Vadai Ágnes nagyon csúnyán nekitámadt Tóth Gabinak, nincs mese, háborút akar a DK-s

Mark Rutte németországi beszéde félelmet keltett minden jó érzésű emberben. Nagyon komolyan kell vennünk. Brüsszel háborút akar és ha a NATO főtitkára is ilyeneket nyilatkozik, akkor bizony joggal rándul görcsbe a gyomrunk.

Szijjártó Péter külügyminiszter szerint Rutte provokatív és veszélyes kijelentésekkel szít háborús feszültséget.

„Ha valakinek esetleg még mindig kétségei voltak afelől, hogy tényleg mindenkinek elment-e a józan esze Brüsszelben, akkor a NATO-főtitkár berlini beszéde után végleg meggyőződhetett róla. […] Mi, magyarok a NATO tagjaként visszautasítjuk a főtitkár szavait! Az európai országok biztonságát ugyanis nem Ukrajna, hanem maga a NATO garantálja!! Ukrajna pedig magáért harcol, nem értünk.”