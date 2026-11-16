Univerzum: egy korai kvazárpáros megkérdőjelezi a fekete lyukak keletkezésére vonatkozó modellt

„A Nāpōwawāʻenakaulua-t az univerzum korának mindössze egy tizenharmadát kitevő időszakban figyeltük meg, és megdöbbentő módon a benne található szupermasszív fekete lyukak éppen olyan hatalmasak, mint amilyeneket a napjainkban látunk” -magyarázza a kutató.

A legősibb ismert kompakt kvazárpár, a Nāpōwawāʻenakaulua művészi ábrája Fotó: NoirLab2627a

A J1602+4228AB kvazárpárt az amerikai, az európai, illetve a kanadai űrkutatási szervezetek, a NASA, az ESA és CSA James Webb űrteleszkópjának a közeli infravörös spektrográf integrált mezőegységével ( Near-Infrared Spectrograph Integral Field Unit) fedezték fel.

A James Webb űrteleszkóp művészi ábrája Fotó: James Vaughan/Science Photo Library/AFP

A Gemini North távcső Gemini Near-Infrared Spectrograph (GNIRS) nevű műszerével végzett utánkövető megfigyelések lehetővé tették a csillagászok számára,

hogy a két kvazárt különálló objektumként azonosítsák.

A Gemini Multi-Object Spectrograph (GMOS) további adatai pedig még pontosabban meghatározták a kvazárpár tulajdonságait.

Át kell gondolni a fekete lyukak keletkezésére vonatkozó ismereteinket

A kutatók felvetése szerint ez a ritka kvazárpár a korai univerzum anyagsűrűségi mezejének egyik rendkívüli csúcsát jelezheti; ezen a területen a galaktikus kölcsönhatások egyszerre táplálták a csillagkeletkezést és a fekete lyukak gyors növekedését is.

A nagyon nagy tömegű, vagy szupermasszív fekete lyukak a fekete lyukak legnehezebb ismert képviselői, amelyek tömege százezer és tízmilliárd naptömeg közé esik.

Egy szupermasszív fekete lyuk környezete az NGC 4945 galaxis középpontjában; az inzertképen kinagyítva Fotó: ESO/C. Marconcini et al.

Az eddigi megfigyelések szerint a szupernehéz fekete lyukak szinte kivétel nélkül a galaxisok magjában találhatók, így a kialakulásuk a legnagyobb valószínűség szerint szorosan kapcsolódik a galaxisok kialakulásához.

A J1602+4228AB kvazárpár elképesztően nagy tömege, és az ősrobbanáshoz képest igen korai kialakulása éppen ezért nehezen magyarázható meg a hagyományos modellel; ehhez hasonló tömegű objektumok kialakulásához ugyanis az irányadó elmélet szerint sokkal több időre lenne szükség. „A Nāpōwawāʻenakaulua igazán egyedi környezet” – mondja Dr. Silivia Onorato.