Az iráni háború és az Oroszország elleni szankciók árát az európai légiközlekedés is megfizeti

A Hormuzi-szoros szinte teljes lezárása a világ tengeri úton szállított repülőgép-üzemanyag-kínálatának jelenleg közel 21 százalékát blokkolja, és az európai importot majdnem napi háromszázezer hordóval csökkenti – számolt be a Kpler friss árupiaci helyzetértékelésben, amit a vállalat az iráni háborús helyzettel összefüggésben adott ki. Ennek a mennyiségnek a nagyja, mintegy 247 ezer hordó jellemzően Északnyugat-Európába érkezik. E mennyiségek pótlása rendkívül nehéz feladat lesz. A szokásos tartalékforrások – például Dél-Korea és Kína – ugyanis exportkorlátozásokat vezetnek be saját belföldi piacuk védelmében, így a kőolajipari termékek exportjában. Ez azt jelenti, hogy az iráni konfliktussal összefüggésben akár később hiány is lehet Európában kerozinból.

A kerozinhiány földre kényszerítheti az európai repülőket. / Fotó: AIZAR RALDES / AFP

Mely forrásokból pótolhatja Európa a kieső kerozinszállítmányokat?

Az Irán elleni csapások kezdete óta felbolydult a kőolajpiac. A kőolaj árának emelkedéséről, a Nemzetközi Energiaügynökség most megtett vészhelyzeti lépéséről lapunk is beszámolt, ám a helyzetet súlyosbítja Európában, hogy a már úton lévő közel-keleti kőolajszállítmányok egy részét Ázsiába irányították át. Ebben a helyzetben a térségben az indiai tartalékok szerepe értékelődik fel. Normális esetben az indiai – különösen a jamnagari finomítóból származó – szállítmányokkal lehet enyhíteni a kínálati szűkösséget a finomított termékek piacán. A helyzet azonban most különösen bonyolult.

Az EU szankciói továbbra is tiltják az orosz nyersolajból készült olajtermékek importját, amik miatt az északnyugat-európai vevők eleve elkerülik ezeket a rakományokat a potenciális szankciós kockázatok miatt. Az indiai tartalékoknál a kockázatot az adja, hogy a jamnagari finomító továbbra is vásárol uráli típusú orosz nyersolajat, ám a kiviteli korlátozások miatt onnan nem kerülhet exportra (ennek előzménye, hogy India amerikai mentességet kapott arra, hogy továbbra is vásárolhasson orosz nyersolajat). Persze az uniós szabályok enyhítése vagy egyedi mentességek lehetővé tennék, hogy ez az útvonal jelentősebben csökkentse az európai ellátási nyomást – azaz közvetve az EU olcsó és megbízható szállítású energiához juthatna, amire most különösen nagy szüksége van –, de erre hajlandóság egyelőre nincs.