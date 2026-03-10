üzemanyagárstopvédett árüzemanyag

Mostantól védett áron tankolhatunk - kijött a rendelet, erre kell figyelni!

Orbán Viktor miniszterelnök hétfő délutáni bejelentése után este a Magyar Közlönyben is megjelent az üzemanyagár korlátozásról szóló rendelet. Ebből kiderül, hogy milyen módon kell alkalmazni, ki miként veheti igénybe a védett árat. Mutatjuk a részleteket.

Munkatársunktól
2026. 03. 10. 9:42
illusztráció Fotó: Teknős Miklós
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Magyarország energiabiztonsága veszélyben van, mert Brüsszel szankciók alá vonta az olcsó orosz energiát, Ukrajna pedig olajblokád alá vette hazánkat. Az iráni háború miatt a  nyugati olaj ára meredek emelkedésnek indult, az ukrán olajblokád pedig elzárja hazánk elől az olcsóbb orosz olajat. A  magyar családokat megvédjük az  ukrán olajblokád következményeitől, ezért Magyarország védett árat vezet be a benzinre és a gázolajra – olvasható a rendeletben. 

védett ár 20160622 Mol benzinkút , tankolás, üzemanyag , benzin , 95-ös és diesel üzemanyag tankolása, tankautó , benzin pisztoly , töltőállomás üzemanyagtartályok feltöltése
Így néz ki majd ha a védett áron tankolunk / Fotó: Székelyhidi Balázs

A kormány tehát az üzemanyagok piacán tapasztalható áremelkedés miatt korlátozta az árakat, csökkentette a jövedéki adók mértékét és felszabadította az állami stratégiai üzemanyagkészletet.

Az üzemanyagok jövedéki adóját egyébként az uniós minimumszintre csökkentik a rendelet szerint, a terhek csökkentése és az ellátásbiztonság növelése érdekében. Ez literenként a benzin esetében 19,25 forintos – 158,8 forint/literről 139,55-re – a gázolaj esetén pedig 20,48 forintos  – 148,76 forint/literről 128,28-ra – jövedékiadó csökkenést jelent.

Így vehető igénybe a védett ár

A friss kormányrendeletben látható szabályok a védett áras üzemanyagok közé sorolja:

az MSZ-EN 228 jelű szabványban meghatározott ESZ-95-ös minőségi fokozatú motorbenzint, amely nem teljesíti az ESZ-98-as fokozat minőségi követelményi szintjét, valamint az MSZ-EN 590 jelű szabványban meghatározott 2710 20 11 KN-kódú dízelgázolajat.

A feltételekről az új szabály úgy rendelkezik, hogy kedvezményes üzemanyagot

  • magyar rendszámmal és forgalmival rendelkező gépjárművekbe tankolhatnak, 
  • a benzin legfeljebb literenként 595 forintért, a dízel maximum 615 forintért értékesíthető a kiskereskedelemben. 
  • Ha nem közvetlenül a magyar jármű benzintankjába tankolnak üzemanyagot, hanem elvitelre, kannába, úgy a védett ár nem érvényesíthető.

A rendelet kiemeli, hogy a védett áras termékek – biokomponensekkel és szabvány szerinti adalékokkal együttesen értelmezett – legmagasabb nagykereskedelmi bruttó ára ugyanannyi lehet, mint amennyiért a kutak eladhatják, értékesítése során egyéb költség vagy díj nem számolható fel.

A kivételnél a szabályozás kitér arra, hogy védett áras üzemanyaggal tölthető a külföldi rendszámú gépjármű, amennyiben az államjelzése szerinti országban az üzemanyag árkorlátozott termék, és a külpolitikáért felelős miniszter rendeletben megállapítja, hogy ezen országban a magyar rendszámú gépjármű – a védett ár mértékét ide nem értve – legfeljebb a magyar szabályozás szerinti korlátozásokkal, hatósági áras üzemanyaggal tölthető.

Hogy néz majd ki ez a gyakorlatban?

A tankolás a következő időszakan úgy néz majd ki, hogy 

az új, hatóságilag védett áru üzemanyag vételezésekor a benzinkutasnak kell ellenőriznie a jogosultságot, a rendelet az árkorlátozás időtartamára az értékesítőket e tevékenységük során közfeladatot ellátó személlyé minősíti. 

A benzinkutas jogosult lesz ellenőrizni 

  • a rendszámot,
  • a forgalmi alapján legalább a jármű gyártmányát, típusát, színét és üzembentartóját,
  • a forgalmi vonalkódját is leolvasni vagy a rendszámot feljegyezni, és a bizonylathoz visszakereshetően tárolni.

Amennyiben a vásárló nem felel meg e kritériumoknak, a benzinkutas nem adhat védett árat. A rendelet szerint a kútoszlop kijelzőjén viszont nem a védett, hanem a piaci árat kell feltüntetni, azt fizetéskor fogják figyelembe venni.

Emellett a benzinkutakon jól látható tájékoztatást kell kihelyezni magyarul és angolul arról, ki jogosult a védett árra és hogy az olcsóbb üzemanyagot csak a jogosult jármű üzemanyagtartályába töltheti. Szabályozzák azt is, hogy tilos a védett árú benzin továbbadása. Amennyiben ugyanis valaki ilyet tankol és tovább adja olyan személynek, aki nem lenne jogosult védett áron tankolni, bírságot kaphat és még a járművét is elkobozhatják.

A kormány a trükközést is igyekszik kizárni: ha valahol az elmúlt három hónapban forgalmaztak olyan üzemanyagot, ami most védett áras lett, akkor most is kötelező azt árulniuk. Ha ilyen termék nincs, akkor legalább azzal egyenértékű minimumkövetelményű benzint és dízelt kell adniuk ugyanazon a védett áron.

A kutak nyitva tartására is kitér a szabály, nem rövidíthetik azt a kereskedők: amennyiben a a kút 7 napon belül összesen 48 órán át nem tudja kiszolgálni a vevőket a kötelező üzemanyaggal, üzemszünetet kell hirdetnie, és ezt 24 órán belül be kell jelentenie.

Megszabták a NAV ellenőrzésekkor alkalmazott bírságok mértékét is. A töltőállomásokra alapvetően 100 ezer és 3 millió forint közötti bírságot szabhat ki a hatóság, ismételt jogsértésnél akár el is tilthatják az üzemeltetőt a kút működtetésétől, itt egy naptól fél évig terjedhet a büntetés hossza. Egyes szabályok megsértésénél 6-15 millió forintos bírságot is kiszabhatnak, mely ellen nem lehet fellebbezni.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekukrán

Minket fenyeget a maffiaállam

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A hagyományosan baloldali fellegvárban a fideszes jelölt győzedelmeskedett.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.