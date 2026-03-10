Egész pályás letámadás – Dacia Striker bemutató

Komoly, és árában veszélyes kihívót kap a Skoda Octavia, a Toyota Corolla, az Opel Astra és a többi alsó-középkategóriás kombi: a Dacia felfelé bővíti kínálatát egy új, terepes fazonú kombival. Az első hivatalos képek és információmorzsák alapján a Striker a puttonyos családi autók ligájába nem csak az off-roados karosszériaelemek, hanem a döntött hátsó szélvédő miatt is érdekes színt visz, maga a gyártó crossoverként aposztrofálja. Eddig a Daciák csúcsát a Bigster nevű SUV jelentette, a vele közös műszaki alapokon osztozó Striker azonban pár centivel túlnyúlik rajta (4,6 méteres a teljes hossza), és formavilágában is hoz néhány újdonságot.

Fotó: Dacia

Míg a hűtárácson felfedezhetők a családi vonások, a lökhárítóba függőlegesen benyúló LED-es nappali fények impozáns megjelenést adnak, az oldalnézetét pedig a határozott domborítás, érdekes D oszlop és szerencsére nem rejtett hátsó kilincs határozza meg. Még különösebb a farkialakítása az egymással derékszöget bezáró lámpaszegmensekkel és az azokat összekötő vízszintes műanyag csíkkal, ráadásul a képek tanúsága szerint óriási üvegtetővel is elérhető lesz.

Fotó: Dacia

Egyelőre nem mutattak fotókat a beltérről, ám aligha irreális abból kiindulni, hogy a Dusternél és Bigsternél már megismert műszerfalelemek felbukkanására számíthatunk, tehát már digitális lesz a műszeregység, de a fizikai gombokról sem mondanak le a tervezők. Szinte biztosan elérhető lesz az extrák között a márkánál amúgy nem magától értetődő adattív tempomat, elektromos ülésállítás, kétzónás klíma és motoros ötödik ajtó, ám a csomagtér pontos méretéről nincs információ, miként arról sem, hogy javíthatja-e a praktikumot sínen tologatható üléspad.

Fotó: Dacia

Ami a motorkínálatot illeti, a belépőt a Bigsterből ismerős 1,2 literes, turbós, háromhengeres benzines jelenti majd lágy hibrid rendszerrel kiegészítve és várhatóan 140 lóerővel – minden bizonnyal erre vonatkozik majd a Striker 25 ezer euró (tízmillió forint) alattira beharangozott alapára. Ebből is bevezetik majd a 1,8 literes, négyhengeres, szívó benzinmotoros full hibrid változatot, 150 lóerővel és az első számítások szerint 4,5 l/100 km-es vegyes átlagfogyasztással. Lesz azonban más mód is a spórolásra: az alapmodell felár nélkül elérhető lehet autógázos (LPG) kivitelben, és hasonlóan vegyes üzemű lesz a különleges, hátul villanymotoros 4x4 Hybrid csúcsmodell is, melynek pontos működéséről a lenti kapcsolódó cikkek között talál leírást.