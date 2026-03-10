szuverenitásvédelemMagyarországEurópai Unió Bírósága

Beavatkozás a választásba: elmarasztalhatja Magyarországot az Európai Unió Bírósága

A Tűzfalcsoport szerint az Európai Unió Bírósága rövid időn belül ítéletet hirdethet a Magyarországgal szemben indított eljárásban, amely a szuverenitásvédelmi törvényt érinti. A portál úgy véli, hogy a döntés időzítése – amely a választási kampány idejére eshet – hatással lehet a politikai folyamatokra, és felvetheti az uniós alapjogi charta független és pártatlan bíróságra vonatkozó követelményeinek kérdését is.

Magyar Nemzet
2026. 03. 10. 13:14
Európai uniós zászló (Fotó: AFP) Fotó: SCHLAFLANG THOMAS Forrás: NurPhoto
A Tűzfalcsoport cikke szerint a szuverenitásvédelmi törvénnyel kapcsolatos európai bírósági eljárás időzítése akár a választási kampányra is hatással lehet, és a portál állítása szerint az ügy felvetheti az uniós jog megsértésének kérdését is.

A szuverenitásvédelmi törvénnyel kapcsolatos európai bírósági eljárás időzítése akár a választási kampányra is hatással lehet (Fotó: AFP)
A szuverenitásvédelmi törvénnyel kapcsolatos európai bírósági eljárás időzítése akár a választási kampányra is hatással lehet (Fotó: AFP)

A cikk felidézi, hogy korábban a Transparency International Magyarország a szuverenitásvédelmi törvény megsemmisítése érdekében az Alkotmánybírósághoz fordult. A testület azonban elutasította a beadványt. Ezt követően az Európai Bizottság – a Tűzfalcsoport megfogalmazása szerint az általa finanszírozott szervezetek védelmében – kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen, és keresetet nyújtott be az Európai Unió Bíróságán.

A bírósági eljárás részeként 2026. február 12-én ismertette főtanácsnoki indítványát Juliane Kokott. A Tűzfalcsoport szerint a főtanácsnok javaslata Magyarország elmarasztalására irányult, és azt indítványozta, hogy a luxembourgi bíróság állapítsa meg: Magyarország a nemzeti szuverenitás védelméről szóló törvény elfogadásával több ponton megsértette az uniós jogból fakadó kötelezettségeit. A portál azt is írja, hogy a hazai végrehajtó szervezetek – köztük a Magyar Helsinki Bizottság és az Amnesty International Magyarország – a nyilvánosság előtt igyekeztek legitimálni a főtanácsnoki indítvány megállapításait.

A Tűzfalcsoport információi szerint az Európai Unió Bírósága rövid időn belül, még a választási kampány időszakában ítéletet hirdethet az ügyben. A portál úgy véli, hogy a főtanácsnoki indítvány alapján az ítélet várhatóan Magyarország elmarasztalását tartalmazhatja.

A cikk szerint ugyanakkor ennél is súlyosabb kérdéseket vethet fel az ítélet időzítése. A Tűzfalcsoport arra hivatkozik, hogy az uniós alapjogi charta 47. cikke kimondja: az Európai Unió Bíróságának eljárásában független és pártatlan bíróság biztosítása szükséges. A portál értelmezése szerint, ha a bíróság egy ilyen jelentőségű ügyben éppen a kampány hajrájában hirdet ítéletet, az felvetheti az alapjogi charta ezen rendelkezésének megsértését is.

