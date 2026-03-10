Itt a kormányrendelet: hatvan napja van a NAV-nak hogy kiderítse, kik lehettek az ukrán aranykonvoj címzettjei

Gyorsan lépett a miniszterelnök az ukrán aranykonvoj ügyében, ugyanis hétfőn 23 órakor hatályba lépett kormányrendelet jelent meg a Magyar Közlönyben Orbán Viktor aláírásával.

A dokumentum szerint szerint nemzetbiztonsági okokból számos kérdést kell vizsgálni a március 5-én a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV) által lefoglalt pénzszállítmánnyal – 40 millió dollárral, 35 millió euróval és kilenc kilogramm arannyal kapcsolatban.

A kormányrendelet alapján ki kell deríteni a szállítmány eredetét, célállomását, felhasználásának, rendeltetését, továbbá Magyarország területén történő szállításának jogcímét és célját. A vizsgálat tárgya a szállítók személyazonossága, esetleges bűn- vagy terrorszervezetekkel fennálló kapcsolatai, illetve az, hogy milyen nemzetbiztonsági következményei lehetnek az ukrán aranykonvojnak.

Felderítésre vár az átszállított készpénz és arany egy részének magyarországi felhasználása, nevezetesen az, hogy az ukrán arany és készpénzküldeményből részesülhettek-e magyarországi bűnszervezetek, esetleg hazánkban jelen lévő terrorszervezetek vagy politikai szervezetek.

A kivizsgálásra hatvan napja van a NAV-nak és titkos információgyűjtést is folytathat.

Az ukrán pénzszállítmányt a kormányrendelet szerint – egyelőre – nem kell visszaadni a jogos tulajdonosának, mert a NAV határozata nélkül is lefoglaltnak kell tekinteni és akként is kell kezelni.

Mint ismert, a magyar hatóságok március 5-én megállítottak két páncélozott pénzszállító autót és hét ukrán állampolgárt.

A járművek Ausztriából Ukrajnába tartottak, rakterükben negyvenmillió dollárral, 35 millió euróval és kilenc kilogramm arannyal.

A pénzmosás gyanúja miatt büntetőeljárást folytató NAV azt is közölte: csak az idei évben több mint 900 millió dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába. A két hónap alatt szállított összes dollár, euró és arany értéke nagyjából 480 milliárd forint felel meg.

Emlékezetes, Kocsis Máté hétfőn törvényjavaslatot nyújtott be az üggyel összefüggésben. – Magyarország területén gyanús ukrán pénzmozgások történnek, amelyeket tisztázni kell. Ehhez szükséges, hogy további eszközöket adjunk a NAV kezébe” – írta a Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán.

– Arra látom a legnagyobb esélyt, hogy valamiféle illegális fegyverüzlet húzódik az úgynevezett aranykonvojügy hátterében – fogalmazott a Magyar Nemzet kérdésére Horváth József, nemzetbiztonsági szakértő.

Felhívta a figyelmet arra, hogy az ukránoknak adott fegyverek legalább a harmada a feketepiacon köt ki. Szerinte elképzelhető, hogy valakik egy ilyen szállítmányért fizettek ekkora pénzt. Az biztos, hogy a szóban forgó összeg valakinek most nagyon hiányzik. – Ehhez jön még hozzá az a körülmény, hogy Magyarországon országgyűlési választások lesznek. Mindenki számára nyilvánvaló, Brüsszel és Kijev abban érdekelt, hogy hazánkban kormányváltás legyen – közölte Horváth József.