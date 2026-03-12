Szijjártó PéterTisza PártTörök ÁramlatZelenszkijMagyar Péter

Magyar Péter cinkosa Zelenszkijnek, minden ügyben egyeztetnek

– Mindennél beszédesebb, hogy a Tisza Párt elnöke egy szót sem szól annak ügyében, hogy Orbán Viktor miniszterelnök gyerekeit, unokáit fenyegetik, s ez is azt mutatja, hogy Magyar Péter Volodimir Zelenszkij ukrán elnök cinkosa – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten. Szijjártó Péter hozzátette: teljes energiablokádot is létre akarnak hozni.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 12. 16:08
Szijjártó Péter: Magyar Péter cinkosa Zelenszkijnek, minden ügyben egyeztetnek Forrás: MTI
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter kiemelte, hogy az ukrán elnök főszereplője lett a magyar parlamenti választási kampánynak, ő maga akarja megalakítani a következő magyar kormányt, és jól láthatóan mindenre képes is, ezért halálosan megfenyegette a miniszterelnököt, majd ezt követően előreküldte a verőlegényeit, akik a miniszterelnök gyerekeit, unokáit fenyegetik.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy az ukrán elnök főszereplője lett a magyar parlamenti választási kampánynak
Szijjártó Péter kiemelte, hogy az ukrán elnök főszereplője lett a magyar parlamenti választási kampánynak. Fotó: AFP

– Tegnap már egy teljes energiablokádot akartak létrehozni Magyarország ellen a Török Áramlat vezeték támadásával – folytatta.

És mindennél beszédesebb, hogy a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter egy szót sem szól. Mindez persze nem véletlen, a Tisza Párt és annak elnöke, Magyar Péter cinkosa Zelenszkijnek, minden ügyben egyeztetnek. Zelenszkij azt akarja, hogy a Tisza Párt nyerje a magyar parlamenti választást, legyen egy ukránpárti kormány és egy ukránbarát miniszterelnök. De mi ezt nem fogjuk hagyni

– szögezte le.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a kormányülésen a karmelita kolostorban 2026. március 11-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

