvetése szerint ez a ritka kvazárpár a korai univerzum anyagsűrűségi mezejének egyik rendkívüli csúcsát jelezheti; ezen a területen a galaktikus kölcsönhatások egyszerre táplálták a csillagkeletkezést és a fekete lyukak gyors növekedését is. 

A nagyon nagy tömegű, vagy szupermasszív fekete lyukak a fekete lyukak legnehezebb ismert képviselői, amelyek tömege százezer és tízmilliárd naptömeg közé esik. 

Egy szupermasszív fekete lyuk környezete az NGC 4945 galaxis középpontjában; az inzertképen kinagyítva   Fotó: ESO/C. Marconcini et al.

Az eddigi megfigyelések szerint a szupernehéz fekete lyukak szinte kivétel nélkül a galaxisok magjában találhatók, így a kialakulásuk a legnagyobb valószínűség szerint szorosan kapcsolódik a galaxisok kialakulásához. 

A J1602+4228AB kvazárpár elképesztően nagy tömege, és az ősrobbanáshoz képest igen korai kialakulása éppen ezért nehezen magyarázható meg a hagyományos modellel; ehhez hasonló tömegű objektumok kialakulásához ugyanis az irányadó elmélet szerint sokkal több időre lenne szükség. „A Nāpōwawāʻenakaulua igazán egyedi környezet” – mondja Dr. Silivia Onorato. 

Átgondolásra szorul a fekete lyukak keletkezésére vonatkozó modell   Fotó: Scientific American

A J1602+4228AB kvazárpár egyfajta természetes laboratóriumnak számít a csillagászok számára, amelyek beható vizsgálata segít megérteni, hogy miként álltak össze a legelső hatalmas galaxisok és azok központi fekete lyukai a korai időkben, a közvetlen galaxis-kölcsönhatások révén.

A The Astrophysical Journal Letters szakfolyóiratban november 10-én megjelent tanulmányt teljes terjedelmében és angol nyelven itt lehet elolvasni.

Az új kutatás megállapította, hogy:

  • az univerzum korai időszakából való, az ősrobbanás után 900 millió évvel később már létezett
  • J1602+4228AB jelű kvazárpár egyik tagja 1,5 milliárd, míg a másik 400 millió naptömegű objektum,
  • és ennek az extrém tömegnek a kialakulása a fekete lyukak keletkezésére vonatkozó hagyományos modellel az univerzum ilyen korai időszakában csak nehezen magyarázható meg,
  • ami átgondolásra kell, hogy késztesse a fekete lyukak kialakulására vonatkozó jelenlegi ismereteinket.


 


 


 

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