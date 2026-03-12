Rendkívüli

A Magyar Nemzet jogerősen sajtópert nyert a Tisza Párttal szemben

MCC Ifjúságkutató IntézetHimnuszMagyar Szent Korona

A Himnusz fejezi ki leginkább a nemzeti érzést a fiatalok számára

Felmérést végzett az MCC Ifjúságkutató Intézet a fiatalok körében, hogy mi testesíti meg számukra leginkább a nemzeti érzést

2026. 03. 12. 14:15
Az MCC Ifjúságkutató Intézet korábbi felmérése alapján a 15 és 39 éves fiatalok többsége a magyar zászlót, a Himnuszt, a nemzeti címert és a Szent Koronát tekinti a legalapvetőbb nemzeti jelképeknek. Úgy vélik, ezek közül a Himnusz testesíti meg leginkább a nemzeti érzést.

Jereván, 2025. november 13. A magyar labdarúgó-válogatott tagjai a Himnuszt éneklik, miután világbajnoki selejtező mérkőzésen 1-0-ra nyertek Örményország ellen a jereváni Szargszján Köztársasági Stadionban 2025. november 13-án. MTI/Czeglédi Zsolt
A magyar labdarúgó-válogatott a Himnusz éneklése közben (Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)

A március 15-i nemzeti ünnep a magyar nemzeti identitás egyik legfontosabb alapköve, ezért közeledtével különösen aktuális kérdés, hogy mit jelentenek a nemzeti jelképek a fiatalok számára. Bár a nemzeti identitás napjainkban gyakran képezi politikai viták tárgyát, a közösséghez – legyen az családi, helyi vagy nemzeti – tartozás alapvető társas emberi igény. Az MCC Ifjúságkutató Intézete korábbi felmérésében azt vizsgálta, hogy a magyar fiatalok számára mit jelentenek az alaptörvényben is rögzített nemzeti szimbólumok.

A nemzeti érzést számukra leginkább a Himnusz (86 százalék), a magyar címer (65 százalék), a magyar zászló (63 százalék) és a Szent Korona (52 százalék) testesíti meg.

Inkább tárgyi emléknek tekintik az országalmát, a jogart és a koronázási palástot. A fiatalok a magyar zászlót (86 százalék), a Himnuszt (73 százalék), a magyar címert (64 százalék) és a Szent Koronát (52 százalék) tekintik a legalapvetőbb nemzeti jelképeknek.

A vidéki fiatalok számára a Himnusz fontosabb szerepet tölt be a nemzeti érzés kifejezésében (88 százalék), mint a budapesti fiatalok életében (78 százalék). A magyar zászlóhoz való viszonyulás korosztályi, nemi, illetve a vidéki és fővárosi fiatalok összevetésében is hasonló, a magyar címer azonban kevésbé fejezi ki a nemzeti érzést a 15–17 évesek (54 százalék), mint a 35–39 évesek számára (72 százalék).

A Szent Korona megítélése mutatja a leginkább vegyes képet: a férfiak 59 százaléka szerint a korona inkább a nemzeti érzés megtestesítője, míg a nőknél ez az arány csupán 44 százalék.

Megfigyelhető továbbá a korosztályi, illetve a Budapest-vidék különbség is, az idősebb korosztályok inkább tekintik a Szent Koronát a nemzeti érzés megtestesítőjének, mint a fiatalabbak, és míg a budapestiek számára inkább tárgyi emlék, a vidéki fiatalok életében azonban a nemzeti érzés kifejezője.

A reprezentatív kutatás 2025 őszén készült. A válaszadás önkitöltős, online kérdőíven keresztül zajlott (CAWI) összesen 1000 15–39 éves korosztályba tartozó magyar állampolgár megkérdezésével.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Getty Images)


