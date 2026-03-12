Ezt lehet tudni az Orbán Viktort és családját megfenyegető ukrán titkosszolgálati altábornagyról

– Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hol szív vízipipát, hová jár ki, kikkel találkozik, és így tovább. Gondolkodjon el Orbán az öt gyermekén, hat unokáján – a két mondat bejárta a magyar sajtót, nem véletlenül. Azokkal ugyanis nemcsak Magyarország törvényesen megválasztott miniszterelnökét fenyegették meg, hanem az egész családját is. Mostani írásunkban azt az embert, Hrihorij Omelcsenkót mutatjuk be, akitől a mondatok származnak. Írásunkban idézünk tőle további, a nyugati politikai berendezkedésben és kultúrkörben elképzelhetetlen és megtűrhetetlen fenyegetéseket, de kitérünk arra is, miért nem szabad félvállról venni a szavait.

Volt belügyes parlamenti képviselő

Hrihorij Omeljanovics Omelcsenko 1951-ben született, jogász végzettségű ukrán politikus, korábbi parlamenti képviselő, Ukrajna hőse érdemrenddel tüntették ki 2010-ben. Altábornagyi ranging vitte, emellett egyetemi docens.

Omelcsenko dolgozott nyomozóként, vezető nyomozóként, valamint a szovjet időkben az Ukrán SZSZK Belügyminisztériumának nyomozó osztályvezető-helyetteseként. 1992 és 1994 között a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelem osztályának vezetője volt az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) katonai ellenérdekű hírszerzési főigazgatóságán. 2007-ben elnöki rendelettel kapta meg az altábornagyi rendfokozatot.

Politikai pályája 1994-ben indult: 2002-ig függetlenként volt parlamenti képviselő a Verhovna Radában, utána a Julija Timosenko Blokk tagjaként, 2007-től 2012-ig a Batykivscsina, vagyis szintén Timosenko pártja színeiben volt parlamenti képviselő. Különböző bizottságokban töltött be pozíciót, ezek mellett szót érdemel, hogy az Ukrán Tisztek Szövetségének egyik alapítója, a szövetség tiszteletbeli elnöke.

Elszabadult szélsőséges

A szélsőséges megnyilvánulásokat az indította be igazán, amikor március 5-én Volodimir Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette Magyarország miniszterelnökét. – Reméljük, hogy az Európai Unióban egy ember sem fogja blokkolni a kilencvenmilliárd eurót, és az ukrán katonák megkapják a fegyvereiket. Ellenkező esetben megadjuk ennek az embernek a címét a fegyveres erőinknek, a fiúinknak. Hívják fel, és beszéljenek vele a saját nyelvükön – fogalmazott az ukrán elnök.