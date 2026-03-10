Feljelentették azokat az ukránokat, akik halállistára tették a TEK főigazgatóját

A Nemzeti Nyomozó Irodához (NNI), illetve a Legfőbb Ügyészséghez fordult Tényi István azután, hogy egy ukrán szervezet halállistára tette az aranykonvoj lefoglalásában részt vevő Terrorelhárítási Központ (TEK) főigazgatóját, Hajdu Jánost – tudta meg a Magyar Nemzet.

Tényi mindezek miatt emberölésre irányuló előkészület bűntette miatt tett feljelentést.

A lekapcsolt aranykonvoj

Az ukránokat az bőszítette fel, hogy a magyar hatóságok március 5-én megállítottak két páncélozott pénzszállító autót és hét ukrán állampolgárt. A járművek Ausztriából Ukrajnába tartottak, rakterükben negyvenmillió dollárral, harmincötmillió euróval és kilenc kilogramm arannyal. A pénzmosás gyanúja miatt büntetőeljárást folytató adóhatóság azt is közölte:

csak az idei évben több mint kilencszázmillió dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába.

A két hónap alatt szállított összes dollár, euró és arany értéke nagyjából 480 milliárd forintnak felel meg.

Lehetnek magyar közreműködők

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a TEK-et kérte fel az ukrán aranykonvojt megállító műveletre, mivel a pénzszállítmányt fegyveres őrök védték, és a hazai jogszabályok értelmében minden olyan hatósági intézkedés, amelynél

gyaníthatóan éles lőfegyver lehet az intézkedés alá vont személyeknél, a TEK hatáskörébe tartozik.

A hét ukránt végül kiutasították Magyarországról, és átadták őket Záhonynál az ukrán hatóságoknak. Mivel a nyomozás az ukránok kiutasításával nem ért véget, így az ügynek lehetnek magyar érintettjei.

Az elfogások után nem sokkal került fel az Ukrajna ellenségeit listázó Mirotvorec (Béketeremtő) nevű, ukrán aktivisták által működtetett „civil” szervezet halállistájára Hajdu János, a TEK főigazgatója.

Szinte kizárt, hogy szokványos banki művelet volt

Az ukrán külügy kezdetektől „túszejtésről” beszél és teljesen átlagos pénzszállításnak állította be a történteket. Akárcsak keddi cikkében a 444 balliberális újság. Ugyanakkor szakértők szerint a transzport túlmutat a bankok közötti hétköznapi műveleten. Egyrészt

a pénzszállítást az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felügyelte, helyettese a légierőnél volt őrnagy, de a többiek is katonai múlttal rendelkező személyek.

Ráadásul a konvoj a tervezett útvonalat valamiért elhagyhatta, ettől vált gyanússá, s ennek miértjét is vizsgálhatja a hatóság.