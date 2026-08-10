országgyűléshidvéghi balázshortay olivérpalóc andrészázadvég

Esküt tett a Fidesz két új országgyűlési képviselője

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Hortay Olivér és Palóc André letette képviselői esküjét az Országgyűlés hétfői rendkívüli ülésén, majd mindketten csatlakoztak a Fidesz parlamenti frakciójához. A két politikus Szijjártó Péter és Budai Gyula megüresedett mandátumát vette át.

Magyar Nemzet
2026. 08. 10. 16:27
Hortay Olivér és Palóc André a Fidesz frakció új országgyűlési képviselői, középen Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője Forrás: Facebook/Fidesz
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Az eskütételt megelőzően Sasi-Nagy Edit, a mentelmi bizottság tiszás elnöke korábbi tevékenységüknél „tisztességesebb, szakmai alapokon nyugvó” munkát kívánt a két új képviselőnek. Megjegyzése miatt hangzavar alakult ki az ülésteremben, Hidvéghi Balázs az eskütétel után személyes érintettségre hivatkozva kifogásolta, hogy a mentelmi bizottság elnöke politikai megjegyzést fűzött a mandátumok igazolásához. Hallerné Nagy Anikó ülésvezető alelnök azonban személyes érintettség hiányában megvonta tőle a szót.

 

 

 

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