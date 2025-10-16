Idén májusban felfokozott várakozás közepette mutatták be a kínai mozik az Elszabadult gonosz (a nemzetközi forgalmazásban: Evil Unbound) című filmet a hírhedt második világháborús japán biológiai hadviselési egységről. A vetítést szándékosan 9 óra 18 percre időzítették, a „szeptember 18-i incidensre”, azaz Kína 1931-es japán katonai inváziójára emlékezve. A mozira már előzetesen 14 millió dollár értékben adtak el jegyeket, amivel a legnagyobb érdeklődéssel várt filmek listájának élére ugrott, miután több mint négymillióan jelezték, hogy megnéznék. Az alkotást Linshan Zhao rendezte, aki reménye szerint „megmentené a történelmet a feledéstől”, illetve „felnyitná a sebet a gyógyulásra”.

A 731-es egység annak a titkos japáni katonai orvosi alakulatnak a fedőneve, amely 1932 és 1945 között bakteriális hadviselésért és emberkísérletekért volt felelős. A brutális kísérletek kínai, koreai, szovjet és nyugati hadifoglyok ezreinek okozták a közvetlen halálát.

A kísérleteket az északkelet-kínai Harbinban hajtották végre, ahol a Japán Császárság 1936-ban a világ legnagyobb biológiai hadviselési támaszpontját hozta létre. Az Egyesült Államok szisztematikusan és szándékosan falazott ezeknek az emberiesség elleni bűncselekményeknek, megjutalmazva az elkövetőket.

Nürnberg után Tokió

A nürnbergi pert, amely egyes magas rangú náci háborús bűnösöket vont felelősségre, az 1946–48-as tokiói per követte a Távol-keleti Nemzetközi Katonai Törvényszéken. Nürnbergre alapozva huszonnyolc magas rangú japán katonai és politikai vezető állt ez elé a bíróság elé. Ötvenöt különböző vádpontban vonták őket felelősségre, köztük háborús agresszió, gyilkosság, valamint számos háborús, illetve emberiesség ellen elkövetett bűncselekmény miatt. De egyiküket sem vonták felelősségre népirtás miatt, annak ellenére sem, hogy háborús bűntetteket követtek el Kelet- és Délkelet-Ázsiában. Ráadásul figyelmen kívül hagyták az olyan bizonyítékokat, amelyek gyanúba keverték volna Hirohito császárt és családját. Ebben a kulcsszerepet Douglas MacArthur tábornok, a szövetséges erők japáni főparancsnoka játszotta. Úgy vélte, az Egyesült Államoknak szüksége van Hirohitóra a japáni stabilitáshoz, illetve ahhoz, hogy – Amerika ázsiai hidegháborús céljainak támogatására – a megszállási politika a helyreállítás és a leszerelés irányába mozduljon el.