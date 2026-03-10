oberfrank pálgianninappaliveszprém

Gianni és Miki Veszprémben: őszinte beszélgetés Oberfrank Pállal

A Balaton-felvidék tele van csodákkal, amiből most egy változatos kóstolót kapunk: kolbásztöltés, mangalicák, színházi történetek és megható személyes vallomások követik egymást egyetlen nap alatt. Gianni és Miki pedig ezúttal is bebizonyítja, hogy egy jó utazás nemcsak az ízekről, hanem az emberekről és a történetekről is szól.

Bogos Zsuzsanna
2026. 03. 10. 17:00
Fotó: Mediaworks
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Gianni és Miki kirándulása ezúttal Káptalantótiban kezdődik, ahol az általuk legjobbnak választott szárazkolbász készítőjéhez látogatnak. A gasztrotúra azonban hamar kulturális kalanddá válik, a következő állomás már a történelmi hangulatú Veszprém.

Gianni és Miki
Gianni és Miki Veszprémben

Gianni és Miki Veszprémben

A párost a királynék városában a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója, Oberfrank Pál fogadja. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész Giannival egy egészen lenyűgöző helyszínen, a színpadon beszélget. Villámkérdésekre válaszol, mégis olyan mély és személyes gondolatokat oszt meg, hogy szívesen hallgatnánk még.

A beszélgetés egyik legmeghatóbb pillanata egy emlék a koronavírus-járvány idejéből. A színház társulata szilveszter éjjelén busszal járta végig a lezárt várost, és együtt elénekelték a Himnuszt. Az emberek az ablakokból és az erkélyekről csatlakoztak hozzájuk: egy egész város egyszerre érezte az összetartozást.

Család, gyerekkor és az ízek emlékezete

A beszélgetés során Oberfrank Pál arról is mesélt, milyen örökséget hozott otthonról. A családjukban fontos szerepe volt például a sportnak: a nagyapja, az édesapja, a bátyja és ő maga is focizott gyerekkorában. Mindannyian a Fradiban. De talán még ennél is fontosabb az a lelki és értékrendi háttér, amelyet a szüleitől kapott, és amelyet ma ő is igyekszik továbbadni. A színművész egy apró, mégis sokatmondó emléket idézett fel ennek kapcsán: az édesanyja minden nap nagy gonddal és odafigyeléssel készítette a szendvicset neki az iskolába, később pedig hasonló szeretettel tette ezt ő is a saját lányainak.

Természetesen szó esett az irodalomról is, megtudhattuk például azt, hogy melyik Dsida Jenő-vers áll hozzá a legközelebb. Gianni a gyerekkori kedvencekről is kérdezte Oberfrankot: kaszinótojás házi majonézzel, karácsonyi ráksaláta, desszertként pedig az édesanyja utánozhatatlan madárteje szerepelt a képzeletbeli étlapon. 

De vajon mi az az étel, ami ma a legnagyobb kedvence?
És mit árulnak el még a villámkérdések a színészről: a gyerekkoráról, a családjáról vagy éppen a küldetéséről? A válaszok a Gianni és Miki új epizódjából kiderülnek:

 

add-square Gianni és Miki gasztrokalandja

Kiszabadultak a városi zajból: Gianni és Miki a Pilisben találta meg azt, ami a hétköznapokból hiányzik

Gianni és Miki gasztrokalandja 9 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lázár Emese
idezojelekminiszterelnök

A Telex benézett a miniszterelnök büfékocsijába – és aggódni kezdett

Lázár Emese avatarja

A rántott hús hirtelen közéleti kérdéssé vált, a lángos stratégiai kockázattá, a pacal pedig potenciális egészségpolitikai fordulóponttá.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu