A Tűzfalcsoport cikke szerint a szuverenitásvédelmi törvénnyel kapcsolatos európai bírósági eljárás időzítése akár a választási kampányra is hatással lehet, és a portál állítása szerint az ügy felvetheti az uniós jog megsértésének kérdését is.
Beavatkozás a választásba: elmarasztalhatja Magyarországot az Európai Unió Bírósága
A Tűzfalcsoport szerint az Európai Unió Bírósága rövid időn belül ítéletet hirdethet a Magyarországgal szemben indított eljárásban, amely a szuverenitásvédelmi törvényt érinti. A portál úgy véli, hogy a döntés időzítése – amely a választási kampány idejére eshet – hatással lehet a politikai folyamatokra, és felvetheti az uniós alapjogi charta független és pártatlan bíróságra vonatkozó követelményeinek kérdését is.
A cikk felidézi, hogy korábban a Transparency International Magyarország a szuverenitásvédelmi törvény megsemmisítése érdekében az Alkotmánybírósághoz fordult. A testület azonban elutasította a beadványt. Ezt követően az Európai Bizottság – a Tűzfalcsoport megfogalmazása szerint az általa finanszírozott szervezetek védelmében – kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen, és keresetet nyújtott be az Európai Unió Bíróságán.
A bírósági eljárás részeként 2026. február 12-én ismertette főtanácsnoki indítványát Juliane Kokott. A Tűzfalcsoport szerint a főtanácsnok javaslata Magyarország elmarasztalására irányult, és azt indítványozta, hogy a luxembourgi bíróság állapítsa meg: Magyarország a nemzeti szuverenitás védelméről szóló törvény elfogadásával több ponton megsértette az uniós jogból fakadó kötelezettségeit. A portál azt is írja, hogy a hazai végrehajtó szervezetek – köztük a Magyar Helsinki Bizottság és az Amnesty International Magyarország – a nyilvánosság előtt igyekeztek legitimálni a főtanácsnoki indítvány megállapításait.
A Tűzfalcsoport információi szerint az Európai Unió Bírósága rövid időn belül, még a választási kampány időszakában ítéletet hirdethet az ügyben. A portál úgy véli, hogy a főtanácsnoki indítvány alapján az ítélet várhatóan Magyarország elmarasztalását tartalmazhatja.
A cikk szerint ugyanakkor ennél is súlyosabb kérdéseket vethet fel az ítélet időzítése. A Tűzfalcsoport arra hivatkozik, hogy az uniós alapjogi charta 47. cikke kimondja: az Európai Unió Bíróságának eljárásában független és pártatlan bíróság biztosítása szükséges. A portál értelmezése szerint, ha a bíróság egy ilyen jelentőségű ügyben éppen a kampány hajrájában hirdet ítéletet, az felvetheti az alapjogi charta ezen rendelkezésének megsértését is.
Borítókép: Európai uniós zászló (Fotó: AFP)
Hatalmas orosz csapás: így lett ócskavas Zelenszkij büszkeségéből
Orosz források szerint lelőttek egy ukrán vadászgépet.
Ukrajna mindenre kész a magyarországi választás befolyásolása érdekében
A külügyminiszter egyúttal jelezte, hazánk továbbra is válaszokat vár az aranykonvoj ügyében.
Botrány New Yorkban: a polgármester Izrael-ellenes aktivistát látott vendégül
Mamdani bátornak tartja az aktivistát.
Dróntámadás érte Ukrajnát, kegyetlen a pusztítás
Fiatal fiú is van a sérültek között.
