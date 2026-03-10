Hatalmas meglepetés: évtizedes alacsony szinten az infláció, jobb, mint ahogy az elemzők várták

Az inflációs adat kellemes meglepetés, ugyanis a Világgazdaság által megkérdezett elemzők 1,6 százalékos éves alapú és 0,3 százalékos havi bázisú inflációt vártak, tehát nem vártak ennyire jó értéket. Még úgy sem, hogy a bázishatások mellett az árrésstopok is érdemi hatást gyakorolnak az inflációra. Pont egy évvel ezelőtt, tavaly februárban tetőzött 5,6 százalékon a drágulás üteme, majd március közepétől a kormány árréstopokkal próbálta megfékezni az élelmiszer-inflációt. Ezek most a bázisba bekerülve lejjebb húzzák az árdinamikát - írja a portál.

Az infláció tíz éve volt ilyen alacsony (Fotó: Shutterstock)

A Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében kiemelte: a Tisza Párttal összejátszó ukrán kormány az olajvezeték elzárásával benzináremelést, inflációt, romló gazdasági helyzetet és ezzel kormányellenes hangulatot akar előidézni. A kormány ezzel szemben megvédi a magyar családokat és vállalkozásokat. Az elszabaduló

üzemanyagárak megfékezése érdekében

mától védett árak léptek érvénybe,

így a benzin literenkénti kiskereskedelmi ára nem haladhatja meg az 595 forintot,

a gázolajé pedig a 615 forintot.

A kormány a béke és a magyar emberek pártján áll, ezért mindent megtesz, hogy több jusson a családok és a nyugdíjasok zsebébe. Ennek érdekében a kormány emeli a béreket:

például 11 százalékos minimálbéremelés,

ágazati béremelések

és csökkenti az adókat:

például 40 év alatti kétgyermekes anyák adómentessége,

családi adókedvezmény megduplázása,

valamint folytatja a harcot az áremelésekkel szemben.

Az árréscsökkentést a kormány meghosszabbította és kiterjesztette, ami jelentősen hozzájárult az infláció csökkentéséhez és az árak kordában tartásához. Az eredmények magukért beszélnek: a hidegélelmiszerek ára februárban az előző év azonos időszakához képest 3,2 százalékkal csökkent. Emellett a kormány önkéntes árkorlátozást harcolt ki:

a bankok,

a biztosítótársaságok

a telekommunikációs cégek és a gyógyszeripari szereplők esetében is.

Az inflációs adat rég volt ilyen kedvező

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2026 februárjában az infláció mértéke az előző év azonos időszakához képest 1,4 százalék volt, decemberhez viszonyítva pedig átlagosan 0,1 százalékot tett ki.

Az élelmiszerinfláció mértéke éves alapon 0,2 százalék volt, míg decemberhez képest 0,1 százalékot ért el. Ezen belül vizsgálva, a hidegélelmiszerek esetében, vagyis a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 2025 azonos időszakához képest 3,2 százalékkal csökkentek az árak, míg az előző hónaphoz viszonyítva nem emelkedtek – írja a Világgazdaság.