A Magyar Nemzet jogerősen sajtópert nyert a Tisza Párttal szemben

Ezt lehet tudni az Orbán Viktort és családját megfenyegető ukrán titkosszolgálati altábornagyról

„Vitya, kitépjük a büdös nyelvedet és a kutyák elé dobjuk!” – üzente a kormányfőnek az ukrán vezető, akinek az életútját áttekintve kiderül, hogy volt parlamenti képviselő, belügyminisztériumi nyomozó és titkosszolgálati altábornagy. Íme, ő Hrihorj Omelcsenko!

Munkatársunktól
2026. 03. 12. 15:08
– Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hol szív vízipipát, hová jár ki, kikkel találkozik, és így tovább. Gondolkodjon el Orbán az öt gyermekén, hat unokáján – a két mondat bejárta a magyar sajtót, nem véletlenül. Azokkal ugyanis nemcsak Magyarország törvényesen megválasztott miniszterelnökét fenyegették meg, hanem az egész családját is. Mostani írásunkban azt az embert, Hrihorij Omelcsenkót mutatjuk be, akitől a mondatok származnak. Írásunkban idézünk tőle további, a nyugati politikai berendezkedésben és kultúrkörben elképzelhetetlen és megtűrhetetlen fenyegetéseket, de kitérünk arra is, miért nem szabad félvállról venni a szavait.

 

Volt belügyes parlamenti képviselő

Hrihorij Omeljanovics Omelcsenko 1951-ben született, jogász végzettségű ukrán politikus, korábbi parlamenti képviselő, Ukrajna hőse érdemrenddel tüntették ki 2010-ben. Altábornagyi ranging vitte, emellett egyetemi docens.

Omelcsenko dolgozott nyomozóként, vezető nyomozóként, valamint a szovjet időkben az Ukrán SZSZK Belügyminisztériumának nyomozó osztályvezető-helyetteseként. 1992 és 1994 között a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelem osztályának vezetője volt az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) katonai ellenérdekű hírszerzési főigazgatóságán. 2007-ben elnöki rendelettel kapta meg az altábornagyi rendfokozatot.

Politikai pályája 1994-ben indult: 2002-ig függetlenként volt parlamenti képviselő a Verhovna Radában, utána a Julija Timosenko Blokk tagjaként, 2007-től 2012-ig a Batykivscsina, vagyis szintén Timosenko pártja színeiben volt parlamenti képviselő. Különböző bizottságokban töltött be pozíciót, ezek mellett szót érdemel, hogy az Ukrán Tisztek Szövetségének egyik alapítója, a szövetség tiszteletbeli elnöke.

 

Elszabadult szélsőséges

A szélsőséges megnyilvánulásokat az indította be igazán, amikor március 5-én Volodimir Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette Magyarország miniszterelnökét. – Reméljük, hogy az Európai Unióban egy ember sem fogja blokkolni a kilencvenmilliárd eurót, és az ukrán katonák megkapják a fegyvereiket. Ellenkező esetben megadjuk ennek az embernek a címét a fegyveres erőinknek, a fiúinknak. Hívják fel, és beszéljenek vele a saját nyelvükön – fogalmazott az ukrán elnök.

Alig telt el pár nap, és Hrihorij Omelcsenko is halálos fenyegetést fogalmazott meg, amelynek a címzettje szintén a magyar kormányfő volt. Omelcsenko az ukrán médiában március 10-én így nyilvánult meg

Mondok egy dolgot, Olekszandr, és ezeket a szavakat Zelenszkijnek is írom: Zelenszkij úr, a mi Karma nevű szervezetünknek nincs szüksége Orbán címére. Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hol szív vízipipát, hová jár ki, kikkel találkozik, és így tovább. Ezért ha Orbán nem változtatja meg Ukrajnával szembeni ukránellenes álláspontját, és továbbra is Putyin háborús bűneinek cinkosa marad, emlékezzen arra, hogy a Karma soha nem bocsátja meg senki bűneit. A Karma elől nem lehet elmenekülni. Nem lehet elrejtőzni, és nem lehet milliárdokkal megvásárolni. […] És gondolkodjon el Orbán az öt gyermekén, hat unokáján.

A megszólaláshoz két megjegyzést kell fűzni. Egyrészt a Karma saját bevallásuk szerint Ukrajna ellenségeinek likvidálására létrehozott fedett szervezet. Másrészt a kijelentését Omelcsenko nem akárhol, hanem az egyik legnagyobb feliratkozói bázissal rendelkező ukrán Pryamy TV YouTube-csatornáján mondta el. A csatorna 4,8 millió feliratkozó számlál; összehasonlításképpen a Telexnek 376 ezer és a Partizánnak 616 ezer feliratkozója van.

 

Omelcsenko nem állt le

Az egykori ukrán hírszerző tábornok folytatta: újabb videóban  beszélt arról, hogy tudják, hol és mit csinál Orbán Viktor, és fizikailag meg kell semmisíteni, mert Ukrajna ellensége: – Amikor Volodimir Zelenszkij azt mondta, hogy megadja Viktor Orbán címét az Ukrán Fegyveres Erőknek, hogy „beszéljenek” vele arról a kilencvenmilliárd eurós pénzügyi támogatásról, amelyet Orbán blokkol. Igen, a Volodimir Zelenszkijhez írt nyílt levelemben azt mondtam: Zelenszkij úr, nincs szükségünk az ő címére. A Karma mindent tud. […] Orbán Putyin háborús bűneinek cinkosa Ukrajna és a civil lakosság ellen. A hadiállapot törvényei szerint pedig fizikai megsemmisítés alá esik, ugyanúgy, mint maga Putyin. Ez nyílt kijelentés.

Az újabb fenyegetést Omelcsenko ismét egy nagy elérésű csatornán fogalmazta meg.

Jevgenyija Kutnova ukrán televíziós műsorvezetőnek és újságírónak beszélt az ukrán News Factory YouTube-csatornáján, amelynek több mint 4,3 millió feliratkozója van.

 

Ez csak a jéghegy csúcsa

Omelcsenko a saját YouTube-csatornájára feltöltött bejegyzésekben ezeknél is súlyosabb fenyegetéseket fogalmazott meg Magyarország miniszterelnöke és családja irányába. Egy alkalommal így fogalmazott: – Vitya, kitépjük a büdös nyelvedet, és a kutyák elé dobjuk! A neonáci véred gyorsabban folyik a Dunába, mint a moszkvai olaj a Druzsba vezetéken keresztül!

Máskor így: – Zelenszkij úr , a Karma szervezetünk minden olyan helyet ismer, ahol Moszkva ügynöke, Orbán – aki bűnrészes az agresszor ország, Oroszország ukrán nép ellen elkövetett háborús bűneiben – tartózkodik. […] A nemzetközi jog és Ukrajna nemzeti törvényhozása szempontjából Orbán Viktor az agresszor ország, Oroszország ukrán nép ellen elkövetett háborús bűneinek segítője, cinkosa, és a háborús törvények szerint bármilyen módon történő fizikai megsemmisítésnek vetendő alá, bárhol is legyen. Ukrajna minden hazafijának törvényes joga van Orbán likvidálására, valamint a háborús bűnös Putyin elpusztítására!

Az uniós pénzre kitérve így nyilvánult meg: 

– Uraim, XXI. századi neofasiszták, Moszkva ügynökei, Orbán és Fico nem fogják tudni blokkolni az EU-s segélyeket és Ukrajna győzelmét! De a Karma blokkolhatja önöket, és örökre.

Azzal folytatta: – Hogy Ukrajna ellenségei milyen módon kapták már meg és kapják meg hamarosan megérdemelt elégtételüket a Karmától – nem számít. Számos ilyen van a fegyvertárában – szélütés, szívroham, baleset vadászat, horgászat, úszás közben, metróban, gomba-, alkohol- és drogmérgezés. Valaki félrenyelt egy finomságot, túlhevült a szaunában, valakinek nem nyílt ki az ejtőernyője. Vannak esetek a fegyverek gondatlan kezeléséről is. Van mesterlövész lövedéke, robbanóanyag, bomba, rakéta stb. is.

De nem csak a miniszterelnök likvidálására szólított fel, újra megemlítette a kormányfő családját. Név szerint felsorolva a gyerekeket és az unokákat.

– Egyúttal figyelmeztetem Orbánt, Ficót és Ukrajna többi ellenségét. […] Nektek is vannak gyermekeitek és unokáitok. Neked, Orbán, öt gyermeked van: Ráhel, Gáspár, Sára, Róza és Flóra, valamint hat unokád: Aliz, Anna, Bertalan, Johanna, János és Viktor.

Aztán – ha lehet – még egyértelműbben fogalmazott: – Csak a halál vár rájuk!

Tragikus sorsuk és hozzátartozóik sorsának enyhítése érdekében azt javaslom, hogy Orbán és Fico térden állva bánják meg az ukrán nép előtt a gyilkos-terrorista Putyin támogatását. Ne akadályozzák meg az Ukrajnának nyújtott európai segélyeket, ítéljék el a háborús bűnös Putyint, ismerjék el Oroszországot agresszor-terrorista országként, és vezessenek be szigorú szankciókat vele és katonai-politikai vezetésével szemben. Ez egy esély arra, hogy az élet ne érjen véget váratlanul és tragikusan.

De ugyancsak az ukrán állam ellenségének tartja Donald Trumpot, Putyint és Lukasenkát is, akiket a logikája szerint ugyancsak likvidálni kellene. Ahogy kitért Szijjártó Péterre is. – De mondják ki az igazságot. Mondják ki ezt az isteni szót: nem vagy azt a szót: igen. Emlékezzenek erre az ukránok: Orbán, a külügyminisztere, Szijjártó és még egy radikális a jobboldali pártból – egy idióta, akinek még a vezetéknevét sem akarom kimondani – Ukrajna ellenségei. Ahogyan Ukrajna ellensége a moszkvai birodalom a neofasiszta Putyinnal, az iráni ajatollah fasiszta vallási rezsimje, és a „krumpliführer” Lukasenka is. Van még egy „példány”, aki öt golyót kapott – Szlovákia miniszterelnöke, Fico. Elkészítettem róla egy cikket, hogy Fico és Irán elnöke – ez még csak a kezdet.

Amikor magunk számára levonjuk a következtetést, hogy Trump a katonai agresszor, Putyin bűneinek cinkosa – és mindez már bizonyított –, amikor világosan kimondjuk, hogy Putyin, Orbán, Lukasenka és az ajatollah az ukrán államiság, az ukrán nép és Ukrajna ellenségei, akkor nem lesznek többé álságos, képmutató diplomáciai kitérések.

