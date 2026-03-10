Brüsszelben kimondták: Oroszország a nyertes

Oroszország eddig az egyetlen nyertese a közel-keleti háborúnak, mivel az energiaárak emelkedése és a nemzetközi figyelem elterelődése gyengíti Ukrajna helyzetét – jelentette ki António Costa, az Európai Tanács elnöke az uniós nagykövetek előtt kedden Brüsszelben elmondott beszédében. Costa szerint továbbra is nyomást kel gyakorolni, Oroszország ellen pedig újabb szankciókat kell bevezetni.

Brüsszel szerint Oroszország az egyetlen nyertese a közel-keleti konfliktusnak

(Fotó: Anadolu/Dursun Aydemir)

Hangsúlyozta: a közel-keleti konfliktus több szempontból is kedvez Moszkvának. Mint fogalmazott, Oroszország aláássa Ukrajna helyzetét a nemzetközi jog megsértésével, miközben az energiaárak emelkedése révén új forrásokhoz jut az Ukrajna elleni háború finanszírozására. Emellett profitál abból is, hogy a katonai képességek egy része máshová kerül, miközben a nemzetközi figyelem egyre inkább a Közel-Keletre irányul.

Az Európai Tanács elnöke emlékeztetett: Oroszország Ukrajna elleni agressziója immár az ötödik évébe lép, és súlyosan sérti az ENSZ Alapokmányát. Hozzátette, a konfliktus alapvetően megváltoztatta az Európai Unió geopolitikai környezetét.

Kiemelte: az EU a háború kezdete óta minden területen következetesen támogatja Ukrajnát – pénzügyileg, politikailag, diplomáciailag, valamint a biztonság és az újjáépítés területén.