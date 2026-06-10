Tunguszka rejtély: ma sem tudjuk pontosan, hogy mi robbanhatott fel Szibéria egén

Aszteroidát kerestek, de nem találták nyomát

A talajszinttől mintegy 6-7 kilométeres magasságban bekövetkezett robbanás epicentruma – amelynek ereje 10-20 megatonna TNT, azaz körülbelül 1500-2000 hirosimai atombomba robbanási energiájával volt egyenértékű –, a tajga teljesen lakatlan vidékére esett. Egy jakut rénszarvaspásztor a vesztére éppen itt legeltette a 400-500 állatból álló csordáját. Nekik nyomuk sem maradt; a pásztor és a csordája egyszerűen elpárolgott a gigantikus erejű detonációban.

A robbanás helye térképen (Fotó: Wikimedia Commons)

Néhány perccel a robbanás után az irkutszki Geofizikai Obszervatóriumban erős geomágneses zavarokat észleltek az atmoszférában, és a mágneses anomália csak öt óra elteltével szűnt meg. A detonáció keltette földrengés a Richter-skála szerinti 4,5–5-ös magnitúdó erősséget ért el. A Tunguszka-eseményt követő napokban a Föld számos pontján, így többek között az Egyesült Államok területén is a mezoszférában keletkezett világító felhőket figyeltek meg éjszaka.

Annak ellenére, hogy a Tunguszka-eseménynek világszerte érezhetők voltak a hatásai, furcsa módon mégsem szerveztek frissiben tudományos expedíciót a jelenség okainak pontos felderítésére. Az eseményről felvett tanúvallomások alapján a korabeli szaktudósok egységesen arra a következtetésre jutottak, hogy egy aszteroida csapódhatott be a köves Tunguszka közelében.

A transzszibériai expressz egyik szakasza 1910-ben, Szibériában (Fotó: Wikimedia Commons)

Az 1914-ben kitört világháború, majd az 1917-es bolsevik forradalom és az azt követő több évig elhúzódó véres polgárháború nem tette lehetővé expedíció szervezését az 1908-as katasztrófával sújtott szibériai térségbe. Az első tudományos célú expedíciót csak 1927-ben – tizenkilenc évvel a Tungusz-esemény után – szervezte meg a Szovjetunió Tudományos akadémiája, Leonyid Alekszejevics Kulik geológusprofesszor vezetésével. Kulik professzornak és kollégáinak is az volt a prekoncepciója, hogy aszteroida csapódhatott a szibériai tajgába, ezért a helyszínre érve elsősorban ennek a nyomait keresték a becsapódási kráter, illetve meteoritmaradványok után kutatva.