Gianni és Miki Veszprémben: őszinte beszélgetés Oberfrank Pállal

Gianni és Miki kirándulása ezúttal Káptalantótiban kezdődik, ahol az általuk legjobbnak választott szárazkolbász készítőjéhez látogatnak. A gasztrotúra azonban hamar kulturális kalanddá válik, a következő állomás már a történelmi hangulatú Veszprém.

Gianni és Miki Veszprémben

A párost a királynék városában a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója, Oberfrank Pál fogadja. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész Giannival egy egészen lenyűgöző helyszínen, a színpadon beszélget. Villámkérdésekre válaszol, mégis olyan mély és személyes gondolatokat oszt meg, hogy szívesen hallgatnánk még.

A beszélgetés egyik legmeghatóbb pillanata egy emlék a koronavírus-járvány idejéből. A színház társulata szilveszter éjjelén busszal járta végig a lezárt várost, és együtt elénekelték a Himnuszt. Az emberek az ablakokból és az erkélyekről csatlakoztak hozzájuk: egy egész város egyszerre érezte az összetartozást.

Család, gyerekkor és az ízek emlékezete

A beszélgetés során Oberfrank Pál arról is mesélt, milyen örökséget hozott otthonról. A családjukban fontos szerepe volt például a sportnak: a nagyapja, az édesapja, a bátyja és ő maga is focizott gyerekkorában. Mindannyian a Fradiban. De talán még ennél is fontosabb az a lelki és értékrendi háttér, amelyet a szüleitől kapott, és amelyet ma ő is igyekszik továbbadni. A színművész egy apró, mégis sokatmondó emléket idézett fel ennek kapcsán: az édesanyja minden nap nagy gonddal és odafigyeléssel készítette a szendvicset neki az iskolába, később pedig hasonló szeretettel tette ezt ő is a saját lányainak.

Természetesen szó esett az irodalomról is, megtudhattuk például azt, hogy melyik Dsida Jenő-vers áll hozzá a legközelebb. Gianni a gyerekkori kedvencekről is kérdezte Oberfrankot: kaszinótojás házi majonézzel, karácsonyi ráksaláta, desszertként pedig az édesanyja utánozhatatlan madárteje szerepelt a képzeletbeli étlapon.

De vajon mi az az étel, ami ma a legnagyobb kedvence?

És mit árulnak el még a villámkérdések a színészről: a gyerekkoráról, a családjáról vagy éppen a küldetéséről? A válaszok a Gianni és Miki új epizódjából kiderülnek: