Határokon átívelő ünneplés: hatvanezer kilométert utaznak a magyar diákok március 15-én

Március 15-én hatvanezer kilométer megtételével együtt ünnepel a Kárpát-medence középiskolás ifjúsága – közölte a Rákóczi Szövetség.
Tájékoztatásuk szerint
a nemzeti ünnepen a szövetség diákutaztatási programjában 122 Kárpát-medencei középiskola több mint ötezer diákja utazik legalább egy országhatár átlépésével egy másik magyar iskola közösségéhez ünnepelni és emlékezni. Magyarországról 88, Erdélyből 16, a Felvidékről és Vajdaságból kilenc-kilenc középiskolás csoport indul útra a nemzeti ünnepen.
A program célja 1994 óta, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások együtt emlékezhessenek meg az 1848–49-es forradalomról és szabadságharcról, illetve ehhez kapcsolódóan minél több élmény és emlék, valamint személyes kapcsolat szülessen a diákok és tanárok között.
A diákutaztatási program négyszázezer forint értékű utazási kerettámogatására bármely Kárpát-medencei magyar középiskola pályázhatott.
A pályázaton előnyt élveztek azok az iskolák, amelyek vállalták, hogy utazásuk alkalmával megemlékezést tartanak II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulóján.
