Ukrán aranykonvoj: ennyi évet kaphatnak a pénzmosási botrány érintettjei

Komoly büntetés vár azokra a személyekre, akikről bebizonyosodik, hogy pénzmosásban vettek részt az ukrán aranykonvoj kapcsán. A felső határ nyolc év, ugyanakkor ha a bűncselekményt bűnszervezetben követték el, akkor a büntetési tétel maximuma, azaz a nyolc év a duplájára emelkedik.

A pénzmosás leegyszerűsítve azt jelenti, ha valaki bűncselekményből származó pénzt vagy vagyont kezel, mozgat, átalakít vagy felhasznál abból a célból, hogy annak jogellenes eredetét eltitkolja vagy leplezze, és a pénz látszólag legális forrásból származónak tűnjön.

Az aranykonvoj ügyében nyomozó Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vizsgálja az ukránoktól lefoglalt vagyon eredetét, célját és lehetséges felhasználását is.

Elképesztő összeg

Az ügy előzménye, hogy a magyar hatóságok március 5-én megállítottak két páncélozott pénzszállító autót és hét ukrán állampolgárt. A járművek Ausztriából Ukrajnába tartottak, rakterükben negyvenmillió dollárral, harmincötmillió euróval és kilenc kilogramm arannyal. A pénzmosás gyanúja miatt büntetőeljárást folytató adóhatóság azt is közölte: csak az idei évben több mint kilencszázmillió dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába. A két hónap alatt szállított összes dollár, euró és arany értéke nagyjából 480 milliárd forintnak felel meg.

Lehetnek magyar érintettek

A NAV a Terrorelhárítási Központot (TEK) kérte fel az ukrán aranykonvojt megállító műveletre, mivel a pénzszállítmányt fegyveres őrök védték, és a hazai jogszabályok értelmében minden olyan hatósági intézkedés, amelynél gyaníthatóan éles lőfegyver lehet az intézkedés alá vont személyeknél, a TEK hatáskörébe tartozik. A hét ukránt végül kiutasították Magyarországról, és átadták őket Záhonynál az ukrán hatóságoknak. Mivel a nyomozás az ukránok kiutasításával nem ért véget, így az ügynek lehetnek magyar érintettjei.

Az ukrán titkosszolgálat egykori tábornoka felügyelte a konvojt

Az ukrán külügy kezdetektől „túszejtésről” beszélt és teljesen átlagos pénzszállításnak állította be a történteket. Ugyanakkor szakértők szerint a transzport túlmutat a bankok közötti hétköznapi műveleten. Egyrészt a pénzszállítást az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felügyelte, helyettese a légierőnél volt őrnagy, de a többiek is katonai múlttal rendelkező személyek. A tervezett útvonalat valamiért elhagyhatta a konvoj, ettől vált gyanússá – ennek miértjét is vizsgálhatja a hatóság.