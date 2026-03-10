Zelenszkijt és Merkelt is kitüntette az EU, szerintük mindketten hozzájárult az európai értékek védelméhez

Metsola úgy fogalmazott: Európát mindig emberek építették. Mint fogalmazott, a kontinens története arról szól, hogy az emberek hidakat építenek a megosztottság fölött, lebontják az akadályokat, megdöntik a diktatúrákat és közösen keresnek megoldást a válságokra.

Európa iránti elkötelezettségük ünneplést érdemel. Az Európai Érdemrenddel azokat tiszteljük meg, akik nemcsak hittek Európában, hanem aktívan hozzájárultak annak felépítéséhez is

– mondta.

Az Európai Érdemrend első díjazottjai

Az első kitüntetettek között szerepel Angela Merkel, Németország korábbi szövetségi kancellárja, Lech Walęsa, a lengyel Szolidaritás mozgalom egykori vezetője és Lengyelország volt elnöke, valamint Volodimir Zelenszkij Ukrajna jelenlegi elnöke.

A díjazottakat az Érdemrend kiválasztó bizottsága jelölte ki, amelynek Metsola mellett az Európai Parlament alelnökei, Sophie Wileès és Ewa Kopacz, valamint több korábbi uniós vezető – köztük Michel Barnier, José Manuel Barroso, Josep Borrell és Enrico Letta – is tagja volt.

A jelöléseket uniós intézmények vezetői, tagállami kormányfők, államfők és nemzeti parlamentek elnökei terjeszthették elő. Az Európai Érdemrend célja, hogy rendszeresen elismerje azokat a személyeket, akik meghatározó módon járultak hozzá az európai együttműködés fejlődéséhez.

Az Európai Parlament elnöksége tavaly úgy döntött, hogy létrehozza az első ilyen jellegű európai kitüntetést, amelyet egy uniós intézmény adományoz; egy polgári kitüntetést, amely olyan személyek eredményeit ismeri el, akik jelentős mértékben hozzájárultak az európai integrációhoz vagy az európai értékek előmozdításához és védelméhez. Évente legfeljebb 20 kitüntetettet lehet kinevezni a Rendbe.

A mai bejelentést követően a díjazottak meghívást kapnak egy hivatalos átadási ünnepségre, amelyre a május 18-21. közötti strasbourgi plenáris ülésen kerül sor.