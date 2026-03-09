Ukrajna egyik legnagyobb oligarchája nyíltan Orbán Viktor megbuktatását akarja

A róla szóló portrék szerint Kolomojszkij vagyona milliárdokra rúg: egyes becslések szerint 1,8 és 6,4 milliárd dollár között lehet, bár a tényleges vagyon nagyságát nehéz pontosan meghatározni. Az elmúlt években ebben változás állt be korrupciós botrányai miatt, de még így is a 9-10. hely körül szerepel a leggazdagabb ukránok között.

Ki valójában Ihor Kolomojszkij?

Az Origo többször foglalkozott azzal, hogy Kolomojszkij nemcsak bankár és médiatulajdonos, hanem politikai szereplő is volt. Egy ideig Dnyipropetrovszk megye kormányzója is lett, különösen ismertté a 2014-es orosz agresszió idején vált, amikor saját pénzből finanszírozott önkéntes zászlóaljakat a keleti fronton. Ez a nacionalista, katonás imázs sokak szemében patriótává tette, miközben ellenfelei szerint a saját gazdasági érdekeit védte, és a hadiállapotban tovább erősítette befolyását. Évekig vádolták pénzmosással, offshore ügyletekkel és sikkasztással. A PrivatBank körüli botrány – amelyben állítólag dollármilliárdokat vittek ki az országból – Ukrajna egyik legnagyobb pénzügyi botrányává nőtt.

A PrivatBank 2017-ben pert indított a londoni Legfelsőbb Bíróságon Kolomojszkij és üzlettársa, Gennagyij Bogoljubov ellen. A bank azt állította, hogy a két üzletember egy bonyolult pénzügyi konstrukció segítségével több milliárd dollárt vont ki az intézményből.

A pénzt egy összetett „hitel-újrahasznosítási” rendszerrel vezették ki. A módszer lényege az volt, hogy a bankból nyújtott hiteleket olyan cégek kapták, amelyek valójában a tulajdonosokhoz voltak köthetők, majd a pénzt további cégek és offshore struktúrák között mozgatták. A londoni bíróság végül a bank javára döntött. Az ítélet szerint Kolomojszkijnak és társainak több mint hárommilliárd dollárt kell megfizetniük kártérítés, kamatok és költségek formájában.

Az amerikai hatóságok is vizsgálták az ügyet, és a 2020-as évek elején Kolomojszkijt többször beperelték az Egyesült Államokban pénzmosási ügyek miatt. Ennek ellenére Ukrajnában sokáig sérthetetlennek tűnt – egészen Zelenszkij hatalomra jutásáig. Jelenleg a hazájában is büntetőeljárások zajlanak vele szemben, egyes hírek szerint letartóztatásban is volt.

Azonban újabban olyan elemzések jelennek meg, hogy bizonyos oligarchák próbálhatnak visszakerülni a hatalmi körökbe, különösen válsághelyzetekben. És ez most tipikusan ilyen.

„Nekem Orbán egyáltalán nem felel meg”

Egy birtokunkba került videófelvételen a napokban az aranykonvoj botrány kapcsán a korrupt ukrán oligarcha arról beszél, hogy mivel a jelenlegi magyar miniszterelnök neki nem felel meg, új taktikát kell választani, és bár szerinte a kormányfő ismeri a politikai trükköket, a magyar egy többségi rendszer, jegyezte meg sokatmondóan Ihor Kolomojszkij.