Energiaválság kezelése: csökken az üzemanyag ára, csökken a jövedéki adó - összefoglaló

Feljelentették azokat az ukránokat, akik halállistára tették a TEK főigazgatóját

Az éjjel folyamán a Magyar Közlönyben megjelent az a három kormányrendelet, melyek a jogszabályi hátterét teremtik meg az energiaválságra adott válaszintézkedéseknek. Mindez annál is inkább sürgető volt, hiszen Ukrajna és a Horvátország továbbra is blokkolja az orosz olajszálítmányokat, illetve Nyugat-Európában már most elszabadultak az árak az üzemanyagárak.

2026. 03. 10. 11:15
Megjelentek hétfő késő este az energiaválság kezelésének jogszabályi hátterét adó kormányrendeletek. Ezek alapján bevezetik az üzemanyagok esetében a védett árat, illetve stratégiai készletek felszabadításával garantálják  átmenetileg az ellátásbiztonságot, hogy ne alakuljon ki hasonló helyzet, mint a nyugat-európai töltőállomásokon. A 95-ös benzin legfeljebb 595, a gázolaj 615 forintba kerülhet a magyar kutakon.

Delft, 2026. március 3.Autós tankol egy benzinkúton a hollandiai Delftben 2026. március 3-án. A UnitedConsumers fogyasztóvédelmi szervezet szerint az utóbbi napokban emelkedni kezdtek a nagyobb olajtársaságok ajánlott kiskereskedelmi árai. Az üzemanyag azt követően kezdett drágulni, hogy Izrael és az Egyesült Államok február 28-án közös hadműveletet indított Irán ellen. A harcok hatására biztonsági intézkedéseket vezettek be a közel-keleti térség olajexportőr országai, Irán pedig lezárta a nemzetközi energiaellátás szempontjából stratégiai jelentőségű Hormuzi-szorost.MTI/EPA/ANP/Laurens van Putten, üzemaynag
Külföldi rendszámú autókkal nem vehető igénybe az üzemanyag-kedvezmény. / Fotó: Laurens van Putten / MTI/EPA/ANP

Be kellett avatkozni – Éjféltől védet áron lehet üzemanyagot venni

Mint azt korábban lapunk is megírta, Nagy Márton hétfőn Facebook-oldalán közölte: az iráni háború és az ukrán olajblokád miatt meredeken emelkedtek a nemzetközi olajárak, a negatív hatások kivédése érdekében a kormány a magyar családok, vállalkozások, gazdák és fuvarozók védelme érdekében az üzemanyagokra hétfő éjféltől védett árat vezet be, amely fölé a kiskereskedelmi árak nem emelkedhetnek. 

Az az energiaválsággal kapcsolatos intézkedések törvényi hátterét jelentő három kormányrendelet hétfőn későeste jelent meg a Magyar Közlönyben. Ezek alapján: bevezetik a benzinre és a gázolajra az úgynevezett védett árat. 

A rendelet értelmében a 95-ös benzin literenként legfeljebb 595 forintért, a gázolaj pedig 615 forintért értékesíthető. A szabályozás részletesen meghatározza azt is, 

  • kik tankolhatnak a kedvezményes áron, 
  • milyen kötelezettségeik vannak a benzinkutaknak 
  • és milyen szankciókra számíthatnak a szabályszegők.

A szabályozás megerősíti a hétfőn bejelentett árplafont: a 95-ös benzin literenként legfeljebb 595 forintért, a gázolaj pedig 615 forintért értékesíthető. A rendelet kimondja azt is, hogy ezen felül semmilyen egyéb díjat vagy költséget nem lehet felszámítani. Ugyanakkor kivételeket is tartalmaz a szabályozás, mint például külföldi rendszámú autókkal nem vehető igénybe a kedvezmény, és az sem megengedett, hogy a benzint vagy a dízelt ne közvetlenül a jármű tankjába töltsék. A benzinkutak az üzemanyagot a kiskereskedelmi árral megegyező, szintén védett nagykereskedelmi áron szerezhetik be.

Csökken az üzemanyagok adóterhe is

Nagy Márton bejegyzésében részletezte, hogy a terhek csökkentése és az ellátásbiztonság növelése érdekében a kormány

  • a benzin literenkénti jövedéki adóját 19,25 forinttal (158,8 forintról 139,55 forintra) csökkenti, 
  • a gázolajét pedig 20,48 forinttal (148,76 forint/literről 128,28 forintra) mérsékli.

Illetve emellett megtiltják a nyersolaj, valamint a 95-ös benzin és a dízel exportját, és határozottan fellépnek a visszaélésszerű kereskedelemmel szemben – fűzte hozzá a nemzetgazdasági miniszter.

A fenti intézkedések mellett a másik, a témához kapcsolódó rendelet „a biztonsági kőolajtermék-készletek veszélyhelyzeti felhasználásáról” szól. Ennek értelmében a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség az ellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a stratégiai tartalékból 352 millió liter motorbenzint és 610 millió liter motorikus gázolajat bocsát a piacra. Ezeket a készleteket 2026. május 15-ig lehet felhasználni.

Az így felszabadított üzemanyagok ára a nagykereskedelmi lánc elején nettó 251 forint literenként a 95-ös benzin esetében, míg a gázolaj literenként nettó 280 forintba kerül.
A nagykereskedők ezt követően a viszonteladók felé legfeljebb nettó 286 forintos literenkénti áron értékesíthetik a 95-ös motorbenzint, míg a B7 dízelgázolaj esetében legfeljebb nettó 315 forintos literenkénti árat alkalmazhatnak. A szabályozás célja, hogy az ellátási lánc teljes hosszában védett árak érvényesüljenek. Ehhez pedig három pontos is védett árat vezetnek be.

Nyugat-Európában már elszabadultak az árak

Gerlaki Bence, a Nemzetgazdasági Minisztérium adópolitikáért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkára az Index által közölt háttérbeszélgetésen arról beszélt: az intézkedés nem fogja eltüntetni a kiskereskedelmi profitot. Elmondása szerint az üzemanyaghelyzetet elsősorban az ukrán olajblokád és az Oroszországot érintő szankciók befolyásolták, amelyre megérkezett az iráni háború hatása is. Mindezek következtében – Nyugat-Európához hasonlóan – jelentősen elszabadultak az árak, ami gyors átárazást idézett elő a benzinkutakon. Rámutatott, Nyugat-Európában ma már gyakran 2 euró fölötti literenkénti árakkal lehet találkozni. Megjegyezte: a magyar szabályozás értékelésekor azt is figyelembe kell venni, hogyan alakulnak a kiskereskedelmi és a nagykereskedelmi árak. „Mind a nagy-, mind a kiskereskedők számára hagyunk marginokat” – hívta fel a figyelmet az NGM államtitkára.

Az ukránok és a horvátok továbbra is blokkolják az orosz olajszálítmányokat

Mint Ismert: Ukrajna továbbra sem hajlandó újraindítani a kőoalajat-szállítást Magyarországra és Szlovákiába, illetve Horvátország is blokkolja az orosz olajszállítmányokat az Adria-vezetéken. Steiner Attila energetikai államtitkár kifejtette: álláspontjuk szerint teljesen jogszerű, így a horvát vállalatnak be kell fogadnia az orosz olajat. Azonban a horvátok nem akarnak orosz olajat szállítani, ez az ő álláspontjuk, ugyanakkor ezt sem uniós, sem amerikai jogszabály nem írja elő – mutatott rá. Az államtitkár egyúttal felhívta a figyelmet arra is, hogy a kormánynak mérlegelnie kellett a gazdasági hatásokat; a stratégiai készletekhez nem lehet korlátlanul hozzányúlni, azok alapvetően védettek, és csak indokolt helyzetben használhatók fel. Azonban megjegyezte, a mostani lépés mellett is marad elegendő nyersolaj-tartalék. Kitért arra is, hogy 

