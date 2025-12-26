Fodor Gábor is tett valamit Magyar Péter karácsonyfája alá, nem fogta vissza magát

Ráadásul a kormánypártisággal nem vádolható Fodor Gábor is tett valamit Magyar karácsonyfája alá, amit nem fog megköszönni a Tisza Párt elnöke.

Az egykori liberális politikus, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője a napokban az Indexnek a következőket mondta:

„A Fidesz egyik legfontosabb előnye továbbra is az, hogy a miniszterelnök kiforrott stratégiai gondolkodással és kormányzati tapasztalattal rendelkezik. Ráadásul Orbán Viktor mellett olyan politikusok is állnak, akik képesek érdemi politikai teljesítményt nyújtani.”