A Török Áramlat támadás alatt. Az orosz védelmi tárca szerint moszkvai idő szerint 3 óra 55 perc és 6 óra között a légvédelem tíz csapásmérő drónt semmisített meg, az objektum nem sérült meg, írja az MTI.
Újabb részletek derültek ki a Török Áramlat elleni ukrán támadásról
Újabb ukrán támadás érte csütörtökre virradó éjjel a Krasznodari területen lévő Russzkaja kompresszorállomást – közölte az orosz védelmi minisztérium.
A Russzkaja kompresszorállomás Gaj-Kodzor településen található, és a Török Áramlat gázvezetéket látja el. Az orosz védelmi minisztérium szerint a létesítmény elleni támadás célja az európai fogyasztók ellátásának megszakítása volt.
A Török Áramlat mellett a Kék Áramlatot is támadja Ukrajna
A Gazprom orosz állami olajholding csütörtökön arról számolt be, hogy az éjjel Russzkaja mellett a Beregovaja kompresszorállomást is támadták, amely a Kék Áramlat gázvezetéken keresztül biztosítja a gázexportot. A támadást ott is visszaverték.
A Krasznodari területen lévő Tyihoreck elővárosában lelőtt drónok roncsainak becsapódása tüzet okozott egy olajlétesítményben. A lángok 3800 négyzetméteren terjedtek el, az oltásra 257 embert, 69 műszaki eszközt és egy tűzoltó vonatot vezényeltek ki. A csütörtök reggeli adatok szerint személyi sérülés nem történt.
Az éjszaka folyamán a védelmi tárca szerint a légvédelem összesen 80 ukrán drónt lőtt le Oroszország légterében, közülük harmincat a Krasznodari terület felett.
Borítókép: A Török Áramlat vezeték (Fotó: Képernyőkép)
