Az orosz védelmi minisztérium napi jelentésében azt írta, hogy a gépet az orosz légierők egységei lőtték le a különleges hadművelet övezetében, írja a RIA Novosztyi.
Hatalmas orosz csapás: így lett ócskavas Zelenszkij büszkeségéből
Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az orosz légierő lelőtt egy ukrán vadászgépet a harci műveletek övezetében. A tájékoztatás szerint a megsemmisített repülőgép egy Szu–27 típusú vadászgép volt, amely az ukrán légierő állományába tartozott.
Az orosz fél szerint a háború kezdete óta az ukrán hadsereg jelentős légi veszteségeket szenvedett.
A hivatalos adatok alapján az orosz erők eddig összesen 671 repülőgépet és 284 helikoptert semmisítettek meg.
A közlemény kitért arra is, hogy az orosz légvédelem az elmúlt 24 órában nagy számú más célpontot is megsemmisített. A jelentés szerint a légvédelmi rendszerek 241 pilóta nélküli repülőeszközt, nyolc irányított légibombát, valamint három, az amerikai gyártmányú M142 HIMARS sorozatvetőből kilőtt rakétát fogtak el.
Az orosz védelmi minisztérium legutóbb január elején számolt be arról, hogy egy ukrán Szu–27 vadászgépet semmisítettek meg a harcok során.
Az ukrán fél az ilyen jellegű hadijelentéseket rendszerint nem erősíti meg.
További Külföld híreink
Borítókép: Az ukrán légierő Szu–27-es repülőgépe repülés közben (Fotó: StockTrek Images/AFP/Timm Ziegenthaler)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ukrajna mindenre kész a magyarországi választás befolyásolása érdekében
A külügyminiszter egyúttal jelezte, hazánk továbbra is válaszokat vár az aranykonvoj ügyében.
Botrány New Yorkban: a polgármester Izrael-ellenes aktivistát látott vendégül
Mamdani bátornak tartja az aktivistát.
Beavatkozás a választásba: elmarasztalhatja Magyarországot az Európai Unió Bírósága
Hamarosan döntés születhet.
Dróntámadás érte Ukrajnát, kegyetlen a pusztítás
Fiatal fiú is van a sérültek között.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Ukrajna mindenre kész a magyarországi választás befolyásolása érdekében
A külügyminiszter egyúttal jelezte, hazánk továbbra is válaszokat vár az aranykonvoj ügyében.
Botrány New Yorkban: a polgármester Izrael-ellenes aktivistát látott vendégül
Mamdani bátornak tartja az aktivistát.
Beavatkozás a választásba: elmarasztalhatja Magyarországot az Európai Unió Bírósága
Hamarosan döntés születhet.
Dróntámadás érte Ukrajnát, kegyetlen a pusztítás
Fiatal fiú is van a sérültek között.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!