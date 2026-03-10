Rendkívüli

Feljelentették azokat az ukránokat, akik halállistára tették a TEK főigazgatóját

Ukrán aranykonvoj: ennyi évet kaphatnak a pénzmosási botrány érintettjei

Súlyos, akár tizenöt évet is meghaladó szabadságvesztésre számíthatnak azok a személyek, akik az ukrán aranykonvoj ügyében pénzmosást követtek el. Az eljárásban egyelőre nincsenek gyanúsítottak. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a nyomozás során vizsgálja az ukránoktól lefoglalt vagyon eredetét, célját és lehetséges felhasználását is. A vizsgálat kiterjed arra is, hogy a pénzt és az aranyat belföldön vagy külföldön kívánták-e felhasználni.

2026. 03. 10. 10:35
Az ukrán aranykonvoj botrányban immár román szál is feltűnt
Az ukrán aranykonvoj botrányban immár román szál is feltűnt Fotó: MTI/Magyarország Kormánya
Komoly büntetés vár azokra a személyekre, akikről bebizonyosodik, hogy pénzmosásban vettek részt az ukrán aranykonvoj kapcsán. A felső határ nyolc év, ugyanakkor ha a bűncselekményt bűnszervezetben követték el, akkor a büntetési tétel maximuma, azaz a nyolc év a duplájára emelkedik.

A pénzmosás leegyszerűsítve azt jelenti, ha valaki bűncselekményből származó pénzt vagy vagyont kezel, mozgat, átalakít vagy felhasznál abból a célból, hogy annak jogellenes eredetét eltitkolja vagy leplezze, és a pénz látszólag legális forrásból származónak tűnjön. 

Az aranykonvoj ügyében nyomozó Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vizsgálja az ukránoktól lefoglalt vagyon eredetét, célját és lehetséges felhasználását is.

Elképesztő összeg

Az ügy előzménye, hogy a magyar hatóságok március 5-én megállítottak két páncélozott pénzszállító autót és hét ukrán állampolgárt. A járművek Ausztriából Ukrajnába tartottak, rakterükben negyvenmillió dollárral, harmincötmillió euróval és kilenc kilogramm arannyal. A pénzmosás gyanúja miatt büntetőeljárást folytató adóhatóság azt is közölte: csak az idei évben több mint kilencszázmillió dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába. A két hónap alatt szállított összes dollár, euró és arany értéke nagyjából 480 milliárd forintnak felel meg.

Lehetnek magyar érintettek 

A NAV a Terrorelhárítási Központot (TEK) kérte fel az ukrán aranykonvojt megállító műveletre, mivel a pénzszállítmányt fegyveres őrök védték, és a hazai jogszabályok értelmében minden olyan hatósági intézkedés, amelynél gyaníthatóan éles lőfegyver lehet az intézkedés alá vont személyeknél, a TEK hatáskörébe tartozik.  A hét ukránt végül kiutasították Magyarországról, és átadták őket Záhonynál az ukrán hatóságoknak. Mivel a nyomozás az ukránok kiutasításával nem ért véget, így az ügynek lehetnek magyar érintettjei.

Az ukrán titkosszolgálat egykori tábornoka felügyelte a konvojt

Az ukrán külügy kezdetektől „túszejtésről” beszélt és teljesen átlagos pénzszállításnak állította be a történteket. Ugyanakkor szakértők szerint a transzport túlmutat a bankok közötti hétköznapi műveleten. Egyrészt a pénzszállítást az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felügyelte, helyettese a légierőnél volt őrnagy, de a többiek is katonai múlttal rendelkező személyek. A tervezett útvonalat valamiért elhagyhatta a konvoj, ettől vált gyanússá – ennek miértjét is vizsgálhatja a hatóság.

Befolyásolni akarják a magyar választásokat?

Az ukrán aranykonvoj ügyében egy ukrán újságíró, Diana Pancsenko súlyos állításokat fogalmazott meg. A publicista szerint a több tízmillió dollárt és eurót tartalmazó konvoj Brüsszelből érkezhetett, és állítása szerint azt Volodimir Zelenszkijnek szánták, méghozzá azzal a céllal, hogy azt a magyarországi választásokba való beavatkozásra fordítsák.

Az ukrán aranykonvoj miatt felmerült az is: módosítani kell a szabályokon azért, hogy a lefoglalt vagyon a vizsgálat végéig a hatóságoknál maradhasson, miközben tisztázzák annak eredetét és felhasználását. Hétfő este meg is jelent a kormányrendelet, amely szerint a NAV titkos információgyűjtést is folytathat, amelynek hatvan napja van arra, hogy kiderítse, milyen céllal szállították át Magyarországon az ukránok a március 5-én lefoglalt hatalmas mennyiségű készpénzt és aranyat. A rendelet szerint vizsgálni kell azt is, hogy a 40 millió dollárból, 35 millió euróból és kilenc kilogramm aranyból részesült-e hazai bűnszervezet, terrorcsoport vagy politikai szerveződés.

