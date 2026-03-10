Szijjártó PéterUkrajnaukrán aranykonvoj

Ukrajna mindenre kész a magyarországi választás befolyásolása érdekében

A külgazdasági és külügyminiszter szerint Ukrajna mindenre kész a befolyásolás érdekében, hiszen a magyar választás a szomszédos ország számára is sorskérdés. Szijjártó Péter egyúttal hangsúlyozta, hogy hazánk továbbra is válaszokat vár az aranykonvoj ügyében.

Magyar Nemzet
2026. 03. 10. 13:36
Fotó: FERENC ISZA Forrás: AFP
Ukrajna mindenre kész a választási eredmény befolyásolása érdekében, ugyanis április 12. nem csupán Magyarország, hanem a szomszédos ország számára is nemzeti sorskérdés – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter kedden Kecskeméten. Szijjártó Péter egyúttal hangsúlyozta, hogy hazánk továbbra is magyarázatot vár az aranykonvoj ügyében. 

Szijjártó Péter szerint Ukrajna számára is sorskérdés a magyar választás, így készek állnak bármit megtenni
Fotó: FERENC ISZA / AFP

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető egy kecskeméti üzleti fórumon aláhúzta, hogy a közelgő választás nemcsak Magyarország, hanem Ukrajna számára is nemzeti kérdés, mivel ha a jelenlegi kormány marad hatalmon, akkor hazánk nem fog belecsúszni a háborúba, nem fogja odaadni az emberek pénzét és nem fogja engedni az ország európai uniós csatlakozását.

Utóbbira van néhány jó okunk szerintem, például, hogy azonnal gajra vágná a magyar mezőgazdaságot, az összes kohéziós forrást elvinnék, biztonsági szempontból pedig biztos önök is még emlékeznek azon kifejezésekre, hogy ukrán maffia meg verőlegények, satöbbi. Szóval ezeket mi kívül tartanánk

– emelte ki.

„Így az ukránok pontosan tudják, hogy egy folytatódó Fidesz-kormányzás esetén nekik fű nem terem az Európai Unióban, s ez nekik nyilván ellentétes az érdekeikkel, ezért próbálnak mindent matekozni annak érdekében, hogy ne olyan eredmény szülessen, ami számukra kedvezőtlen” – folytatta.

„Az ukránok joggal remélik, hogy egy politikai váltás esetén megnyílnak nekik ezen lehetőségek, amiket mi eddig zárva tartottunk” – tette hozzá.

Arra figyelmeztetett, hogy ezért mindenfajta beavatkozási kísérlet zajlik Ukrajna részéről, részben a nyilvánosság előtt, részben titokban.

„Ilyen maga az, amikor azt mondja Volodimir Zelenszkij, hogy majd megadja a katonáinak Orbán Viktor címét, és majd ők elbeszélgetnek vele […] Nyilvánvalóan az olajblokád is erről szól, hogy legyen ellátási válság, legyen ezerforintos benzin, mert az az álmoskönyvek szerint az épp kormányzók számára ritkán ad előnyt, ellentétben az ellenzékkel” – vélekedett.

Szijjártó Péter rámutatott, hogy az ilyen beavatkozásokhoz mindig pénzre van szükség, s ennek kapcsán érintette a több százmillió euró és dollár készpénz magyarországi mozgatását, amit gyanúsnak nevezett.

Tehát 1,3 milliárd két hónap alatt bankok között készpénzforgalomban szerintem kőkorszaki megoldás. […] És maga a tény, hogy titkosszolgálati és hadsereghez köthető emberek is kísérik a konvojt, ez is fura. Szerintem a legárulkodóbb az, hogy ki képviseli őket, tehát ez nyilvánvalóan egy tiszás kötődésű ügyvédi iroda, mert aki a Tisza Párt igazságügyi programját írta, az ott a főügyvéd

– sorolta.

„És az, ahogy az ukránok reagáltak, az a pánik és az a felháborodás, meg az »állami terrorizmus«, meg a »rablás«, meg nem tudom én micsoda, meg hogy nem engedtünk konzuli segítséget” – fűzte hozzá.

„Itt igazából csak kérdések vannak. Itt csak kérdések vannak, mert valahol sántít a sztori, szerintem azt mindenki érzékeli. Valahol ez nagyon sántít. Úgyhogy várjuk a válaszokat” – jegyezte meg.

A miniszter kitért a Barátság kőolajvezeték zárva tartására is, ami szavai szerint különösen súlyos helyzet az iráni háború közepette, amikor a globális energiaellátás biztonsága amúgy is veszélybe került.

Leszögezte, hogy Kijev kizárólag politikai okok miatt nem indítja újra a kőolajtranzitot, viszont a magyar tartalékok hosszabban kitartanak, mint az ukránok pénze.

Ezért ha az a választási eredmény születik, amit mi gondolunk és egyben remélünk, akkor ki fog derülni április 13-án, hogy az ukrán mérnöki tudás olyan magas szinten van, hogy egy nap alatt találnak megoldást arra, hogy mégiscsak működőképes az a vezeték, és kénytelenek lesznek velünk megalkudni, ha még négy évig velünk kell együtt élniük, és rajtunk fog múlni mondjuk, hogy a hadikölcsön átmegy-e az Európai Unióban

– mondta.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

