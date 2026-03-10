Az Európai Érdemrend kitüntetést azoknak ítélik oda, akik kiemelkedő szerepet játszottak az európai együttműködés erősítésében, valamint az európai értékek képviseletében és védelmében – írja a Parlament weboldala.
Zelenszkijt és Merkelt is kitüntette az EU, szerintük mindketten hozzájárult az európai értékek védelméhez
Az európai integrációért tett erőfeszítések elismeréseként kihirdették az újonnan létrehozott Európai Érdemrend első díjazottjait – jelentette be Roberta Metsola Strasbourgban. Az Európai Parlament elnöke a kitüntetés kapcsán kijelentette: a díjazottak Európa iránti elkötelezettsége ünneplést érdemel. "Az Európai Érdemrenddel azokat tiszteljük meg, akik nemcsak hittek Európában, hanem aktívan hozzájárultak annak felépítéséhez is" – fogalmazott Metsola.
Metsola úgy fogalmazott: Európát mindig emberek építették. Mint fogalmazott, a kontinens története arról szól, hogy az emberek hidakat építenek a megosztottság fölött, lebontják az akadályokat, megdöntik a diktatúrákat és közösen keresnek megoldást a válságokra.
Európa iránti elkötelezettségük ünneplést érdemel. Az Európai Érdemrenddel azokat tiszteljük meg, akik nemcsak hittek Európában, hanem aktívan hozzájárultak annak felépítéséhez is
– mondta.
Az Európai Érdemrend első díjazottjai
Az első kitüntetettek között szerepel Angela Merkel, Németország korábbi szövetségi kancellárja, Lech Walęsa, a lengyel Szolidaritás mozgalom egykori vezetője és Lengyelország volt elnöke, valamint Volodimir Zelenszkij Ukrajna jelenlegi elnöke.
A díjazottakat az Érdemrend kiválasztó bizottsága jelölte ki, amelynek Metsola mellett az Európai Parlament alelnökei, Sophie Wileès és Ewa Kopacz, valamint több korábbi uniós vezető – köztük Michel Barnier, José Manuel Barroso, Josep Borrell és Enrico Letta – is tagja volt.
A jelöléseket uniós intézmények vezetői, tagállami kormányfők, államfők és nemzeti parlamentek elnökei terjeszthették elő. Az Európai Érdemrend célja, hogy rendszeresen elismerje azokat a személyeket, akik meghatározó módon járultak hozzá az európai együttműködés fejlődéséhez.
Az Európai Parlament elnöksége tavaly úgy döntött, hogy létrehozza az első ilyen jellegű európai kitüntetést, amelyet egy uniós intézmény adományoz; egy polgári kitüntetést, amely olyan személyek eredményeit ismeri el, akik jelentős mértékben hozzájárultak az európai integrációhoz vagy az európai értékek előmozdításához és védelméhez. Évente legfeljebb 20 kitüntetettet lehet kinevezni a Rendbe.
A mai bejelentést követően a díjazottak meghívást kapnak egy hivatalos átadási ünnepségre, amelyre a május 18-21. közötti strasbourgi plenáris ülésen kerül sor.
További Külföld híreink
Borítókép: Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban Kijevben (Fotó: AFP/Ukrán elnöki sajtóhivatal)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Bűncselekmény áll az aranykonvoj mögött
Egy volt ukrán ügyész büntetőeljárást kezdeményezett pénzmosás alapos gyanúja miatt a pénzszállító akció kapcsán.
Beindult a brüsszeli cenzúragépezet
Az Európai Bizottság kezdeményezésére megkezdte munkáját a Demokratikus ellenálló képesség európai központja.
Hollandia döntött, Franciaország mellé áll
Légvédelmi fregattot küldenek a Földközi-tenger keleti térségébe.
Hatalmas orosz csapás: így lett ócskavas Zelenszkij büszkeségéből
Orosz források szerint lelőttek egy ukrán vadászgépet.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Bűncselekmény áll az aranykonvoj mögött
Egy volt ukrán ügyész büntetőeljárást kezdeményezett pénzmosás alapos gyanúja miatt a pénzszállító akció kapcsán.
Beindult a brüsszeli cenzúragépezet
Az Európai Bizottság kezdeményezésére megkezdte munkáját a Demokratikus ellenálló képesség európai központja.
Hollandia döntött, Franciaország mellé áll
Légvédelmi fregattot küldenek a Földközi-tenger keleti térségébe.
Hatalmas orosz csapás: így lett ócskavas Zelenszkij büszkeségéből
Orosz források szerint lelőttek egy ukrán vadászgépet.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!