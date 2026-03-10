Hatalmas orosz csapás: így lett ócskavas Zelenszkij büszkeségéből

Az orosz fél szerint a háború kezdete óta az ukrán hadsereg jelentős légi veszteségeket szenvedett.

A hivatalos adatok alapján az orosz erők eddig összesen 671 repülőgépet és 284 helikoptert semmisítettek meg.

A közlemény kitért arra is, hogy az orosz légvédelem az elmúlt 24 órában nagy számú más célpontot is megsemmisített. A jelentés szerint a légvédelmi rendszerek 241 pilóta nélküli repülőeszközt, nyolc irányított légibombát, valamint három, az amerikai gyártmányú M142 HIMARS sorozatvetőből kilőtt rakétát fogtak el.

Az orosz védelmi minisztérium legutóbb január elején számolt be arról, hogy egy ukrán Szu–27 vadászgépet semmisítettek meg a harcok során.

Az ukrán fél az ilyen jellegű hadijelentéseket rendszerint nem erősíti meg.