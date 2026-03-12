Rendkívüli

Orbán Viktor: Nem konfliktust keresünk, hanem megoldást + videó

UkrajnaOrbán Viktorfenyegetés

Sem az országot, sem a miniszterelnököt, sem a családját nem lehet fenyegetni

A miniszterelnök fenyegetése ellentétes a diplomácia szabályaival.

Magyar Nemzet
2026. 03. 12. 13:15
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
A kormány elítéli, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ukrajna részéről durva fenyegetések érik a magyar miniszterelnököt – jelentette ki Gulyás Gergely csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter felhívta a figyelmet, hogy mindez ellentétes a diplomácia szabályaival, Ukrajna uniós tagjelölti státusával, és ellentétes a jószomszédi kapcsolatokra való törekvéssel is.

Budapest, 2026. március 12. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2026. március 12-én. MTI/Balogh Zoltán
Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Úgy gondoljuk, hogy sem a miniszterelnököt, sem az országot, sem a miniszterelnök családját nem lehet fenyegetni

– hangsúlyozta a miniszter. Kitért arra, értik, hogy Ukrajna egy másik, egy ukránbarát kormányt akar Magyarországon látni, ezért éri meg nekik fenyegetőzni. Azonban az európai civilizációban állam- és kormányfők nem fenyegetik egymást halálosan – tette hozzá.

– A fenyegetéseket érdemes komolyan venni, mert nemcsak egy korábbi titkosszolgálati vezető, hanem maga az ukrán elnök is fenyegetőzött, azonban ettől a miniszterelnök még megtartja azokat a nyilvános rendezvényeit, amelyeket eltervezett – válaszolta Gulyás Gergely egy kérdésre.


Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)


