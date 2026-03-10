Kővel dobálta az úton haladó autókat a borsodi fiatalember, videó is készült róla

Egy másik autónak a jobb hátsó szélvédőjét eltalálta, az betört, a kő az autó utasterébe esett a hátsó üléssor elé, így 48 ezer forint kárt okozott. A gépjármű vezetője az úttest jobb szélére félre húzódva leállt, ezt látva a vádlott elfutott a helyszínről. A vádlott cselekményeivel az érintett gépjárművekben utazók életét, testi épségét veszélyeztette – írja az ügyészség.

Az ügyészség közlekedés biztonsága elleni bűntett és más bűncselekmény miatt emelt vádat a büntetlen előéletű vádlottal szemben és büntetővégzésben felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott.