Hatalmas orosz csapás: így lett ócskavas Zelenszkij büszkeségéből

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az orosz légierő lelőtt egy ukrán vadászgépet a harci műveletek övezetében. A tájékoztatás szerint a megsemmisített repülőgép egy Szu–27 típusú vadászgép volt, amely az ukrán légierő állományába tartozott.

Forrás: RIA Novosztyi2026. 03. 10. 13:47
Az ukrán Légierő Szu-27-es repülőgépe repülés közben Fotó: Timm Ziegenthaler Forrás: StockTrek Images/AFP
Az orosz védelmi minisztérium napi jelentésében azt írta, hogy a gépet az orosz légierők egységei lőtték le a különleges hadművelet övezetében, írja a RIA Novosztyi.

A légierő Szu–27-es vadászgépe (Fotó: Képernyőkép)

Az orosz fél szerint a háború kezdete óta az ukrán hadsereg jelentős légi veszteségeket szenvedett.

A hivatalos adatok alapján az orosz erők eddig összesen 671 repülőgépet és 284 helikoptert semmisítettek meg.

A közlemény kitért arra is, hogy az orosz légvédelem az elmúlt 24 órában nagy számú más célpontot is megsemmisített. A jelentés szerint a légvédelmi rendszerek 241 pilóta nélküli repülőeszközt, nyolc irányított légibombát, valamint három, az amerikai gyártmányú M142 HIMARS sorozatvetőből kilőtt rakétát fogtak el.

Az orosz védelmi minisztérium legutóbb január elején számolt be arról, hogy egy ukrán Szu–27 vadászgépet semmisítettek meg a harcok során.

Az ukrán fél az ilyen jellegű hadijelentéseket rendszerint nem erősíti meg.

Borítókép: Az ukrán légierő Szu–27-es repülőgépe repülés közben (Fotó: StockTrek Images/AFP/Timm Ziegenthaler)

 

Hegyi Zoltán
idezojelekukrán

Minket fenyeget a maffiaállam

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A hagyományosan baloldali fellegvárban a fideszes jelölt győzedelmeskedett.

