Földrengést észleltek a határ közelében

Helyi idő szerint 9 óra 2 perckor 3-as magnitúdójú földrengés keletkezett a magyar–szlovák határon, Mosonmagyaróvártól mintegy 16 kilométerre, északi irányban – közölte a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma.
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a lakosság az epicentrum közelében érezhette a földrengést, az obszervatóriumba eddig
Dunakilitiről érkezett bejelentés.
A katasztrófavédelemhez nem jelentettek be károkat.
Nem ez az első eset idén, legutóbb februárban volt tapasztalható egy szokatlanul erős földrengés, szintén Mosonmagyaróvár környékén.
