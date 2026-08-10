Puskás Ferenccel és David Bowie-val jön az idei Budapesti Klasszikus Film Maraton

A Maraton különleges válogatásokkal is készül. A Vérgrófnők - Női vámpírok a 20. századi zsánerfilmben című programban Tony Scott 1983-as Az éhség című filmje is szerepel, amelyben Catherine Deneuve, David Bowie és Susan Sarandon alakítja a főszerepeket. A film a vámpírmitológiát modern nagyvárosi környezetbe helyezi, miközben a halhatatlanság árát, az elmúlástól való félelmet és a vágyat állítja középpontba.
A fesztivál idén is kiemelt figyelmet fordít a fiatalokra: a diákvetítéseket alkotók részvételével rendezik meg, emellett beszélgetések, workshopok és interaktív programok várják az iskolai csoportokat. A szakmai programokon több mint száz külföldi filmmegőrzési és forgalmazási szakember vesz részt.
A Budapesti Klasszikus Film Maraton szeptemberben az Uránia Nemzeti Filmszínházban, a Toldi moziban, az Art+ Cinemában, a Francia Intézetben és a Budapest Kertmoziban is várja a közönséget. A teljes programot a Nemzeti Filmintézet augusztus végén hozza nyilvánosságra.
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