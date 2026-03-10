UkrajnaMenczer TamásUrsula von der Leyen

Ursula von der Leyen hűségesküt tett Ukrajna mellett + videó

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hűségesküt tett Ukrajna mellett – erről írt a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója kedden a Facebook-oldalán. Brüsszel Ukrajna mellett áll! Nem érdekli, hogy Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort – jelentette ki Menczer Tamás.

Magyar Nemzet
2026. 03. 10. 17:37
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij Fotó: LUDOVIC MARIN Forrás: AFP
Menczer Tamás egy videót is közölt, amelyben Ursula von der Leyen azt mondja, Európa mindig Ukrajna mellett fog állni, függetlenül attól, hogy máshol mi történik. 

Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Brüsszel Ukrajna mellett áll! Nem érdekli, hogy Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort

– jelentette ki a kormánypárti politikus. Menczer Tamás szerint Brüsszel támogatja az ukrán olajblokádot, és von der Leyen Ukrajna mellé állt két uniós tagállammal, Magyarországgal és Szlovákiával szemben. 

 

Brüsszel végleg leválasztaná Magyarországot az olcsó orosz energiáról. Aztán jönne az 1000 forintos benzin és a háromszoros rezsiár

– vélekedett a politikus, megjegyezve, hogy „Brüsszel és Kijev egy ukránbarát tiszás bábkormányt akar Magyarország élén!” Menczer Tamás szerint azonban ez nem fog sikerülni. 

A védett árral megvédjük a magyar családokat és vállalkozásokat az üzemanyagárak emelkedésétől. Az ukrán-Tisza olajblokádot letörjük

– írta. 

Magyarország az első. A Fidesz pedig a biztos választás!

– zárta sorait Menczer Tamás.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

 

