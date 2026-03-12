Sem az országot, sem a miniszterelnököt, sem a családját nem lehet fenyegetni

A kormány elítéli, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ukrajna részéről durva fenyegetések érik a magyar miniszterelnököt – jelentette ki Gulyás Gergely csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter felhívta a figyelmet, hogy mindez ellentétes a diplomácia szabályaival, Ukrajna uniós tagjelölti státusával, és ellentétes a jószomszédi kapcsolatokra való törekvéssel is.

Úgy gondoljuk, hogy sem a miniszterelnököt, sem az országot, sem a miniszterelnök családját nem lehet fenyegetni

– hangsúlyozta a miniszter. Kitért arra, értik, hogy Ukrajna egy másik, egy ukránbarát kormányt akar Magyarországon látni, ezért éri meg nekik fenyegetőzni. Azonban az európai civilizációban állam- és kormányfők nem fenyegetik egymást halálosan – tette hozzá.

– A fenyegetéseket érdemes komolyan venni, mert nemcsak egy korábbi titkosszolgálati vezető, hanem maga az ukrán elnök is fenyegetőzött, azonban ettől a miniszterelnök még megtartja azokat a nyilvános rendezvényeit, amelyeket eltervezett – válaszolta Gulyás Gergely egy kérdésre.