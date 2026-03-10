autós hírrendőrségittas vezetésBalatonfüredelektromos roller

Botrányosan részeg e-rollerest fogtak a rendőrök Balatonfüreden + videó

Már a vasútállomás kamerájának felvételén látszott, hogy gyalog útnak indulnia is rizikós lett volna.

2026. 03. 10.
Fotó: Facebook/Veszprém vármegyei rendőrség
Ha 0:13-nál indítanánk a videófelvételt, az ügy szinte egy megszokott rutineljárásnak tűnne: egy láthatósági mellényes férfi, aki meglehetősen bizonytalanul áll a lábán, szondát fúj egy rendőrautó mögött. Mint a hatóság leírásából kiderül, a Heves vármegyei férfi előzőleg alkolholt fogyasztott, ezért ellene ittas vezetés miatt eljárás indult, az előzményeket nem részletezik.

Forrás: Facebook/Veszprém vármegyei rendőrség

Helyette a felvétel első 13 másodperce mesél a balatonfüredi vasútállomás aluljárójában történtekről, ahol a láthatóan teljesen részeg férfinak a társa segítségével sem sikerült felállnia a padról, a fejét is beverve elvágódott a padlón. Utána az e-roller elindításával is meggyűlt a baja, majd kacsázva elindult a gyalogosrámpán. Nem kizárt, hogy a MÁV biztonsági szolgálata jelezte a rendőröknek, hogy küldjenek fogadóbizottságot az ön- és közveszélyes villanyrolleres elé.

 

