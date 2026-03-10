Mostantól védett áron tankolhatunk - kijött a rendelet, erre kell figyelni!

Magyarország energiabiztonsága veszélyben van, mert Brüsszel szankciók alá vonta az olcsó orosz energiát, Ukrajna pedig olajblokád alá vette hazánkat. Az iráni háború miatt a nyugati olaj ára meredek emelkedésnek indult, az ukrán olajblokád pedig elzárja hazánk elől az olcsóbb orosz olajat. A magyar családokat megvédjük az ukrán olajblokád következményeitől, ezért Magyarország védett árat vezet be a benzinre és a gázolajra – olvasható a rendeletben.

Így néz ki majd ha a védett áron tankolunk / Fotó: Székelyhidi Balázs

A kormány tehát az üzemanyagok piacán tapasztalható áremelkedés miatt korlátozta az árakat, csökkentette a jövedéki adók mértékét és felszabadította az állami stratégiai üzemanyagkészletet.

Az üzemanyagok jövedéki adóját egyébként az uniós minimumszintre csökkentik a rendelet szerint, a terhek csökkentése és az ellátásbiztonság növelése érdekében. Ez literenként a benzin esetében 19,25 forintos – 158,8 forint/literről 139,55-re – a gázolaj esetén pedig 20,48 forintos – 148,76 forint/literről 128,28-ra – jövedékiadó csökkenést jelent.

Így vehető igénybe a védett ár

A friss kormányrendeletben látható szabályok a védett áras üzemanyagok közé sorolja:

az MSZ-EN 228 jelű szabványban meghatározott ESZ-95-ös minőségi fokozatú motorbenzint, amely nem teljesíti az ESZ-98-as fokozat minőségi követelményi szintjét, valamint az MSZ-EN 590 jelű szabványban meghatározott 2710 20 11 KN-kódú dízelgázolajat.

A feltételekről az új szabály úgy rendelkezik, hogy kedvezményes üzemanyagot

magyar rendszámmal és forgalmival rendelkező gépjárművekbe tankolhatnak,

a benzin legfeljebb literenként 595 forintért, a dízel maximum 615 forintért értékesíthető a kiskereskedelemben.

Ha nem közvetlenül a magyar jármű benzintankjába tankolnak üzemanyagot, hanem elvitelre, kannába, úgy a védett ár nem érvényesíthető.

A rendelet kiemeli, hogy a védett áras termékek – biokomponensekkel és szabvány szerinti adalékokkal együttesen értelmezett – legmagasabb nagykereskedelmi bruttó ára ugyanannyi lehet, mint amennyiért a kutak eladhatják, értékesítése során egyéb költség vagy díj nem számolható fel.