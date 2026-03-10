Földrengést észleltek a határ közelében

Helyi idő szerint 9 óra 2 perckor 3-as magnitúdójú földrengés keletkezett a magyar–szlovák határon, Mosonmagyaróvártól mintegy 16 kilométerre, északi irányban – közölte a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a lakosság az epicentrum közelében érezhette a földrengést, az obszervatóriumba eddig

Dunakilitiről érkezett bejelentés.

A katasztrófavédelemhez nem jelentettek be károkat.

Nem ez az első eset idén, legutóbb februárban volt tapasztalható egy szokatlanul erős földrengés, szintén Mosonmagyaróvár környékén.