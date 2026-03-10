Rendkívüli

Feljelentették azokat az ukránokat, akik halállistára tették a TEK főigazgatóját

Nyugat-Európában elszálltak az üzemanyagárak - mutatjuk, hol mennyibe kerül

Miközben Európa nagy részén elszálltak az iráni háború és ukrán olajblokád nyomán elszálltak az üzemanyagárak, a magyar kormány gyors és határozott cselekvésének köszönhetően a magyar autósok még mindig megfizethető áron tankolhatnak. A hétfőn bejelentett védett áraknak köszönhetően a benzin és a gázolaj is jóval olcsóbb hazánkban, mint az európai országok többségében, egyes országokban literenként akár több száz forint is lehet a különbözet a magyar árakhoz képest.

Magyar Nemzet
2026. 03. 10. 10:56
Elszabaduló üzemanyagárakkal fenyeget a Barátság vezeték elzárása és a közel-keleti konfliktus egyaránt Fotó: Székelyhidi Balázs
Az iráni háború és az ukrán olajblokád miatt meredeken emelkedtek nemzetközi olajárak. Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a negatív hatások kivédése érdekében a kormány a magyar családok, vállalkozások, gazdák és fuvarozók védelme érdekében az üzemanyagokra hétfő éjféltől védett árat vezetett be, amely fölé a kiskereskedelmi árak nem emelkedhetnek.

Európa nagy részén brutálisan megemelkedtek az üzemanyagárak/Fotó: Laurens van Putten / MTI/EPA/ANP

A 95-ös benzin esetében a maximális ár 595 forint, míg a dízel esetében 615 forint lehet literenként.A kereskedők részére a 95-ös benzin és a dízel üzemanyag átadása a védett ár alatti áron történik. A védett ár csak a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező gépjárművekre érvényes.

A kormány a 45 napos állami biztonsági termékkészlet felszabadításáról is döntött

A terhek csökkentése és az ellátásbiztonság növelése érdekében a kormány

  • a benzin literenkénti jövedéki adóját 19,25 forinttal (158,8 forintról 139,55 forintra) csökkenti, 
  • a gázolajét pedig 20,48 forinttal (148,76 forint/literről 128,28 forintra) mérsékli.

A kormány emellett megtiltja a nyersolaj, valamint a 95-ös benzin és a dízel exportját, és határozottan fellép a visszaélésszerű kereskedelemmel szemben.

Európa-szerte egekben az üzemanyagárak

Eközben Európa nagy részén elszálltak az üzemanyagárak, Nyugat-Európában mindenhol, de a hazánkkal szomszédos országok egy részében is drágább a benzin és a gázolaj, mint nálunk. 

Európa nagy részén a benzin és a gázolaj is drágább, mint nálunk/Fotó: Simon Dominika

A kormány által közzétett adatokból kiderül, hogy szomszédjaink közül Szerbiában, Romániában és Ausztriában is drágábban tankolhatnak az autósok, Franciaországban és Olaszországban 700 forint, Dániában és Németországban 800 forint fölött van, Hollandiában pedig már az 1000 forintos lélektani határt közelíti a benzin literenkénti ára.

Hegyi Zoltán
Minket fenyeget a maffiaállam

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A hagyományosan baloldali fellegvárban a fideszes jelölt győzedelmeskedett.

