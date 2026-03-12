Magyar Péter cinkosa Zelenszkijnek, minden ügyben egyeztetnek

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter kiemelte, hogy az ukrán elnök főszereplője lett a magyar parlamenti választási kampánynak, ő maga akarja megalakítani a következő magyar kormányt, és jól láthatóan mindenre képes is, ezért halálosan megfenyegette a miniszterelnököt, majd ezt követően előreküldte a verőlegényeit, akik a miniszterelnök gyerekeit, unokáit fenyegetik.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy az ukrán elnök főszereplője lett a magyar parlamenti választási kampánynak. Fotó: AFP

– Tegnap már egy teljes energiablokádot akartak létrehozni Magyarország ellen a Török Áramlat vezeték támadásával – folytatta.