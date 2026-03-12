Rendkívüli

Gulyás Gergely: Zelenszkij azért nem vesz tudomást a küldöttségről, mert nincs akadálya a vezeték újraindításának + videó

Bayer Zsolt blogja

Megmondtam…

Nem kellett sokáig várni. Megjöttek.

Bayer Zsolt
zelenszkij ukrán magyar nemzet 2026. 03. 12. 9:06
Fotó: Koen Van Weel
Néhány órával ezelőtt írtam, itt, a Magyar Nemzet hasábjain:

És – sajnos – azt is tudjuk, mi lesz most. Most majd befutnak a tiszás kommentelők, mint Zelenszkij fenyegetése után, és sötét, bűzhödt odújuk mélyéről elkezdik beirkálni, miszerint nagyon várják már, hogy jöjjenek az ukránok, és öljék meg Orbánt, és persze ha „szükséges”, akkor a gyerekeit és az unokáit is. Ne legyenek illúzióink, jönni fognak, mert pontosan ugyanolyanok, mint ez az ukrán patkány.

Nem kellett sokáig várni. Megjöttek. Pont úgy, pont azok, ahogy megjósoltam. És csak azt nem értem, amikor megmutatjuk ezeknek a nem is tudom micsodáknak a „véleményeit”, miért takarjuk ki mindig rigorózusan a mocskos pofájukat? Miért? Féltjük őket? Szerintem felesleges…

https://mandiner.hu/belfold/2026/03/vegezzek-ki-az-egesz-csaladot-meg-a-par-eves-unokakat-is-iszonytato-unneplesbe-kezdtek-a-tiszasok-az-orban-viktort-ert-halalos-fenyegetes-utan

