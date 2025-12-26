Fodor Gábor is tett valamit Magyar Péter karácsonyfája alá, nem fogta vissza magát

Ezt a karácsonyt megemlegeti Magyar Péter. Túl azon, hogy a Tisza Párt népszerűsége a legfrissebb adatok szerint zuhanórepülésben van, még Wellor is megajándékozta egy kedves kis dallal.
További Poszt-trauma híreink
Ráadásul a kormánypártisággal nem vádolható Fodor Gábor is tett valamit Magyar karácsonyfája alá, amit nem fog megköszönni a Tisza Párt elnöke.
Az egykori liberális politikus, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője a napokban az Indexnek a következőket mondta:
„A Fidesz egyik legfontosabb előnye továbbra is az, hogy a miniszterelnök kiforrott stratégiai gondolkodással és kormányzati tapasztalattal rendelkezik. Ráadásul Orbán Viktor mellett olyan politikusok is állnak, akik képesek érdemi politikai teljesítményt nyújtani.”
További Poszt-trauma híreink
Azt már korábban megírtuk, hogy Fodor Gábor véleménye megkerülhetetlen, főként abban az esetben, amikor Orbán Viktorról mond véleményt, hiszen nagyon jól ismerik egymást. Éppen ezért a támogató szavait olvasva Magyar Péter biztosan szívhatja a fogát. Annak fényében meg különösen, hogy Fodornak róla közel sincs ilyen jó véleménye, és akkor még diplomatikus voltam.
Mindenesetre nehéz időszak jön, annyi bizonyos, hiszen hivatalosan még el sem kezdődött a kampány…
További Poszt-trauma híreink
Borítókép: Fodor Gábor (Fotó: Kurucz Árpád)
…
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Karácsony díszkivilágított villamosa elütheti Magyar Pétert
Valamikor hónapokkal ezelőtt megírtam már, hogy Karácsony villamosa üti el Magyar Pétert. Akkor a tiszás ismerőseim lehülyéztek, hogy ez valami fideszes akarat, szándék. De nem.
Hatalmas a balhé, Gyurcsány bizalmi embere nekiesett Lendvai Ildikónak
Vihar a baloldalon.
Az elfogadás határai
Kéretik továbbra is sütni a malacot nyugodtan, kordonok nélkül!
Igenis vannak angyalok!
Végre viszontlátom mindazt, amit a normális világ hosszú évek óta mondogat, üvölt, suttog, egyre fogyatkozó reménységgel, s lám, egyszer csak minden visszaigazolást nyer.
VéleményváróTovább az összes cikkhez
A patrióta lendületvétel éve volt 2025
Egynapos történelmek
Totális káosz az ellenzéki fejekben
„Próbáknak ideje ez itt”
A szerző további cikkeiTovább az összes cikkhez
Orbán egyik legnagyobb ellenfele teljesen kiakadt Magyar Péter alpári követőire
Azért mindennek van határa.
Magyar Péter megkapta élete legszörnyűbb karácsonyi ajándékát
Erre nem számított.
Magyar Péter masírozik a szakadék felé, és közben a balosok rémálma húzza a talpalávalót
Ezt nem teszi a fa alá a Tisza Párt elnöke.
Pottyondy Edina padlóra került, fényesen bevált Orbán mesterterve
Nagy a kétségbeesés, immár van ellenfél is a pályán.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Karácsony díszkivilágított villamosa elütheti Magyar Pétert
Valamikor hónapokkal ezelőtt megírtam már, hogy Karácsony villamosa üti el Magyar Pétert. Akkor a tiszás ismerőseim lehülyéztek, hogy ez valami fideszes akarat, szándék. De nem.
Hatalmas a balhé, Gyurcsány bizalmi embere nekiesett Lendvai Ildikónak
Vihar a baloldalon.
Az elfogadás határai
Kéretik továbbra is sütni a malacot nyugodtan, kordonok nélkül!
Igenis vannak angyalok!
Végre viszontlátom mindazt, amit a normális világ hosszú évek óta mondogat, üvölt, suttog, egyre fogyatkozó reménységgel, s lám, egyszer csak minden visszaigazolást nyer.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!