Ez az állomás indítja a gázszállítást a Török Áramlat vezetéken keresztül, írta a RIA Novosztyi.

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint a támadás mögött Ukrajna állt, és a cél az lehetett, hogy megzavarják az európai fogyasztók felé irányuló gázszállítást. A hatóságok tájékoztatása szerint a Russzkaja állomás térségében tíz pilóta nélküli repülőeszközt semmisítettek meg, így az infrastruktúra nem szenvedett károkat. Az orosz fél arról is beszámolt, hogy az ukrán erők a közelmúltban a Tuapsze környékén található Beregovaja kompresszorállomás ellen is támadást próbáltak végrehajtani. Ez a létesítmény a Kék Áramlat gázvezetékhez kapcsolódik.

A jelentések szerint az elmúlt két hétben összesen tizenkét támadást hiúsítottak meg a Gazprom dél-oroszországi létesítményei ellen.

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov különösen felelőtlennek nevezte az ilyen akciókat, különösen egy esetleges globális energiaválság közeledtének árnyékában.

Nemrégiben Vlagyimir Putyin orosz elnök is arról beszélt az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) vezetőinek ülésén, hogy információk szerint várhatóak kísérletek a Török Áramlat és a Kék Áramlat vezetékek elleni szabotázsra.

Putyin szerint Oroszország ellenfelei minden eszközt igyekeznek bevetni annak érdekében, hogy megakadályozzák az ukrajnai békefolyamatot.

Magyarország energiaellátása a tét

Magyarország számára mind a Barátság, mind a Török Áramlat vezeték működése kritikus fontosságú – hívta fel a figyelmet a napokban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Amit az ukránok csinálnak az olajblokád kapcsán, egyeztetve a Tisza Párttal, egyeztetve a magyarországi ellenzékkel és egyeztetve Brüsszellel, az egy főbenjáró bűn Magyarországgal szemben!

– fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter.

A Török Áramlat gázvezeték jelenti ma Magyarország gázellátásának garanciáját. Ha a Török Áramlat nem működik, akkor Magyarországot egészen egyszerűen földrajzilag és fizikailag nem lehet ellátni biztonságosan földgázzal

– mutatott rá Szijjártó Péter.