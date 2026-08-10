Budapesti Klasszikus Film Maratonfilmdavid bowie

Puskás Ferenccel és David Bowie-val jön az idei Budapesti Klasszikus Film Maraton

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Amélie csodálatos élete, Thelma és Louise, A csodacsatár, 80 huszár, A gyűlölet, Hamu és gyémánt, A zongorista. Többek közt ezeket az ikonikus filmeket is megnézhetik nagyvásznon, kiváló minőségben felújítva a Budapesti Klasszikus Film Maratonra szeptember 15. és 20. között ellátogatók, ami legendás némafilmeket és élőzenés vetítéseket is tartogat a közönségnek. Az őszi fesztivál 100 felújított filmet tűz műsorra, kiemelt témái közt lesz az ‘56-os forradalom 70. évfordulója is.

Ménes Márta
2026. 08. 10. 20:02
A csodacsatár Fotó: NFI Filmarchívum
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Maraton különleges válogatásokkal is készül. A Vérgrófnők - Női vámpírok a 20. századi zsánerfilmben című programban Tony Scott 1983-as Az éhség című filmje is szerepel, amelyben Catherine Deneuve, David Bowie és Susan Sarandon alakítja a főszerepeket. A film a vámpírmitológiát modern nagyvárosi környezetbe helyezi, miközben a halhatatlanság árát, az elmúlástól való félelmet és a vágyat állítja középpontba.

A fesztivál idén is kiemelt figyelmet fordít a fiatalokra: a diákvetítéseket alkotók részvételével rendezik meg, emellett beszélgetések, workshopok és interaktív programok várják az iskolai csoportokat. A szakmai programokon több mint száz külföldi filmmegőrzési és forgalmazási szakember vesz részt.

A Budapesti Klasszikus Film Maraton szeptemberben az Uránia Nemzeti Filmszínházban, a Toldi moziban, az Art+ Cinemában, a Francia Intézetben és a Budapest Kertmoziban is várja a közönséget. A teljes programot a Nemzeti Filmintézet augusztus végén hozza nyilvánosságra.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekjog

Baka tor

Bayer Zsolt avatarja

Baka most tort ül ezek után, és igen, beszédet fog mondani ’56 70. évfordulóján. Lehet, majd meleg szavakkal megemlékezik Korbely János hősiességéről is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu