Hozzányúlt a fix 3 százalékos hitelekhez a kormány - lényeges változások jönnek

Megemelte a kormány a fix 3 százalékos kamatozású Széchenyi beruházási hitelek maximális összegét, és új lehetőségeket nyitott a vállalkozások finanszírozásában. A változások révén a kkv-k már nagyobb hitelösszeghez juthatnak, és bizonyos feltételek mellett korábbi kölcsöneiket is kedvezőbb konstrukcióra cserélhetik.

Munkatársunktól
2026. 03. 10. 11:54
Forrás: MN
A kormány mindent megtesz a hazai kis- és középvállalkozások (kkv) fejlődésének támogatásáért és védelméért. A Nemzetgazdasági Minisztérium a tervezett beruházások finanszírozásának megkönnyítése és a vállalkozások teljesítményének növelése érdekében 2026. március 1-től módosította a fix 3 százalékos kamatozású Széchenyi Beruházási Hitel MAX+ és Agrár Széchenyi Beruházási Hitel MAX+ termékek feltételrendszerét – írja közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. 

A kkv-k nagyobb volumenben valósíthatják meg fejlesztéseiket / Fotó: monkeybusinessimages

g intenzívebben támogatja a kormány a kkv-kat

Az NGM közleménye szerint 

a változások célja, hogy a kkv-k gyorsabban, rugalmasabban és nagyobb volumenben tudják megvalósítani fejlesztési elképzeléseiket, ezáltal erősítve versenyképességüket és piaci pozíciójukat.

A magyar vállalkozások még intenzívebb támogatása érdekében a maximálisan igényelhető hitelösszeget a kormány 

a korábbi 500 millió forintról 750 millió forintra, a cégszintű limitet pedig 1,4 milliárd forintról 2 milliárd forintra emelte. 

A magasabb finanszírozási plafon lehetővé teszi 

  • komplexebb, nagyobb értékű beruházások megvalósítását, 
  • technológiai korszerűsítést, 
  • digitalizációt és energiahatékonysági fejlesztéseket, 
  • valamint kapacitásbővítést vagy akár új telephelyek létrehozását.

Erre jó még a fix 3 százalékos konstrukció

A módosítások értelmében lehetőség nyílik hitelkiváltásra is: a vállalkozás saját, korábbi – bármely altípusú – Széchenyi Beruházási Hiteléből, illetve Agrár Széchenyi Beruházási Hiteléből eredő tartozásának kiváltása akkor lesz lehetséges, ha a vállalkozás a hitelkiváltással egyidejűleg egy hitelkérelemben a kiváltandó hitel tőketartozásának legalább 25 százalékát elérő összegű új beruházást is megvalósít Széchenyi Beruházási Hitel MAX+ vagy Agrár Széchenyi Beruházási Hitel MAX+ keretében.

Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára kiemelte: 

a módosítások egyszerre szolgálják a pénzügyi stabilitást és a fejlődést, ugyanis a kkv-k egyidőben tudnak reagálni a piaci lehetőségekre, javítani termelékenységüket és közben hiteleiket kedvezőbb struktúrába helyezni.

A 3 százalékos fix kamatozás továbbra is kiszámítható finanszírozási környezetet teremt, míg a módosítások hozzájárulhatnak a beruházások számának növekedéséhez, a vállalkozások teljesítményének további erősítéséhez, valamint a gazdaság hosszú távú fenntartható fejlődéséhez.

