Vadai Ágnes nagyon csúnyán nekitámadt Tóth Gabinak, nincs mese, háborút akar a DK-s

Mint ismert, a NATO főtitkára a szövetséges országokat a védelmi költségek és a hadiipari kapacitások növelésére szólította fel. Hangsúlyozta, hogy a katonai szövetségnek fel kell készülnie egy, a nagyszüleink idejére emlékeztető konfliktus lehetőségére is.
Mark Rutte németországi beszéde félelmet keltett minden jó érzésű emberben. Nagyon komolyan kell vennünk. Brüsszel háborút akar és ha a NATO főtitkára is ilyeneket nyilatkozik, akkor bizony joggal rándul görcsbe a gyomrunk.
Szijjártó Péter külügyminiszter szerint Rutte provokatív és veszélyes kijelentésekkel szít háborús feszültséget.
„Ha valakinek esetleg még mindig kétségei voltak afelől, hogy tényleg mindenkinek elment-e a józan esze Brüsszelben, akkor a NATO-főtitkár berlini beszéde után végleg meggyőződhetett róla. […] Mi, magyarok a NATO tagjaként visszautasítjuk a főtitkár szavait! Az európai országok biztonságát ugyanis nem Ukrajna, hanem maga a NATO garantálja!! Ukrajna pedig magáért harcol, nem értünk.”
Magyar celebek sem hagyták szó nélkül Mark Rutte félelmetes kijelentését. Hajdú Péternél és Aureliónál is bekapcsolt a természetes védelmi ösztön, és felemelték szavukat a holland mondatai miatt. Ez verte ki a biztosítékot a háborúpárti baloldal egyik megmondóemberénél, a DK-s Vadai Ágnesnél, aki a nemtetszésének a Facebook-oldalán adott hangot:
„Arról ír a Bors , hogy »hazai hírességek«, így Hajdú Péter után Aurelio is kiosztotta a NATO főtitkárát. Nagyon várom Tóth Gabi véleményét!”
A jobblétre szenderült Dobrev-árnyékkormány honvédelmi árnyékminisztere nyíltan háborúpárti. Ismét kibújt a szög a zsákból, elvált az ocsú a búzától.
Ez a végtelenül cinikus, lekezelő, viccesnek szánt és ezért nevető fejekkel ellátott poszt korántsem humoros, sőt nagyon is aggasztó. Vadai még arra is figyelt, hogy galád módon Tóth Gabit is belevegye, természetesen negatív kontextusban a posztjába, hogy sok lájkot kapjon.
Szánalmas és egyben rémisztő!
Ezek tényleg háborút akarnak, tényleg halálba küldenék a magyar fiatalokat?
Sorsdöntő választás előtt állunk!
Borítókép: Vadai Ágnes és Tóth Gabi (Fotó: MN-montázs)
…
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
