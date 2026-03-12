Rendkívüli

Gulyás Gergely: Zelenszkij azért nem vesz tudomást a küldöttségről, mert nincs akadálya a vezeték újraindításának + videó

Takács PéteregészségügyMagyar Péter

Takács Péter üzent Magyar Péternek: A kórházbezárás egy baloldali program!

„Hány kórházat is zártunk be? Segítek, Peti: egyet sem!” – írta Takács Péter közösségi oldalán. A belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára szerint szánalmas, hogy Magyar Péter az egészségügy témájával terelné el a figyelmet az ukrán haverjairól.

2026. 03. 12. 10:49
Takács Péter az Ózdi Almási Balogh Pál Kórházban Fotó: MTI/Vajda János
Szánalmasnak nevezte Takács Péter a Tisza Párt elnökének legújabb bejegyzését. A Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára élesen bírálta Magyar Pétert, mert szerinte miközben az ukrán barátai már a miniszterelnök unokáit fenyegetik, újra az egészségügyhöz nyúlt. 

Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára beszédet mond Szombathelyen, a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban az új digitális szubsztarkciós angiográfról (DSA-készülék) tartott sajtótájékoztatón 2025. december 8-án. MTI/Katona Tibor
Takács Péter, a belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára

Egy hat évvel ezelőtti maszek cég által írt tanulmányt tüntetett fel kormányprogramként, és arra hivatkozva riogatja követőit – írta Takács Péter közösségi oldalán. A politikus szerint semmi nem igaz a Magyar Péter által híresztelt adatokból, miszerint 38 kórházat zárna be a belügyminisztérium, amivel 14 ezer aktív ágyat szüntetnének meg. – Ha ez lett volna a cél, a hat év alatt már megtettük volna – írta az államtitkár. Hangsúlyozta:

Hány kórházat is zártunk be? Segítek, Peti: egyet sem! A kórházbezárás egy baloldali program. Én – veled ellentétben – nem fogok végrehajtani egy baloldali programot. Oszt pont.

Az államtitkár szerint Magyar Péter menetrendszerűen az egészségüggyel akar terelni.


