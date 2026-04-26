Eltitkolt igazság – ma negyven éve következett be a csernobili atomkatasztrófa

A reaktorblokk környékén négy évtizeddel a katasztrófa után még mindig veszélyesen erős az ionizáló sugárzás. Fotó: Ria Novosti/Ankov Vitalij

Volt egy másik tervezési hiba is, amely döntő szerepet játszott a katasztrófában. A vezérlőrudak grafitból készített végdarabbal rendelkeztek. Amikor a kezelők az AZ–5 vészleállító gombot megnyomták – amely normális esetben azonnal megállítja a reakciót –, a grafitdarabok a rudak lebocsátásának első másodperceiben nem csökkenteni, hanem növelni kezdték a reakció intenzitását. Ezt a tényt maga a reaktor főtervezőjének csapata is tudta, ám a 70-es években azzal győzték meg a szovjet kormányzatot az RBMK finanszírozásáról, hogy az nem veszélyesebb egy szamovárnál.

Bűnösök és bűnbakok

A szovjet igazságszolgáltatás gyorsan megtalálta a felelősöket: hat dolgozót ítéltek el. A valóság azonban lényegesen összetettebb volt, mint amit a per sugallt. Történtek hibák, de strukturális problémák is fennálltak a nukleáris iparban és a Szovjetunió politikai bürokráciájában egyaránt.

Két tapasztalatlan mérnököt kényszerítettek egy bonyolult teszt elvégzésére, amelyet náluk tapasztaltabb kollégák is elvétettek. Miután aggályaikat ismételten kifejezték, megfenyegették és félreállították őket. Percekkel később robbant fel a reaktor.

A titkos szovjet dokumentumok szerint maga a vizsgálóbizottság feje 1986. július 3-án egyértelműen kijelentette a politbürónak, az állampárt politikai bizottságának: nem csupán a személyzet szabálysértései vezettek a robbanáshoz, hanem az RBMK-reaktorok tervezésükből fakadóan potenciálisan veszélyesek. A szovjet vezetés tehát 1986 júliusában már tudta az igazságot – ám eltitkolta.

Parancsuralmi gondolkodás

Csernobilt sokan máig emberi hibák következményének tekintik, holott a katasztrófa egy sajátos civilizációs patológia terméke. A csernobili baleset közvetlen módon ugyan a hibás szovjet reaktortervezés és a kezelői hibák kombinációjából fakadt, de ez a hidegháborús elszigeteltség és az ebből következő biztonsági kultúra teljes hiányának közvetlen következménye volt. A szovjet kormányzat autoriter struktúrája és a kommunista pártapparátus hierarchiája félelmen, megfelelésen és a hibák büntetésén alapuló kultúrát hozott létre, amelyben a következmények a pártból való kizárástól a bebörtönzésig terjedhettek. Ez a közeg gátolta a problémák nyílt megbeszélését és akadályozta az erős biztonsági kultúra kialakulását.