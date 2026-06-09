A szerző geopolitikai elemző
Kényelmetlen igazságok az ebolaválságban
Az ebolajárvány kitörését heteken át térségi vészhelyzetnek állították be. Ezzel a feltételezéssel szemben ugyanakkor most már egyre több olyan bizonyíték áll szemben, miszerint szélesebb körű fertőzésről van szó a vártnál.
Borítókép: Az ebolajárvány egy áldozatának holttestét szállítják el egy kongói kórházból 2026 májusában (Fotó: AFP)
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