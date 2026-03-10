üzemanyagárakbenzinNagy Mártongázolaj

Razziáznak a hatóságok a benzinkutakon: ellenőrzik az üzemanyagok védett áron történő értékesítését

A nemzetgazdasági miniszter utasítása nyomán a NAV és a fogyasztóvédelem ellenőrizni fogja a benzinkutakat, hogy a jogszabályoknak megfelelően értékesítik-e a védett árú üzemanyagokat. A szabályokat megszegő töltőállomásokra több millió forintos bírságot is kiszabhatnak a hatóságok.

Magyar Nemzet
2026. 03. 10. 18:30
Fotó: Soós Lajos Forrás: MTI Fotószerkesztõség
„Utasítottam a NAV-ot és a fogyasztóvédelmet, hogy teljeskörűen, például próbavásárlásokkal ellenőrizze az üzemanyagok védett áron történő értékesítését” – írta kedden a Facebook-oldalán Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. A tárcavezető posztjában leszögezte: a szabályokat mindenkinek be kell tartania.

Nem érdemes trükközni a védett üzemanyagárakkal: több millió forintnyi bírságot kaphatnak a szabályszegő benzinkutak/Fotó: Székelyhidi Balázs

Ahogy arról korábban a Magyar Nemzet is beszámolt, a hétfő este megjelent kormányrendeletben megszabták a NAV ellenőrzésekkor alkalmazott bírságok mértékét is. A töltőállomásokra alapvetően 100 ezer és 3 millió forint közötti bírságot szabhat ki a hatóság, ismételt jogsértésnél akár el is tilthatják az üzemeltetőt a kút működtetésétől, itt egy naptól fél évig terjedhet a büntetés hossza. Egyes szabályok megsértésénél 6-15 millió forintos bírságot is kiszabhatnak, mely ellen nem lehet fellebbezni.

A kormányrendelet a védett áras üzemanyagok közé sorolja:

az MSZ-EN 228 jelű szabványban meghatározott ESZ-95-ös minőségi fokozatú motorbenzint, amely nem teljesíti az ESZ-98-as fokozat minőségi követelményi szintjét, valamint az MSZ-EN 590 jelű szabványban meghatározott 2710 20 11 KN-kódú dízelgázolajat.

A feltételekről az új szabály úgy rendelkezik, hogy kedvezményes üzemanyagot

  • magyar rendszámmal és forgalmival rendelkező gépjárművekbe tankolhatnak, 
  • a benzin legfeljebb literenként 595 forintért, a dízel maximum 615 forintért értékesíthető a kiskereskedelemben. 
  • Ha nem közvetlenül a magyar jármű benzintankjába tankolnak üzemanyagot, hanem elvitelre, kannába, úgy a védett ár nem érvényesíthető.

A rendelet kiemeli, hogy a védett áras termékek – biokomponensekkel és szabvány szerinti adalékokkal együttesen értelmezett – legmagasabb nagykereskedelmi bruttó ára ugyanannyi lehet, mint amennyiért a kutak eladhatják, értékesítése során egyéb költség vagy díj nem számolható fel.

A kivételnél a szabályozás kitér arra, hogy védett áras üzemanyaggal tölthető a külföldi rendszámú gépjármű, amennyiben az államjelzése szerinti országban az üzemanyag árkorlátozott termék, és a külpolitikáért felelős miniszter rendeletben megállapítja, hogy ezen országban a magyar rendszámú gépjármű – a védett ár mértékét ide nem értve – legfeljebb a magyar szabályozás szerinti korlátozásokkal, hatósági áras üzemanyaggal tölthető.

Hogy néz majd ki ez a gyakorlatban?

A tankolás a következő időszakan úgy néz majd ki, hogy 

az új, hatóságilag védett áru üzemanyag vételezésekor a benzinkutasnak kell ellenőriznie a jogosultságot, a rendelet az árkorlátozás időtartamára az értékesítőket e tevékenységük során közfeladatot ellátó személlyé minősíti. 

A benzinkutas jogosult lesz ellenőrizni 

  • a rendszámot,
  • a forgalmi alapján legalább a jármű gyártmányát, típusát, színét és üzembentartóját,
  • a forgalmi vonalkódját is leolvasni vagy a rendszámot feljegyezni, és a bizonylathoz visszakereshetően tárolni.

Amennyiben a vásárló nem felel meg e kritériumoknak, a benzinkutas nem adhat védett árat. A rendelet szerint a kútoszlop kijelzőjén viszont nem a védett, hanem a piaci árat kell feltüntetni, azt fizetéskor fogják figyelembe venni.

Emellett a benzinkutakon jól látható tájékoztatást kell kihelyezni magyarul és angolul arról, ki jogosult a védett árra és hogy az olcsóbb üzemanyagot csak a jogosult jármű üzemanyagtartályába töltheti. Szabályozzák azt is, hogy tilos a védett árú benzin továbbadása. Amennyiben ugyanis valaki ilyet tankol és tovább adja olyan személynek, aki nem lenne jogosult védett áron tankolni, bírságot kaphat és még a járművét is elkobozhatják.

A kormány a trükközést is igyekszik kizárni: ha valahol az elmúlt három hónapban forgalmaztak olyan üzemanyagot, ami most védett áras lett, akkor most is kötelező azt árulniuk. Ha ilyen termék nincs, akkor legalább azzal egyenértékű minimumkövetelményű benzint és dízelt kell adniuk ugyanazon a védett áron.

