Ősrobbanás: rekonstruálták a „nagy bumm” hangját, hátborzongatóan gyönyörű

Az ősrobbanás, az univerzum megszületésének pillanata még számos nem, vagy csak nehezen megválaszolható kérdést rejt magában. A világegyetem keletkezéséhez kapcsolódó egyik ilyen izgalmas kérdés az, hogy lehetett-e, és ha volt, milyen lehetett a „Big Bang”, vagyis a „nagy bumm” hangja.

Az ősrobbanás volt az univerzum történetének a legrejtélyesebb pillanata (Fotó: Solar Story)

Az ősrobbanás zümmögése, ami kitölti a téridő teljes tartományát

2001-ben John Cramer, a Washingtoni Egyetem elméleti fizikusa írt egy tanulmányt, amelyben megpróbálta leírni az ősrobbanás hangját a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás (KMA) adataira támaszkodva, amelyeket nagy magasságú ballonkísérletekből és műholdas észlelésekből gyűjtöttek. A kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás lényegében az ősrobbanás utófénye, egyben annak a kozmológiai modellnek is az egyik legfontosabb empirikus bizonyítéka ami azt próbálja megmagyarázni, hogyan jött létre az univerzum egy rendkívül forró és sűrű állapotból.

A mikrohullámú háttérsugárzás akkor jelent meg először, amikor a fiatal univerzum kellően lehűlt ahhoz, hogy átlátszóvá váljon a világegyetem (Fotó: AAS Nova)

A kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás, vagy más néven a relikvia sugárzás, egy olyan állandó és alacsony energiájú „zümmögés”, ami teljesen kitölti az általunk megfigyelhető univerzumot.

Az egész univerzumot kitöltő kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás egy olyan elektromágneses sugárzás, amelynek energiaeloszlása a 2,75 kelvin hőmérsékletű feketetest sugárzásnak felel meg, és amelynek maximuma a mikrohullámú frekvenciatartományba esik, ami 160,4 GHz-nél, vagyis az 1,9 méteres hullámhossznál található meg. A kozmikus mikrohullámú háttérsugárzást először George Gamow amerikai fizikus jósolta meg elméleti úton még 1947-ben, majd másfél évtizeddel később Arno Penzias és Robert Wilson fedezte fel 1964-ben. A kozmikus mikrohullámú háttérsugárzást tartják az ősrobbanási elmélet legfontosabb asztrofizikai bizonyítékának.

A mikrohullámú háttérsugárzás akkor jelent meg először – mindössze 380 ezer évvel az ősrobbanás után –, amikor a fiatal és még nagyon forró univerzum végre annyira lehűlt, hogy az elektronok csapdába eshettek az atommagok körüli pályákon, létrehozva az első atomokat, és ezáltal lehetővé vált a fotonok kiszabadulása is, vagyis átlátszóvá vált a fiatal világegyetem.