Razziáznak a hatóságok a benzinkutakon: ellenőrzik az üzemanyagok védett áron történő értékesítését

„Utasítottam a NAV-ot és a fogyasztóvédelmet, hogy teljeskörűen, például próbavásárlásokkal ellenőrizze az üzemanyagok védett áron történő értékesítését” – írta kedden a Facebook-oldalán Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. A tárcavezető posztjában leszögezte: a szabályokat mindenkinek be kell tartania.
Ahogy arról korábban a Magyar Nemzet is beszámolt, a hétfő este megjelent kormányrendeletben megszabták a NAV ellenőrzésekkor alkalmazott bírságok mértékét is. A töltőállomásokra alapvetően 100 ezer és 3 millió forint közötti bírságot szabhat ki a hatóság, ismételt jogsértésnél akár el is tilthatják az üzemeltetőt a kút működtetésétől, itt egy naptól fél évig terjedhet a büntetés hossza. Egyes szabályok megsértésénél 6-15 millió forintos bírságot is kiszabhatnak, mely ellen nem lehet fellebbezni.
A kormányrendelet a védett áras üzemanyagok közé sorolja:
az MSZ-EN 228 jelű szabványban meghatározott ESZ-95-ös minőségi fokozatú motorbenzint, amely nem teljesíti az ESZ-98-as fokozat minőségi követelményi szintjét, valamint az MSZ-EN 590 jelű szabványban meghatározott 2710 20 11 KN-kódú dízelgázolajat.
A feltételekről az új szabály úgy rendelkezik, hogy kedvezményes üzemanyagot
- magyar rendszámmal és forgalmival rendelkező gépjárművekbe tankolhatnak,
- a benzin legfeljebb literenként 595 forintért, a dízel maximum 615 forintért értékesíthető a kiskereskedelemben.
- Ha nem közvetlenül a magyar jármű benzintankjába tankolnak üzemanyagot, hanem elvitelre, kannába, úgy a védett ár nem érvényesíthető.
A rendelet kiemeli, hogy a védett áras termékek – biokomponensekkel és szabvány szerinti adalékokkal együttesen értelmezett – legmagasabb nagykereskedelmi bruttó ára ugyanannyi lehet, mint amennyiért a kutak eladhatják, értékesítése során egyéb költség vagy díj nem számolható fel.
A kivételnél a szabályozás kitér arra, hogy védett áras üzemanyaggal tölthető a külföldi rendszámú gépjármű, amennyiben az államjelzése szerinti országban az üzemanyag árkorlátozott termék, és a külpolitikáért felelős miniszter rendeletben megállapítja, hogy ezen országban a magyar rendszámú gépjármű – a védett ár mértékét ide nem értve – legfeljebb a magyar szabályozás szerinti korlátozásokkal, hatósági áras üzemanyaggal tölthető.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!