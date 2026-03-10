Jokics is leborult a liga legjobbja előtt az NBA-rekordok éjszakáján

Az észak-amerikai profi kosárlabdaligában (NBA) szereplő Oklahoma City Thunder kedd hajnalban 129–126-ra nyert a vendég Denver Nuggets ellen úgy, hogy három másodperccel a vége előtt még döntetlenre állt az NBA legnagyobb rangadója, ám ekkor jött az előző szezon legjobbjává választott (MVP) kanadai kiválóság, Shai Gilgeous-Alexander. A liga legjobbja klasszis megoldással eldöntötte a meccset, ráadásul két rekordot is beállított.

Az NBA legjobbja, Shai Gilgeous-Alexander minden este bizonyítja, hogy miért a liga legjobbja (Fotó: Getty Images North America/Joshua Gateley)

Odatette magát az NBA legjobbja, Shai Gilgeous-Alexander

Az NBA-rangadóján a kanadai kosárlabdázó a 126. egymást követő meccsén ért el legalább 20 pontot – ezzel beérte a legendás Wilt Chamberlain 1961 és 1963 közötti sorozatát. Sőt Gilgeous-Alexander 35 ponttal zárta a meccset és karriercsúcsnak számító 15 gólpasszt adott úgy, hogy közben egyetlen labdát sem adott el.

A ESPN Research adatai szerint azóta, hogy a labdavesztések hivatalos statisztikává váltak (1977/1978), csak LeBron James produkált legalább 35 pontot és 15 asszisztot eladott labda nélkül.

A négyszeres NBA-bajnok kosaras 2018. március 21-én tette ezt meg a Cleveland Cavaliers színeiben a Toronto Raptors elleni győzelem során. Persze a liga legjobbját az OKC játékosát az egyéni érdemek helyett sokkal jobban érdekli a csapatsiker, és a kedd hajnali győzelemből klasszis megoldással vette ki a részét.

SGA eldöntötte a rangadót

Az Oklahoma City Thunder tíz napon belül immár másodszor mérkőzött meg a háromszoros MVP-vel Nikola Jokics csapatával, a Denver Nuggetsszel. A Thunder korábban hosszabbításos meccsen győzte le a coloradóiakat, aminek vége egy botrányos dulakodásba torkolott, miután Luguentz Dort durva szabálytalanságot vétett Nikola Jokics ellen. Kedd hajnalban Jokic 32 ponttal, 14 lepattanóval és 13 gólpasszal ismét három statisztikai mutatóban ért el kétszámjegyű eredményt, de ez is kevés volt a győzelemhez, mive Shai-Gilgeous-Alexander hozta a meccs sorsát eldöntő pillanatokat.

NBA: Shai Gilgeous-Alexandert nagyon nehéz megállítani, ráadásul rengeteg büntetőt harcol ki (Fotó: Getty Images North America/Joshua Gateley)

A kanadai kosaras a meccs vége előtt 3,2 másodperccel dobott be egy triplát, amivel hárompontos előnyt szerzett a Thundernek. SGA mozdulata nagyon hasonlított ahhoz a dobáshoz, amellyel az OKC sztárja múlt szombaton a Golden State Warriors elleni győzelmet is elintézte a csapatának.

Ez volt Gilgeous-Alexander harmadik olyan mezőnykosara ebben a szezonban, amellyel az utolsó öt másodpercben kiegyenlítette vagy megfordította az állást a csapata számára.

Az elmúlt öt évben nyolc győztes kosarat szerzett az utolsó 10 másodpercben.