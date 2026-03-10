A 24.hu főszerkesztője szerint is valós veszéllyel járhatnak Zelenszkij fenyegető mondatai

Volodimir Zelenszkij fenyegetése nyerheti meg Orbán Viktornak a választást? – fejtegették a 24.hu podcastműsorában, a Háromharmadban.

Emlékezetes, az ukrán elnök múlt héten sajtótájékoztatóján azt mondta, ha Magyarország tovább akadályozza a 90 milliárd eurós EU-hitelt, akkor megadja a katonáinak a kormányfő címét. Orbán Viktor reakciójában kiemelte: a fenyegetés nem neki szól, hanem minden magyarnak, ám a magyarokat sem fenyegetni, sem zsarolni nem lehet.

Erkölcsi felhatalmazást adnak a fenyegető mondatok

Pető Péter, a Tisza Pártot minden erejével támogató portál főszerkesztője azt mondta Zelenszkij fenyegetéséről, hogy súlyos kockázatokat rejt, és ehhez nem is kell, hogy az ukrán elnök kiadja a parancsot a katonáinak, hogy támadják meg a magyar miniszterelnököt.

Pontosan ezek a hangulatok, illetve az ilyen típusú mondatok azok, amelyekből… A politikai erőszak elszabadulása az elmúlt években létező jelenség: Charlie Kirköt megölték, Donald Trumpot meglőtték, Robert Fico megsebesült. […] Ezek a mondatok valamilyen formában erkölcsi felhatalmazást adnak

– mutatott rá Pető Péter, és megismételte, hogy nem feltétlenül szervezett akciókra kell gondolni, hanem „otthon ülő emberekre”, a magányos elkövetőkre, akik életveszélyt jelenthetnek a háborús pszichózisban.

Ukrajnában egyre biztosabbak az Orbán Viktor elleni merényletben, az egyik legolvasottabb lap azt írja: „Meg kell értenünk, hogy ez még csak a kezdet. A magyarországi választási kampány végéig még sok hasonló eset történhet. És nem nagyon lepődnénk meg, ha addig még egy merényletet is elkövetnének Orbán Viktor ellen. Hogy az valódi lesz-e vagy sem, nem is fontos.”