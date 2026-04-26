Eltitkolt igazság – ma negyven éve következett be a csernobili atomkatasztrófa

1986. április 26-án éjjel robbant fel Csernobil, a szovjet atomipar büszkesége. Ami az azt követő napokban, hónapokban és évtizedekben napvilágra került, nemcsak egy reaktor pusztulásának, hanem egy egész társadalmi modell csődjének a krónikája.

Bíró Zoltán István
2026. 04. 26. 6:12
Csernobil 1986 áprilisa óta elhagyott és veszélyes szellemváros Fotó: Jorge Franganillo
A reaktorblokk környékén négy évtizeddel a katasztrófa után még mindig veszélyesen erős az ionizáló sugárzás. Fotó: Ria Novosti/Ankov Vitalij

Volt egy másik tervezési hiba is, amely döntő szerepet játszott a katasztrófában. A vezérlőrudak grafitból készített végdarabbal rendelkeztek. Amikor a kezelők az AZ–5 vészleállító gombot megnyomták – amely normális esetben azonnal megállítja a reakciót –, a grafitdarabok a rudak lebocsátásának első másodperceiben nem csökkenteni, hanem növelni kezdték a reakció intenzitását. Ezt a tényt maga a reaktor főtervezőjének csapata is tudta, ám a 70-es években azzal győzték meg a szovjet kormányzatot az RBMK finanszírozásáról, hogy az nem veszélyesebb egy szamovárnál.

Bűnösök és bűnbakok

A szovjet igazságszolgáltatás gyorsan megtalálta a felelősöket: hat dolgozót ítéltek el. A valóság azonban lényegesen összetettebb volt, mint amit a per sugallt. Történtek hibák, de strukturális problémák is fennálltak a nukleáris iparban és a Szovjetunió politikai bürokráciájában egyaránt.

Két tapasztalatlan mérnököt kényszerítettek egy bonyolult teszt elvégzésére, amelyet náluk tapasztaltabb kollégák is elvétettek. Miután aggályaikat ismételten kifejezték, megfenyegették és félreállították őket. Percekkel később robbant fel a reaktor.

A titkos szovjet dokumentumok szerint maga a vizsgálóbizottság feje 1986. július 3-án egyértelműen kijelentette a politbürónak, az állampárt politikai bizottságának: nem csupán a személyzet szabálysértései vezettek a robbanáshoz, hanem az RBMK-reaktorok tervezésükből fakadóan potenciálisan veszélyesek. A szovjet vezetés tehát 1986 júliusában már tudta az igazságot – ám eltitkolta.

Parancsuralmi gondolkodás

Csernobilt sokan máig emberi hibák következményének tekintik, holott a katasztrófa egy sajátos civilizációs patológia terméke. A csernobili baleset közvetlen módon ugyan a hibás szovjet reaktortervezés és a kezelői hibák kombinációjából fakadt, de ez a hidegháborús elszigeteltség és az ebből következő biztonsági kultúra teljes hiányának közvetlen következménye volt. A szovjet kormányzat autoriter struktúrája és a kommunista pártapparátus hierarchiája félelmen, megfelelésen és a hibák büntetésén alapuló kultúrát hozott létre, amelyben a következmények a pártból való kizárástól a bebörtönzésig terjedhettek. Ez a közeg gátolta a problémák nyílt megbeszélését és akadályozta az erős biztonsági kultúra kialakulását.

A rendszer logikája megakadályozta a hibák elismerését minden szinten. A nemrég nyilvánosságra hozott KGB-iratok szerint csak 1984-ben egyedül négy incidens történt a csernobili erőmű területén.

Egy évvel a katasztrófa előtt Moszkvát értesítették arról, hogy a csernobili atomerőmű a Szovjetunió egyik legveszélyesebb atomerőműve a biztonsági felszerelések hiánya miatt. Mindkét esetben az információt teljesen eltitkolták a nyilvánosság és az erőmű körzetének lakói elől.

 

A csernobili atomkatasztrófa áldozatainak megemlékezésén, a világ legsúlyosabb nukleáris balesetének 39. évfordulóján, a kijevi csernobili emlékműnél, 2025. április 26-án. Fotó: Sergei Supinsky / AFP

A katasztrófa utáni tagadás ugyanezt a reflexet mutatta. A hierarchikus döntéshozatali folyamat a katasztrófaelhárítást is bénította: a kritikus evakuálási döntéseket a döntéshozók potenciális retorzióktól való félelmük miatt késleltették. Kormányzati szinten a titoktartás és a tagadás átható kultúrája – amelyet részben a nemzeti büszkeség megőrzésének vágya táplált – gátolta a külső segítség elfogadását és rontotta a katasztrófa utáni állapotokat.

Védőburok a 4-es reaktor felett. Fotó: AFP 

Április 28-án reggel a sugárzásszintek riasztókat indítottak el a svédországi Forsmark atomerőmű területén, több mint ezer kilométerre Csernobiltól. Csak ekkor, svéd nyomásra ismerte el Moszkva, hogy szovjet területen atombaleset történt – a robbanás után több mint 48 órával. Még ekkor sem tárták fel a katasztrófa valódi mértékét, azt állítva, hogy a helyzet az ellenőrzésük alatt áll. Mihail Gorbacsov szovjet vezető később úgy fogalmazott: a csernobili baleset fontosabb tényezője volt a Szovjetunió összeomlásának, mint a peresztrojka reformprogramja.

Radioaktív felhő nálunk 

A szovjet tájékoztatási csőd pontosan ugyanolyan mechanizmus szerint játszódott le Magyarországon is, mint a blokk többi országában. A radioaktív szennyezés két hullámban érte el az országot. Az első, Skandinávián, Lengyelországon és Csehszlovákián átvonuló hullám április 29-én kezdett megjelenni a levegőben, és főként az északi és északnyugati területeken – különösen Szombathely környékén – hullott le, a május elsejei zivatarok segítségével. A második, déli irányú felhő Románián és Jugoszlávián keresztül május 7-én érkezett, és a másnapi esők mosták a talajba, elsősorban a legelőkre.

A hatóságok tudtak a veszélyről. Az erőmű szakembereinek becslései szerint a táplálékláncon – különösen tejen – keresztül felvett radioaktív jód okozta pajzsmirigy-sugárterhelés a belégzéses dózis akár százszorosát is elérhette. Ez indokolta, hogy a hatóságok elrendeljék a pajzsmirigyvédelmi tabletták (kálium-jodid) gyártását: ezek a stabil jóddal „elárasztják” a pajzsmirigyet, így az nem vesz fel radioaktív jódot a levegőből és az ételekből. Négy és fél millió ilyen tablettát állítottak elő, de mindezt a nyilvánossággal nem közölték – sőt a hivatalos kommunikáció mindvégig azt hangsúlyozta, hogy a tabletták szedése nem javasolt. A gyógyszertárakban csak az innen-onnan tájékozottabb polgárok kezdték felvásárolni. A sajtóban mindebből szinte semmi sem volt olvasható. A hazai napilapok három nappal a baleset után, április 29-én számoltak be először Csernobilról, és akkor is csak korlátozottan.

Az állami tájékoztatás belső ellentmondásai maguktól leplezték le a valós helyzetet. Kétszer annyi cikk foglalkozott bejelentett hatósági intézkedésekkel, mint magával a balesettel – a szocialista sajtóviszonyokhoz szokott olvasó ebből is következtethetett: mégis lehet valami, ami intézkedést követelt. A hatóság által ajánlott óvintézkedések – csak mosott gyümölcsöt és zöldséget egyenek, ellenőrzött forrásból származó tejet igyanak – ismét nyíltan ellentmondtak az egyidejű nyugtatásoknak a veszély csekély voltáról. Csernobil hazai kezelése így lett kicsinyített mása a szovjet mintának: nem egyszerűen hallgatás, hanem szervezett hazugságrendszer, amelynek végső eredménye az lett, amit el akart kerülni – a teljes bizalomvesztés. 

Százezrek a pusztulás ellen

A Szovjetunió a katasztrófa megfékezésére hatalmas emberi erőforrásokat mozgósított: 1986 végéig 22 500 sorkatona vett részt a munkálatokban. A szovjet légierő 18 818 bevetést hajtott végre, körülbelül 2500 hektár területet fertőtlenített, 52 978 tonna speciális folyadékot szállított le, és 25 500 ezer embert mozgatott.

Az azonnali prioritás a 3-as reaktort is tartalmazó épület tetején és környékén kitört tüzek eloltása volt. Az égő reaktormagba helikopterekről 5000 tonnát meghaladó mennyiségű homokot, ólmot, agyagot és bórt szórtak le – ám utóbb kiderült, hogy ezeknek az anyagoknak gyakorlatilag egyike sem jutott el a magig. Akut sugárbetegség kezdetben 237 személynél merült fel, amelyet utóbb 134 esetben erősítettek meg. Ezek közül 28 ember halt meg a baleset utáni hetekben. A lélektani terhek mértékét a korabeli orvosi tanácsok is felerősítették. Egyes európai orvosok terhes nőknek abortuszt javasoltak a sugárzásnak való kitettség miatt, jóllehet az érintett dózisok messze alatta maradtak azoknak az értékeknek, amelyek magzati fejlődési rendellenességet válthatnak ki. Becslések szerint a téves tanácsok nyomán több mint egymillió abortuszt hajtottak végre a Szovjetunióban és másutt Európában.

Csernobil nem csupán ipari katasztrófa volt, hanem egyfajta röntgenfelvétel a későszovjet rendszerről – annak minden belső ellentmondásával, titkosításra épülő reflexeivel, az egyéni felelősség kollektív struktúrákba való elsüllyesztésével együtt.

Borítókép: Csernobil 1986 áprilisa óta elhagyott és veszélyes szellemváros (Fotó: Jorge Franganillo) 

