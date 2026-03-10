Ursula von der Leyen hűségesküt tett Ukrajna mellett + videó

Menczer Tamás egy videót is közölt, amelyben Ursula von der Leyen azt mondja, Európa mindig Ukrajna mellett fog állni, függetlenül attól, hogy máshol mi történik.
Brüsszel Ukrajna mellett áll! Nem érdekli, hogy Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort
– jelentette ki a kormánypárti politikus. Menczer Tamás szerint Brüsszel támogatja az ukrán olajblokádot, és von der Leyen Ukrajna mellé állt két uniós tagállammal, Magyarországgal és Szlovákiával szemben.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!