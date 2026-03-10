Vádat emeltek egy férfi ellen, aki a Miskolcon áthaladó autókat kővel dobálta részegen.
Kővel dobálta az úton haladó autókat a borsodi fiatalember, videó is készült róla
Nem volt nehéz megtalálni.
A vádirat szerint a vádlott tavaly november elején részegen, a lakóhelyén, egy borsodi településen a murvás útfelületről köveket szedett fel, a 35-ös főúthoz ment és az arra haladó nyolc gépjármű irányába dobta őket. Ebből hatszor nem találta el az autókat, míg az egyik kő egy személyautó jobb hátsó sárvédő ívét találta el, amelytől az behorpadt, és 75 ezer forint kár keletkezett.
További Belföld híreink
Egy másik autónak a jobb hátsó szélvédőjét eltalálta, az betört, a kő az autó utasterébe esett a hátsó üléssor elé, így 48 ezer forint kárt okozott. A gépjármű vezetője az úttest jobb szélére félre húzódva leállt, ezt látva a vádlott elfutott a helyszínről. A vádlott cselekményeivel az érintett gépjárművekben utazók életét, testi épségét veszélyeztette – írja az ügyészség.
Az ügyészség közlekedés biztonsága elleni bűntett és más bűncselekmény miatt emelt vádat a büntetlen előéletű vádlottal szemben és büntetővégzésben felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Galla Miklós családja megszólalt, így van most a humorista
Kórházban van az előadó, kivizsgálják a betegségeit.
Jobb, ha gyanakszik, ha a NAV levélben ígér 140 ezer forintos adóvisszatérítést
Mutatjuk a jeleket.
A 24.hu főszerkesztője szerint is valós veszéllyel járhatnak Zelenszkij fenyegető mondatai
Pető Péter úgy látja, az ukrán elnök mondatai erkölcsi felhatalmazást adtak az Orbán Viktor elleni merényletre.
Iványi Gábor közreműködésével szorítaná ki a lakókat egy közkedvelt közparkból Baranyi Krisztina + videó
Egy multinacionális cég kezére játszanák át a Nyúldombot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Galla Miklós családja megszólalt, így van most a humorista
Kórházban van az előadó, kivizsgálják a betegségeit.
Jobb, ha gyanakszik, ha a NAV levélben ígér 140 ezer forintos adóvisszatérítést
Mutatjuk a jeleket.
A 24.hu főszerkesztője szerint is valós veszéllyel járhatnak Zelenszkij fenyegető mondatai
Pető Péter úgy látja, az ukrán elnök mondatai erkölcsi felhatalmazást adtak az Orbán Viktor elleni merényletre.
Iványi Gábor közreműködésével szorítaná ki a lakókat egy közkedvelt közparkból Baranyi Krisztina + videó
Egy multinacionális cég kezére játszanák át a Nyúldombot.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!