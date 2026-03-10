Hozzányúlt a fix 3 százalékos hitelekhez a kormány - lényeges változások jönnek

A kormány mindent megtesz a hazai kis- és középvállalkozások (kkv) fejlődésének támogatásáért és védelméért. A Nemzetgazdasági Minisztérium a tervezett beruházások finanszírozásának megkönnyítése és a vállalkozások teljesítményének növelése érdekében 2026. március 1-től módosította a fix 3 százalékos kamatozású Széchenyi Beruházási Hitel MAX+ és Agrár Széchenyi Beruházási Hitel MAX+ termékek feltételrendszerét – írja közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium.
Még intenzívebben támogatja a kormány a kkv-kat
a változások célja, hogy a kkv-k gyorsabban, rugalmasabban és nagyobb volumenben tudják megvalósítani fejlesztési elképzeléseiket, ezáltal erősítve versenyképességüket és piaci pozíciójukat.
A magyar vállalkozások még intenzívebb támogatása érdekében a maximálisan igényelhető hitelösszeget a kormány
a korábbi 500 millió forintról 750 millió forintra, a cégszintű limitet pedig 1,4 milliárd forintról 2 milliárd forintra emelte.
A magasabb finanszírozási plafon lehetővé teszi
- komplexebb, nagyobb értékű beruházások megvalósítását,
- technológiai korszerűsítést,
- digitalizációt és energiahatékonysági fejlesztéseket,
- valamint kapacitásbővítést vagy akár új telephelyek létrehozását.
Erre jó még a fix 3 százalékos konstrukció
A módosítások értelmében lehetőség nyílik hitelkiváltásra is: a vállalkozás saját, korábbi – bármely altípusú – Széchenyi Beruházási Hiteléből, illetve Agrár Széchenyi Beruházási Hiteléből eredő tartozásának kiváltása akkor lesz lehetséges, ha a vállalkozás a hitelkiváltással egyidejűleg egy hitelkérelemben a kiváltandó hitel tőketartozásának legalább 25 százalékát elérő összegű új beruházást is megvalósít Széchenyi Beruházási Hitel MAX+ vagy Agrár Széchenyi Beruházási Hitel MAX+ keretében.
Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára kiemelte:
a módosítások egyszerre szolgálják a pénzügyi stabilitást és a fejlődést, ugyanis a kkv-k egyidőben tudnak reagálni a piaci lehetőségekre, javítani termelékenységüket és közben hiteleiket kedvezőbb struktúrába helyezni.
A 3 százalékos fix kamatozás továbbra is kiszámítható finanszírozási környezetet teremt, míg a módosítások hozzájárulhatnak a beruházások számának növekedéséhez, a vállalkozások teljesítményének további erősítéséhez, valamint a gazdaság hosszú távú fenntartható fejlődéséhez.
