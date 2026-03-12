Takács Péter üzent Magyar Péternek: A kórházbezárás egy baloldali program!

Szánalmasnak nevezte Takács Péter a Tisza Párt elnökének legújabb bejegyzését. A Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára élesen bírálta Magyar Pétert, mert szerinte miközben az ukrán barátai már a miniszterelnök unokáit fenyegetik, újra az egészségügyhöz nyúlt.

Takács Péter, a belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára

Egy hat évvel ezelőtti maszek cég által írt tanulmányt tüntetett fel kormányprogramként, és arra hivatkozva riogatja követőit – írta Takács Péter közösségi oldalán. A politikus szerint semmi nem igaz a Magyar Péter által híresztelt adatokból, miszerint 38 kórházat zárna be a belügyminisztérium, amivel 14 ezer aktív ágyat szüntetnének meg. – Ha ez lett volna a cél, a hat év alatt már megtettük volna – írta az államtitkár. Hangsúlyozta:

Hány kórházat is zártunk be? Segítek, Peti: egyet sem! A kórházbezárás egy baloldali program. Én – veled ellentétben – nem fogok végrehajtani egy baloldali programot. Oszt pont.

Az államtitkár szerint Magyar Péter menetrendszerűen az egészségüggyel akar terelni.