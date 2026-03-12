Határokon átívelő ünneplés: hatvanezer kilométert utaznak a magyar diákok március 15-én

Március 15-én hatvanezer kilométer megtételével együtt ünnepel a Kárpát-medence középiskolás ifjúsága – közölte a Rákóczi Szövetség.

Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke. Fotó: MTI/Kovács Márton

Tájékoztatásuk szerint

a nemzeti ünnepen a szövetség diákutaztatási programjában 122 Kárpát-medencei középiskola több mint ötezer diákja utazik legalább egy országhatár átlépésével egy másik magyar iskola közösségéhez ünnepelni és emlékezni. Magyarországról 88, Erdélyből 16, a Felvidékről és Vajdaságból kilenc-kilenc középiskolás csoport indul útra a nemzeti ünnepen.

A program célja 1994 óta, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások együtt emlékezhessenek meg az 1848–49-es forradalomról és szabadságharcról, illetve ehhez kapcsolódóan minél több élmény és emlék, valamint személyes kapcsolat szülessen a diákok és tanárok között.

A diákutaztatási program négyszázezer forint értékű utazási kerettámogatására bármely Kárpát-medencei magyar középiskola pályázhatott.

A pályázaton előnyt élveztek azok az iskolák, amelyek vállalták, hogy utazásuk alkalmával megemlékezést tartanak II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulóján.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)