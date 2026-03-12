Rendkívüli

Orbán Viktor: Nem konfliktust keresünk, hanem megoldást + videó

Török ÁramlatUkrajnaOrosz Védelmi Minisztériumorosz-ukrán háborúenergiaellátásdróntámadás

Újabb részletek derültek ki a Török Áramlat elleni ukrán támadásról

Újabb ukrán támadás érte csütörtökre virradó éjjel a Krasznodari területen lévő Russzkaja kompresszorállomást – közölte az orosz védelmi minisztérium.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 12. 12:59
Illusztráció Török Áramlat vezeték Forrás: Képernyőkép
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Török Áramlat támadás alatt. Az orosz védelmi tárca szerint moszkvai idő szerint 3 óra 55 perc és 6 óra között a légvédelem tíz csapásmérő drónt semmisített meg, az objektum nem sérült meg, írja az MTI. 

Török Áramlat
Illusztráció (Fotó: Anadolu/AFP)

A Russzkaja kompresszorállomás Gaj-Kodzor településen található, és a Török Áramlat gázvezetéket látja el. Az orosz védelmi minisztérium szerint a létesítmény elleni támadás célja az európai fogyasztók ellátásának megszakítása volt.

A Török Áramlat mellett a Kék Áramlatot is támadja Ukrajna

A Gazprom orosz állami olajholding csütörtökön arról számolt be, hogy az éjjel Russzkaja mellett a Beregovaja kompresszorállomást is támadták, amely a Kék Áramlat gázvezetéken keresztül biztosítja a gázexportot. A támadást ott is visszaverték.

A Krasznodari területen lévő Tyihoreck elővárosában lelőtt drónok roncsainak becsapódása tüzet okozott egy olajlétesítményben. A lángok 3800 négyzetméteren terjedtek el, az oltásra 257 embert, 69 műszaki eszközt és egy tűzoltó vonatot vezényeltek ki. A csütörtök reggeli adatok szerint személyi sérülés nem történt.

Az éjszaka folyamán a védelmi tárca szerint a légvédelem összesen 80 ukrán drónt lőtt le Oroszország légterében, közülük harmincat a Krasznodari terület felett.

Borítókép: A Török Áramlat vezeték (Fotó: Képernyőkép)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Dénes Zoltán
idezojelekOrbán Viktor

Ursula, a stratéga

Dénes Zoltán avatarja

Az Európai Bizottság elnöke hibát hibára halmoz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu