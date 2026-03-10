Razziáznak a hatóságok a benzinkutakon: ellenőrzik az üzemanyagok védett áron történő értékesítését

„Utasítottam a NAV-ot és a fogyasztóvédelmet, hogy teljeskörűen, például próbavásárlásokkal ellenőrizze az üzemanyagok védett áron történő értékesítését” – írta kedden a Facebook-oldalán Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. A tárcavezető posztjában leszögezte: a szabályokat mindenkinek be kell tartania.

Nem érdemes trükközni a védett üzemanyagárakkal: több millió forintnyi bírságot kaphatnak a szabályszegő benzinkutak/Fotó: Székelyhidi Balázs

Ahogy arról korábban a Magyar Nemzet is beszámolt, a hétfő este megjelent kormányrendeletben megszabták a NAV ellenőrzésekkor alkalmazott bírságok mértékét is. A töltőállomásokra alapvetően 100 ezer és 3 millió forint közötti bírságot szabhat ki a hatóság, ismételt jogsértésnél akár el is tilthatják az üzemeltetőt a kút működtetésétől, itt egy naptól fél évig terjedhet a büntetés hossza. Egyes szabályok megsértésénél 6-15 millió forintos bírságot is kiszabhatnak, mely ellen nem lehet fellebbezni.

A kormányrendelet a védett áras üzemanyagok közé sorolja:

az MSZ-EN 228 jelű szabványban meghatározott ESZ-95-ös minőségi fokozatú motorbenzint, amely nem teljesíti az ESZ-98-as fokozat minőségi követelményi szintjét, valamint az MSZ-EN 590 jelű szabványban meghatározott 2710 20 11 KN-kódú dízelgázolajat.

A feltételekről az új szabály úgy rendelkezik, hogy kedvezményes üzemanyagot

magyar rendszámmal és forgalmival rendelkező gépjárművekbe tankolhatnak,

a benzin legfeljebb literenként 595 forintért, a dízel maximum 615 forintért értékesíthető a kiskereskedelemben.

Ha nem közvetlenül a magyar jármű benzintankjába tankolnak üzemanyagot, hanem elvitelre, kannába, úgy a védett ár nem érvényesíthető.

A rendelet kiemeli, hogy a védett áras termékek – biokomponensekkel és szabvány szerinti adalékokkal együttesen értelmezett – legmagasabb nagykereskedelmi bruttó ára ugyanannyi lehet, mint amennyiért a kutak eladhatják, értékesítése során egyéb költség vagy díj nem számolható fel.

A kivételnél a szabályozás kitér arra, hogy védett áras üzemanyaggal tölthető a külföldi rendszámú gépjármű, amennyiben az államjelzése szerinti országban az üzemanyag árkorlátozott termék, és a külpolitikáért felelős miniszter rendeletben megállapítja, hogy ezen országban a magyar rendszámú gépjármű – a védett ár mértékét ide nem értve – legfeljebb a magyar szabályozás szerinti korlátozásokkal, hatósági áras üzemanyaggal tölthető.