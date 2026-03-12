Újabb részletek derültek ki a Török Áramlat elleni ukrán támadásról

A Russzkaja kompresszorállomás Gaj-Kodzor településen található, és a Török Áramlat gázvezetéket látja el. Az orosz védelmi minisztérium szerint a létesítmény elleni támadás célja az európai fogyasztók ellátásának megszakítása volt.

A Török Áramlat mellett a Kék Áramlatot is támadja Ukrajna

A Gazprom orosz állami olajholding csütörtökön arról számolt be, hogy az éjjel Russzkaja mellett a Beregovaja kompresszorállomást is támadták, amely a Kék Áramlat gázvezetéken keresztül biztosítja a gázexportot. A támadást ott is visszaverték.

A Krasznodari területen lévő Tyihoreck elővárosában lelőtt drónok roncsainak becsapódása tüzet okozott egy olajlétesítményben. A lángok 3800 négyzetméteren terjedtek el, az oltásra 257 embert, 69 műszaki eszközt és egy tűzoltó vonatot vezényeltek ki. A csütörtök reggeli adatok szerint személyi sérülés nem történt.

Az éjszaka folyamán a védelmi tárca szerint a légvédelem összesen 80 ukrán drónt lőtt le Oroszország légterében, közülük harmincat a Krasznodari terület felett.