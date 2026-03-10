iránusadonald trumpbusz

Iráni női válogatott: Trump is közvetít, öt játékos megmenekült, a többiekre pokol vár

Személyesen Donald Trump is latba vetette a befolyását az érdekükben. Drámai fordulatot vett az iráni női válogatott története az ausztráliai Ázsia-kupán: öt játékos humanitárius védelmet kapott, miközben társaik sorsa továbbra is bizonytalan. A Gold Coast-i szállodánál tiltakozók a busz elé vetették magukat, hogy feltartóztassák a feltételezések szerint a többi játékost haza, Iránba szállító járművet. Az iráni futballisták a torna során a himnusz alatti hallgatással, majd egy kétségbeesett SOS-jellel üzentek a világnak.

Novák Miklós
2026. 03. 10. 11:30
Tiltakozók próbálták meg feltartóztatni az iráni női válogatottat szállító buszt Fotó: PATRICK HAMILTON Forrás: AFP
Az iráni női válogatott szereplése az ausztráliai Ázsia-kupa alatt már régen túlnőtt a futball keretein. A három vereség és a csoportkörös búcsú önmagában sportszakmai kudarc volna, csakhogy a torna napjaiban a világ szeme nem az eredményeken, hanem a játékosok sorsán volt. A csapat tagjai a himnusz alatt tett gesztusaikkal, majd az utolsó mérkőzés után mutatott SOS-jellel olyan üzenetet küldtek, amelyet nehéz másként értelmezni, mint segélykiáltásként. Ezt még Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke is meghallotta, s közbenjárt a futballisták érdekében. Így öt játékos biztonságban van, de a többiek jövője továbbra is baljós kérdőjel.
 

Az ausztráliai iráni közösség tagjai próbálják megállítani a buszt, amely az iráni női válogatott játékosait szállította el a szállodától. Donald Trump is közben járt az ügyükben
Az ausztráliai iráni közösség tagjai próbálják megállítani a buszt, amely az iráni női válogatott játékosait szállította el a szállodától. Donald Trump is közbenjárt az ügyükben (Fotó: PATRICK HAMILTON / AFP)

A himnusz irányította a figyelmet az iráni női válogatottra

Irán női válogatottja három mérkőzést játszott a tornán, mindhármat viszonylag simán elvesztette, a csapat szereplését az Egyesült Államok támadása, az iráni helyzet miatt mégis kiemelt figyelem övezte. A játékosok a meccsek előtt, az iráni himnusz alatti viselkedésükkel kerültek fókuszba. Az első találkozó előtt a játékosok némán, hátra tett kézzel álltak végig, ami széles körben a rezsim elleni tiltakozásként jelent meg. A második és a harmadik mérkőzésen – valószínűleg csak elöljáróik fenyegetésére – már tisztelegtek, de sokak szerint csak mímelték az éneklést.

Cselekedetük odahaza, különösen az USA támadása óta árulásnak minősül. Ezt a félelmet erősítette az iráni állami televízió egyik ismert bemondója, Mohammad Reza Shahbazi is, aki fenyegető hangvételben beszélt azokról, akik szerinte szembefordulnak az országgal: „Háborús időkben az árulókkal szigorúan kell bánni. Bárki, aki akár a legapróbb lépést teszi az országunk ellen, hazaáruló, és számolnia kell a legsúlyosabb következményekkel.”

SOS a buszból, majd emberek feküdtek a másik busz elé

Az iráni női válogatott drámája az utolsó csoportmeccs után vált igazán megrendítővé. A beszámolók szerint amikor a játékosokat szállító autóbusz elhagyta a stadiont, több futballista az ablakon keresztül SOS-jeleket mutatott az út szélén állóknak. Ez a kép pillanatok alatt bejárta a közösségi médiát, és tovább növelte a félelmet, hogy a játékosok pontosan tudják, milyen megtorlás várhat rájuk Iránban.

A történet azonban itt nem állt meg. A legfrissebb AP-beszámoló szerint helyi idő szerint kedden délután felfordulás tört ki a Gold Coast-i szálloda előtt, amikor civilek egy fehér, sötétített ablakú busz elé térdeltek vagy feküdtek le. A járműről azt feltételezték, hogy a válogatott többi tagját szállítja. A tiltakozók megpróbálták megakadályozni a busz távozását, de végül csak néhány perccel tudták késleltetni az indulást.

Ez a jelenet mindennél erősebben mutatta meg, hogy az iráni női válogatott ügye már nemcsak diplomáciai vagy sportpolitikai ügy, hanem nyílt emberi dráma.

Öten iráni játékos menekült státust kapott

A drámai fejlemények közepette kedden bejelentették, hogy Ausztrália humanitárius védelmet biztosított öt iráni játékosnak. Az ausztrál hatóságok hajnalban biztonságos helyre vitték őket, majd véglegesítették az ügyüket. A történet jelentőségét Anthony Albanese miniszterelnök is hangsúlyozta, aki így fogalmazott: „Az ausztrálokat megindította ezeknek a bátor nőknek a sorsa.” Majd egy még erősebb mondattal folytatta: „Itt biztonságban vannak, és otthon kell érezniük magukat itt.”

A menekült státuszt kapott öt iráni játékos Tony Burke ausztrál belügyminiszterrel
A menekültstátust kapott öt iráni játékos Tony Burke ausztrál belügyminiszterrel (Fotó: AUSTRALIAN DEPARTMENT OF HOME AF)

Donald Trump megfedte az ausztrálokat…

Albanese arról is beszélt, hogy az ausztrál hatóságok egyértelművé tették a segítség lehetőségét az érintett sportolók számára. Mindez különösen azért lett hangsúlyos, mert a menekültstátus körüli ügybe Donald Trump is látványosan beszállt.

  • Az amerikai elnök hétfőn Washingtonban arra szólította fel Ausztráliát, hogy adjon menedéket minden játékosnak, aki ezt kéri.
  • Korábban a közösségi médiában keményen bírálta Canberrát, azt írva, hogy Ausztrália „szörnyű humanitárius hibát követ el”, ha hagyja, hogy a csapatot visszakényszerítsék Iránba, „ahol nagy valószínűséggel megölnék őket.”
  • Trump még azt is hozzátette: „Az Egyesült Államok befogadja őket, ha ti nem.” Kevesebb mint két órával később viszont már dicsérte Albanese-t, ezt írva: „Rajta van az ügyön! Ötről már gondoskodtak, és a többiek is úton vannak.”

Ez az utóbbi mondat különösen érdekes, mert miközben Trump kész tényként beszélt a többiek ügyének megoldásáról, az AP tudósítása szerint továbbra sem volt világos, mikor hagyják el Ausztráliát a csapat maradék tagjai, és egyáltalán hová mennek.

Az iráni női válogatott játékosainak döntését megnehezíti, hogy többségüket a családjuk várja odahaza, akiken keresztül zsarolni is lehet őket.

Irán tiltakozik: senkinek nincs joga beavatkozni

Az iráni fél természetesen egészen más képet igyekezett festeni. Az Iráni Labdarúgó-szövetség Trump kijelentéseit „megalapozatlannak és törvénytelennek” nevezte, Mohammad Reza Aref alelnök pedig úgy fogalmazott:

Irán tárt karokkal várja gyermekeit, és a kormány garantálja a biztonságukat.

Hozzátette azt is: „Senkinek nincs joga beavatkozni az iráni nemzet családi ügyeibe, és a szerepét játszani a dajkának, aki még az anyánál is jobban szereti a gyermeket.”

Mondhatnánk, ezt az iráni női válogatott játékosainak szájából szívesebben hallanánk.

 

