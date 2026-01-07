Kisfiút erőszakolt meg egy volt magyar politikus

Január 7-én tartott zárt ülésén a Kaposvári Törvényszék kiskorúval szemben elkövetett szexuális erőszak és gyermekpornográfia miatt jogerősen hat évre ítélte az egykori LMP-s politikust, K. Gábort – derült ki a törvényszék lapunknak adott tájékoztatásából.

Ellenzéki politikusok segítették a kampányát

K. Gábor évekkel ezelőtt önkormányzati képviselő és parlamenti képviselőjelölt volt. A férfi a 2014-es országgyűlési választáson még a Negyedik Köztársaság Párt (4K!) jelöltjeként mérette meg magát, majd három évvel később már az LMP mutatta be őt mint a következő választáson induló jelöltjét. Kampányát a párt nagyágyúi – például Hadházy Ákos – segítették: a nyilvános fotók és videók tanúsága szerint személyesen utaztak a településre, hogy együtt gyűjtsenek aláírást vele.

Szökésben volt

Az egykori ellenzéki politikus ellen 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak és más bűncselekmény miatt még 2023. február 26-án adtak ki elfogatóparancsot, mert menekült a rendőrség elől. Egy nappal később elfogták, és gyanúsítottként hallgatták ki a férfit.

Kisfiút erőszakolt meg

A hatóságok korábbi közlése szerint az egykori politikus 2022 decemberében az egyik családtagon keresztül ismerkedett meg a 13 éves sértettel. A férfi ezután a kiskorú fiúval és a családjával egyaránt bizalmi kapcsolatot épített ki, így a szülők jóváhagyásával tartotta a kapcsolatot a gyermekkel.