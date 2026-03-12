Szijjártó Péter: Az EU elveszítette jelentőségét mind a világpolitika, mind a világgazdaság terén

Felidézte az elmúlt másfél évtized négy nagy válságát, a pénzügyi összeomlást, a tömeges bevándorlási áradatot, a koronavírus-járványt és az ukrajnai háborút, majd leszögezte, hogy az a közös ezekben, hogy az Európai Unió mind a négyet rosszul kezelte, mert ideológiai alapon közelítette meg a kihívásokat.

„Ez a teljes félrekezelés az elmúlt másfél évtized négy nagy krízise során oda vezetett, hogy túlzás nélkül kijelenthetjük: az EU elveszítette jelentőségét mind a világpolitika, mind a világgazdaság terén”– húzta alá. Ennek az alátámasztására pedig rámutatott, hogy Európa szívében zajlik egy háború, a rendezésről szóló tárgyalásokon viszont nincs jelen az EU.

Ennek oka az, hogy Brüsszel elszigetelte a közösséget a globális politika és gazdaság legfőbb szereplőitől, így az Egyesült Államoktól, Oroszországtól és Kínától is.

Szijjártó Péter: Magyarországnak fenn kell tartania a szuverenitását

Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy az iráni háborúnak is az Európai Unió lesz a legnagyobb vesztese, s a saját hibájából, miután megtiltotta az orosz energiahordozók importját, így a kőolaj- és földgázszállítás bizonytalanságai különösen súlyosan érintik a kontinenst.

„A világ tengeri kőolajszállításának 33 százaléka, a tengeri gázszállítás 20 százaléka a Hormuzi-szoroson halad át. A térség három nagy olajexportőre teljes mértékben ezt az útvonalat használja […] Hogyha a Hormuzi-szoros lezárul, az extrém bizonytalanságot okoz a globális energiapiacon”– figyelmeztetett.

„Ehhez hozzájön az orosz energiahordozók tilalma. Így Európa szemszögéből a két legnagyobb eurázsiai energiaforrás vagy tiltott, vagy bizonytalan. Ezért úgy gondolom, hogy mivel az arab energiaexport nem Európától függ, az egyetlen észszerű lépés az lenne az Európai Unió részéről, hogyha feloldaná az orosz energiaimport tilalmát”– tette hozzá.

„Mivel mindannyian tudjuk: ha a kínálat csökken, az árak drasztikusan emelkednek. Ha az EU nem oldja fel a tilalmat, az extrém áremelkedés ki fogja ütni az európai gazdaságot. Ha az Európai Unió nem képes változtatni ezen a túlideologizált gazdasági és politikai megközelítésen, akkor az elkövetkező időszakban tovább fog gyengülni”– folytatta.

A miniszter hangsúlyozta, hogy ebben a negatív környezetben Magyarországnak fenn kell tartania a szuverenitását, meg kell őrizni a gazdasági semlegesség stratégiáját és a szuverén energiapolitikát.

„Ha visszatekintünk, jól láthatjuk, hogy miért tudtuk sikeresen kezelni azt a négy válságot, amelyben az Európai Unió kudarcot vallott: minden esetben a fősodorral ellentétes irányt választottunk. […] Most is ezt kell tennünk: fenn kell tartanunk szuverén politikánkat, és szembe kell mennünk a fősodorral. Ki kell maradnunk a háborúból, és meg kell védenünk Magyarországot a háborús időszak negatív hatásaitól”– mondta.

„Emellett fenn kell tartanunk azt a pozíciónkat, hogy egyszerre jó kapcsolatban legyünk a közép-európai térség életére ható négy nagy politikai erőközponttal: az Egyesült Államokkal, Oroszországgal, Kínával, Törökországgal. Ezt eddig sikerült megvalósítanunk. És úgy gondolom, hogy ez az egyetlen recept arra, hogy Magyarország sikeres maradjon egy gyengülő európai környezetben is”– összegzett.