Iráni női válogatott: Trump is közvetít, öt játékos megmenekült, a többiekre pokol vár

Az iráni női válogatott szereplése az ausztráliai Ázsia-kupa alatt már régen túlnőtt a futball keretein. A három vereség és a csoportkörös búcsú önmagában sportszakmai kudarc volna, csakhogy a torna napjaiban a világ szeme nem az eredményeken, hanem a játékosok sorsán volt. A csapat tagjai a himnusz alatt tett gesztusaikkal, majd az utolsó mérkőzés után mutatott SOS-jellel olyan üzenetet küldtek, amelyet nehéz másként értelmezni, mint segélykiáltásként. Ezt még Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke is meghallotta, s közbenjárt a futballisták érdekében. Így öt játékos biztonságban van, de a többiek jövője továbbra is baljós kérdőjel.



Az ausztráliai iráni közösség tagjai próbálják megállítani a buszt, amely az iráni női válogatott játékosait szállította el a szállodától. Donald Trump is közbenjárt az ügyükben (Fotó: PATRICK HAMILTON / AFP)

A himnusz irányította a figyelmet az iráni női válogatottra

Irán női válogatottja három mérkőzést játszott a tornán, mindhármat viszonylag simán elvesztette, a csapat szereplését az Egyesült Államok támadása, az iráni helyzet miatt mégis kiemelt figyelem övezte. A játékosok a meccsek előtt, az iráni himnusz alatti viselkedésükkel kerültek fókuszba. Az első találkozó előtt a játékosok némán, hátra tett kézzel álltak végig, ami széles körben a rezsim elleni tiltakozásként jelent meg. A második és a harmadik mérkőzésen – valószínűleg csak elöljáróik fenyegetésére – már tisztelegtek, de sokak szerint csak mímelték az éneklést.

Cselekedetük odahaza, különösen az USA támadása óta árulásnak minősül. Ezt a félelmet erősítette az iráni állami televízió egyik ismert bemondója, Mohammad Reza Shahbazi is, aki fenyegető hangvételben beszélt azokról, akik szerinte szembefordulnak az országgal: „Háborús időkben az árulókkal szigorúan kell bánni. Bárki, aki akár a legapróbb lépést teszi az országunk ellen, hazaáruló, és számolnia kell a legsúlyosabb következményekkel.”

SOS a buszból, majd emberek feküdtek a másik busz elé

Az iráni női válogatott drámája az utolsó csoportmeccs után vált igazán megrendítővé. A beszámolók szerint amikor a játékosokat szállító autóbusz elhagyta a stadiont, több futballista az ablakon keresztül SOS-jeleket mutatott az út szélén állóknak. Ez a kép pillanatok alatt bejárta a közösségi médiát, és tovább növelte a félelmet, hogy a játékosok pontosan tudják, milyen megtorlás várhat rájuk Iránban.