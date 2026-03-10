Energiaválság kezelése: csökken az üzemanyag ára, csökken a jövedéki adó - összefoglaló

Megjelentek hétfő késő este az energiaválság kezelésének jogszabályi hátterét adó kormányrendeletek. Ezek alapján bevezetik az üzemanyagok esetében a védett árat, illetve stratégiai készletek felszabadításával garantálják átmenetileg az ellátásbiztonságot, hogy ne alakuljon ki hasonló helyzet, mint a nyugat-európai töltőállomásokon. A 95-ös benzin legfeljebb 595, a gázolaj 615 forintba kerülhet a magyar kutakon.

Külföldi rendszámú autókkal nem vehető igénybe az üzemanyag-kedvezmény. / Fotó: Laurens van Putten / MTI/EPA/ANP

Be kellett avatkozni – Éjféltől védet áron lehet üzemanyagot venni

Mint azt korábban lapunk is megírta, Nagy Márton hétfőn Facebook-oldalán közölte: az iráni háború és az ukrán olajblokád miatt meredeken emelkedtek a nemzetközi olajárak, a negatív hatások kivédése érdekében a kormány a magyar családok, vállalkozások, gazdák és fuvarozók védelme érdekében az üzemanyagokra hétfő éjféltől védett árat vezet be, amely fölé a kiskereskedelmi árak nem emelkedhetnek.

Az az energiaválsággal kapcsolatos intézkedések törvényi hátterét jelentő három kormányrendelet hétfőn későeste jelent meg a Magyar Közlönyben. Ezek alapján: bevezetik a benzinre és a gázolajra az úgynevezett védett árat.

A rendelet értelmében a 95-ös benzin literenként legfeljebb 595 forintért, a gázolaj pedig 615 forintért értékesíthető. A szabályozás részletesen meghatározza azt is,

kik tankolhatnak a kedvezményes áron,

milyen kötelezettségeik vannak a benzinkutaknak

és milyen szankciókra számíthatnak a szabályszegők.

A szabályozás megerősíti a hétfőn bejelentett árplafont: a 95-ös benzin literenként legfeljebb 595 forintért, a gázolaj pedig 615 forintért értékesíthető. A rendelet kimondja azt is, hogy ezen felül semmilyen egyéb díjat vagy költséget nem lehet felszámítani. Ugyanakkor kivételeket is tartalmaz a szabályozás, mint például külföldi rendszámú autókkal nem vehető igénybe a kedvezmény, és az sem megengedett, hogy a benzint vagy a dízelt ne közvetlenül a jármű tankjába töltsék. A benzinkutak az üzemanyagot a kiskereskedelmi árral megegyező, szintén védett nagykereskedelmi áron szerezhetik be.

Csökken az üzemanyagok adóterhe is

Nagy Márton bejegyzésében részletezte, hogy a terhek csökkentése és az ellátásbiztonság növelése érdekében a kormány

a benzin literenkénti jövedéki adóját 19,25 forinttal (158,8 forintról 139,55 forintra) csökkenti,

a gázolajét pedig 20,48 forinttal (148,76 forint/literről 128,28 forintra) mérsékli.

Illetve emellett megtiltják a nyersolaj, valamint a 95-ös benzin és a dízel exportját, és határozottan fellépnek a visszaélésszerű kereskedelemmel szemben – fűzte hozzá a nemzetgazdasági miniszter.