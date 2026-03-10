inflációélelmiszerárárrésstop

Hatalmas meglepetés: évtizedes alacsony szinten az infláció, jobb, mint ahogy az elemzők várták

Legutoljára 2016-ban volt ilyen alacsony az infláció, mint most februárban. A Központi Statisztikai Hivatal kedd reggel közölt adatai szerint februárban a fogyasztói árak átlagosan az előző év azonos időszakához képest 1,4 százalékkal, míg januárhoz képest 0,1 százalékkal emelkedett.

Magyar Nemzet
2026. 03. 10. 8:57
A februári inflációs adat nagyon kedvező. Fotó: Vémi Zoltán
Az inflációs adat kellemes meglepetés, ugyanis a Világgazdaság által megkérdezett elemzők 1,6 százalékos éves alapú és 0,3 százalékos havi bázisú inflációt vártak, tehát nem vártak ennyire jó értéket. Még úgy sem, hogy a bázishatások mellett az árrésstopok is érdemi hatást gyakorolnak az inflációra. Pont egy évvel ezelőtt, tavaly februárban tetőzött 5,6 százalékon a drágulás üteme, majd március közepétől a kormány árréstopokkal próbálta megfékezni az élelmiszer-inflációt. Ezek most a bázisba bekerülve lejjebb húzzák az árdinamikát - írja a portál. 

infláció
Az infláció tíz éve volt ilyen alacsony (Fotó: Shutterstock)

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében kiemelte: a Tisza Párttal összejátszó ukrán kormány az olajvezeték elzárásával benzináremelést, inflációt, romló gazdasági helyzetet és ezzel kormányellenes hangulatot akar előidézni. A kormány ezzel szemben megvédi a magyar családokat és vállalkozásokat. Az elszabaduló

 üzemanyagárak megfékezése érdekében

 mától védett árak léptek érvénybe, 

  • így a benzin literenkénti kiskereskedelmi ára nem haladhatja meg az 595 forintot, 
  • a gázolajé pedig a 615 forintot. 

A kormány a béke és a magyar emberek pártján áll, ezért mindent megtesz, hogy több jusson a családok és a nyugdíjasok zsebébe. Ennek érdekében a kormány emeli a béreket:

  • például 11 százalékos minimálbéremelés, 
  • ágazati béremelések

és csökkenti az adókat:

  • például 40 év alatti kétgyermekes anyák adómentessége, 
  • családi adókedvezmény megduplázása,
  • valamint folytatja a harcot az áremelésekkel szemben.

Az árréscsökkentést a kormány meghosszabbította és kiterjesztette, ami jelentősen hozzájárult az infláció csökkentéséhez és az árak kordában tartásához. Az eredmények magukért beszélnek: a hidegélelmiszerek ára februárban az előző év azonos időszakához képest 3,2 százalékkal csökkent. Emellett a kormány önkéntes árkorlátozást harcolt ki:

  • a bankok, 
  • a biztosítótársaságok 
  • a telekommunikációs cégek és a gyógyszeripari szereplők esetében is.

 

Az inflációs adat rég volt ilyen kedvező

 

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2026 februárjában az infláció mértéke az előző év azonos időszakához képest 1,4 százalék volt, decemberhez viszonyítva pedig átlagosan 0,1 százalékot tett ki.

Az élelmiszerinfláció mértéke éves alapon 0,2 százalék volt, míg decemberhez képest 0,1 százalékot ért el. Ezen belül vizsgálva, a hidegélelmiszerek esetében, vagyis a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 2025 azonos időszakához képest 3,2 százalékkal csökkentek az árak, míg az előző hónaphoz viszonyítva nem emelkedtek – írja a Világgazdaság. 

Ezt tükrözi az élemiszerek drágulása is, az élelmiszerek ára  februárban 0,2 százalékkal nőtt, a vendéglátási szolgáltatások nélkül számolt, a tisztán élelmiszer-infláció 3,2 százalékkal csökkent. Ezen belül 

  • a sütőipari lisztesárué 12,6, 
  • a büféáruké 10,9, 
  • a friss hazai- és déligyümölcsé 10,3 százalékkal. 

A termékcsoporton belül

  • a margarin ára 32,3,
  • a húskonzervé 26,9, 
  • a vaj, vajkrémé 19,8, a burgonyáé 19,7, 
  • a sertészsiradéké 19,5, 
  • a tejtermékeké (sajt nélkül) 18,8, 
  • a tejé 17, 
  • míg a liszté 14,9 százalékkal mérséklődött.

December 1-től a kormány további 13 termékkategóriára kiterjesztette az árréscsökkentést, amely tartós és érdemi árcsökkenést eredményezett:

  • A 2025. március 13-án intézkedés alá vont termékkategóriák esetében 23,5 százalékos átlagos árcsökkenés ment végbe.
  • 2025. december 1-jétől az árréscsökkentés hatálya kiterjesztésre került 13 új élelmiszer-termékkategóriára. Az elérhető adatok szerint az érintett termékek ára 2026. január 12-re átlagosan 21,7 százalékkal csökkent.
  • A drogériai termékek esetében – adatgyűjtés alapján – az intézkedés alá vont termékek esetében 28 százalékos átlagos árcsökkenés ment végbe.

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

