Beavatkozás a választásba: elmarasztalhatja Magyarországot az Európai Unió Bírósága

A cikk felidézi, hogy korábban a Transparency International Magyarország a szuverenitásvédelmi törvény megsemmisítése érdekében az Alkotmánybírósághoz fordult. A testület azonban elutasította a beadványt. Ezt követően az Európai Bizottság – a Tűzfalcsoport megfogalmazása szerint az általa finanszírozott szervezetek védelmében – kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen, és keresetet nyújtott be az Európai Unió Bíróságán.

A bírósági eljárás részeként 2026. február 12-én ismertette főtanácsnoki indítványát Juliane Kokott. A Tűzfalcsoport szerint a főtanácsnok javaslata Magyarország elmarasztalására irányult, és azt indítványozta, hogy a luxembourgi bíróság állapítsa meg: Magyarország a nemzeti szuverenitás védelméről szóló törvény elfogadásával több ponton megsértette az uniós jogból fakadó kötelezettségeit. A portál azt is írja, hogy a hazai végrehajtó szervezetek – köztük a Magyar Helsinki Bizottság és az Amnesty International Magyarország – a nyilvánosság előtt igyekeztek legitimálni a főtanácsnoki indítvány megállapításait.