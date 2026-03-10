PutyinTrumptelefonbeszélgetés

Itt vannak a részletek Trump és Putyin telefonbeszélgetéséről

Vlagyimir Putyin elnök átadta amerikai kollégájának, Donald Trumpnak az iráni válság rendezésére vonatkozó javaslatait – közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a két vezető tegnapi megbeszélését kommentálva.

Magyar Nemzet
2026. 03. 10. 11:58
Vlagyimir Putyin és Donald Trump (Fotó: AFP)
„Jelenleg nincs lehetőség a részletek ismertetésére, és erre nincs is szándék. Putyin elnök továbbította ezeket a javaslatokat tárgyalópartnerének. Meglátjuk, hogyan alakul az egyeztetési folyamat” – válaszolta Peszkov arra a kérdésre, hogy pontosan mi szerepel a moszkvai kezdeményezésben.

Peszkov: Putyin javaslatokat adott át Donald Trumpnak az iráni válság megoldására (Fotó: AFP)
A szóvivő azt is pontosította, hogy az orosz olajra kivetett szankciók feloldásának kérdését a beszélgetés során nem tárgyalták részletesen. A Fehér Ház döntését, amely egyes országokkal szembeni korlátozások enyhítéséről szól, a globális piacok stabilizálását célzó lépésként értékelte – számolt be a RIA Novosztyi.

Putyin és Trump hétfő este mintegy egyórás telefonbeszélgetést folytatott. Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója szerint az orosz államfő diplomáciai megoldást szorgalmazott a Washington és Teherán közötti konfliktus rendezésére, és megosztotta ezzel kapcsolatos elképzeléseit. Trump a maga részéről az Izraellel közösen folytatott hadműveletek összefüggésében értékelte a helyzetet.

Az elnökök az ukrajnai békefolyamatról is tárgyaltak. Putyin méltatta az Egyesült Államok közvetítői erőfeszítéseit, és beszámolt a frontvonal mentén kialakult helyzetről.

Emellett Venezuela helyzete is szóba került, többek között a globális olajpiac alakulásának összefüggésében.

Borítókép: Vlagyimir Putyin és Donald Trump (Fotó: AFP)

