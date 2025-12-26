idezojelek
Poszt-trauma

Fodor Gábor is tett valamit Magyar Péter karácsonyfája alá, nem fogta vissza magát

A Tisza Párt elnöke ezt nem fogja megköszönni.

Csépányi Balázs avatarja
Csépányi Balázs
Cikk kép: undefined
magyar péter, tisza párt, Fodor Gábor, fidesz, 2025. 12. 26.
0

Ezt a karácsonyt megemlegeti Magyar Péter. Túl azon, hogy a Tisza Párt népszerűsége a legfrissebb adatok szerint zuhanórepülésben van, még Wellor is megajándékozta egy kedves kis dallal. 

Fodor Gábor, Magyar Péter
Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Ráadásul a kormánypártisággal nem vádolható Fodor Gábor is tett valamit Magyar karácsonyfája alá, amit nem fog megköszönni a Tisza Párt elnöke.

Az egykori liberális politikus, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője a napokban az Indexnek a következőket mondta:

„A Fidesz egyik legfontosabb előnye továbbra is az, hogy a miniszterelnök kiforrott stratégiai gondolkodással és kormányzati tapasztalattal rendelkezik. Ráadásul Orbán Viktor mellett olyan politikusok is állnak, akik képesek érdemi politikai teljesítményt nyújtani.”

Azt már korábban megírtuk, hogy Fodor Gábor véleménye megkerülhetetlen, főként abban az esetben, amikor Orbán Viktorról mond véleményt, hiszen nagyon jól ismerik egymást. Éppen ezért a támogató szavait olvasva Magyar Péter biztosan szívhatja a fogát. Annak fényében meg különösen, hogy Fodornak róla közel sincs ilyen jó véleménye, és akkor még diplomatikus voltam.

Mindenesetre nehéz időszak jön, annyi bizonyos, hiszen hivatalosan még el sem kezdődött a kampány…

Borítókép: Fodor Gábor (Fotó: Kurucz Árpád)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekpatrióta

A patrióta lendületvétel éve volt 2025

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekjézus

Egynapos történelmek

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelektömeg

Totális káosz az ellenzéki fejekben

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekeurópai unió

„Próbáknak ideje ez itt”

