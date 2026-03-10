autómiskolconkővel dobálta

Kővel dobálta az úton haladó autókat a borsodi fiatalember, videó is készült róla

Forrás: Magyarország Ügyészsége2026. 03. 10. 13:54
Vádat emeltek egy férfi ellen, aki a Miskolcon áthaladó autókat kővel dobálta részegen.

A vádirat szerint a vádlott tavaly november elején részegen, a lakóhelyén, egy borsodi településen a murvás útfelületről köveket szedett fel, a 35-ös főúthoz ment és az arra haladó nyolc gépjármű irányába dobta őket. Ebből hatszor nem találta el az autókat, míg az egyik kő egy személyautó jobb hátsó sárvédő ívét találta el, amelytől az behorpadt, és 75 ezer forint kár keletkezett. 

Egy másik autónak a jobb hátsó szélvédőjét eltalálta, az betört, a kő az autó utasterébe esett a hátsó üléssor elé, így 48 ezer forint kárt okozott. A gépjármű vezetője az úttest jobb szélére félre húzódva leállt, ezt látva a vádlott elfutott a helyszínről. A vádlott cselekményeivel az érintett gépjárművekben utazók életét, testi épségét veszélyeztette – írja az ügyészség.

Az ügyészség közlekedés biztonsága elleni bűntett és más bűncselekmény miatt emelt vádat a büntetlen előéletű vádlottal szemben és büntetővégzésben felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott.

