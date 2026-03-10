Ukrajna mindenre kész a magyarországi választás befolyásolása érdekében

Ukrajna mindenre kész a választási eredmény befolyásolása érdekében, ugyanis április 12. nem csupán Magyarország, hanem a szomszédos ország számára is nemzeti sorskérdés – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter kedden Kecskeméten. Szijjártó Péter egyúttal hangsúlyozta, hogy hazánk továbbra is magyarázatot vár az aranykonvoj ügyében.

Szijjártó Péter szerint Ukrajna számára is sorskérdés a magyar választás, így készen állnak bármit megtenni

Fotó: FERENC ISZA / AFP

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető egy kecskeméti üzleti fórumon aláhúzta, hogy a közelgő választás nemcsak Magyarország, hanem Ukrajna számára is nemzeti kérdés, mivel ha a jelenlegi kormány marad hatalmon, akkor hazánk nem fog belecsúszni a háborúba, nem fogja odaadni az emberek pénzét és nem fogja engedni az ország európai uniós csatlakozását.

Utóbbira van néhány jó okunk szerintem, például, hogy azonnal gajra vágná a magyar mezőgazdaságot, az összes kohéziós forrást elvinnék, biztonsági szempontból pedig biztos önök is még emlékeznek azon kifejezésekre, hogy ukrán maffia meg verőlegények, satöbbi. Szóval ezeket mi kívül tartanánk

– emelte ki.

„Így az ukránok pontosan tudják, hogy egy folytatódó Fidesz-kormányzás esetén nekik fű nem terem az Európai Unióban, s ez nekik nyilván ellentétes az érdekeikkel, ezért próbálnak mindent matekozni annak érdekében, hogy ne olyan eredmény szülessen, ami számukra kedvezőtlen” – folytatta.